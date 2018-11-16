Астероид пробил в Гренландии дыру диаметром в 31 км

Гигантский ударный кратер был обнаружен в процессе радиолокационного зондирование ледяного покрова Гренландии. Само исследование ученые провели еще в 2015-2016 годах, а выводы сделали лишь на днях в журнале Science Advances — время ушло на то, чтобы проанализировать собранные данные.

Кратер в Гренландии на изображениях, полученных в процессе съемок из космоса и радиолокационного зондирования.

В статье под названием A large impact crater beneath Hiawatha Glacier in northwest Greenland ее авторы — 23 человека из Дании, Голландии, Германии Канады, Швейцарии, Великобритании и США — подробно описали находку. Кольцо кратера расположено на северо-западе Гренландии под 800-метровым слоем льда ледника Гайавата (Hiawatha). Его диаметр составляет 31 километр. Кромка кратера возвышается на 320 метров, в центре — холм высотой 50 метров. Кромку разрезают два «оврага» глубиной по 500 метров. Они тянутся примерно на 5 километров.

Так место расположения кратера выглядит с высоты.

Астероид упал в отдаленном районе.

По мнению исследователей, которое сложилось у них по итогам компьютерного моделирования, кратер был образован в результате удара астероида с поперечником в полтора километра. Он врезался в Гренландию почти отвесно со скоростью 20 километров в секунду, пробил ее на глубину 7 километров. Получившаяся чаша диаметров около 20 километров быстро обрушилась и превратилась в кратер — один из 25 крупнейших на Земле.

Ученые обнаружили гигантский ударный кратер подо льдом острова.

Астероид весил 12 миллиардов тонн. Взрыв, который он произвел, был в 47 миллионов раз мощнее взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая катастрофа не могла пройти бесследно для нашей планеты. Ближайшая цель ученых — выяснить, какое именно влияние она оказала.

До конца не понятно, когда упал астероид. Предположительно 12 тысяч лет назад. Люди могли это видеть и сохранить воспоминания в каких-нибудь приданиях. Ведь поднятая взрывом порода долетела аж территории современной Канады.

Радует, что падение 1,5-километрового астероида не привело к концу света.

Диаметр кольца кратера 31 километр.

БЫВАЛО ХУЖЕ

2 миллиона кузькиных матерей

Куда хуже пришлось землянам — в основном сухопутным и морским динозаврам — 65 миллионов лет назад, когда в нашу планету врезался 10-километровый астероид. Он упал в районе Мексиканского залива — угодил в край полуострова Юкатан. Там образовалась дырка гораздо крупнее, чем в Гренландии. Сразу после удара ее глубина составляла примерно 20 километров. Получившаяся полость тоже обрушилась, образовав кратер Чиксулуб диаметром 180 километров. Он крупнейший на Земле.

Кратер Чиксулуб - крупнейший на Земле.

Расположение кратера.

Энергия взрыва в 2 миллиона раз превысила мощность крупнейшей термоядерной бомбы — так называемой Кузькиной материи по терминологии Никиты Хрущева. По океану понеслись 100-метровый волны. Выброшенная порода взлетела аж в ближний космос — на 100 километров. На Земле резко похолодало. Динозавры вымерли. Геофизики прояснили подробности жуткой катастрофы, которая произошла 66 миллионов лет назад. Читайте об этом Астероид, погубивший динозавров, принес Земле и другие беды.