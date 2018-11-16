Как будут менять навигацию в московском метро: На «Комсомольской» добавят указатели, на «Красных Воротах» напишут названия улиц

После жалоб москвичей в соцсетях на неудобную новую навигацию в метро создали фокус-группы. Представители метрополитена встречаются с пассажирами, проходят с ними по станциям, смотрят, что не так.

- Мы провели четыре фокус-группы на станциях «Комсомольская», «Красные ворота», «Чкаловская» и «Курская». На сегодняшний день мы получили более 300 предложений и пожеланий от пассажиров, которые сейчас прорабатываются, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе московского метро.

В один голос пассажиры просят увеличить шрифт на указателях. И решение уже принято - надписи станут на 16% крупнее. Также с учетом пожеланий пассажиров на направляющих лайтбоксах (они указывают на место перехода на станцию другой линии) добавят силуэт поднимающегося по лестнице человечка.

Указатели места перехода на другую линию обозначили человечком на лестнице. Список станций, которые постоянно прибавляются, здесь просто не поместится...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Первые такие указатели уже установлены на станциях «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Также будут размещены дополнительные схемы метро на платформах. Все это планируется сделать до конца первого квартала 2019 года, - рассказали в пресс-службе метро.

Более чем на 25 станциях, в их числе «Красные Ворота», «Белорусская», «Динамо», «Маяковская», уже заменили маршрутно-путевые полосы на стенах. Теперь они выглядят как списки станций в поездах. На них указаны названия пересадочных станций. Замена продолжится.

Также в столичном метро появятся указатели с перечнем маршрутов наземного транспорта. На новых плакатах будут написаны номера выходов с перечнем всех маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, остановки которых расположены в непосредственной близости от этих выходов.

На станции «Красные Ворота» попросили заменить непонятные указатели с выходами в город. Будет добавлена информация о близлежащих улицах и сторонах Садового кольца, к которым ведут выходы.

...их повесят на столбах.Фото: Алиса ТИТКО

Что сделают

В целом программа по замене навигации в метро условно разделена на три этапа

Установка новых указателей на месте старых: подвесные и настенные лайтбоксы (более 2500 штук), маршрутно-путевые полосы (более 80 штук). Также карты прилегающей территории и новые схемы - около 300 штук.

Размещение временной навигации там, где ее не хватает, по мнению пассажиров. Это вертикальные списки с перечнем станций. Всего будет 1000 таких элементов. Почти 200 уже повесили, в том числе на «Комсомольской». Эту работу завершат до конца 2018 года.

Оборудование станций новыми постоянными элементами навигации там, где сейчас это физически невозможно. Будут приняты предложения от пассажиров, их проработают вместе с инженерами, дизайнерами, проектировщиками. Позже установят дополнительные указатели, где их никогда не было.