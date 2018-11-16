Ученые назвали самый худший год в истории человечества

Какие времена были самыми худшими в истории? Многие вспомнят события недавнего прошлого, когда в промежуток между 1939 и 1945 годами в ходе Второй мировой войны погибло около 80 миллионов человек. Знатоки истории укажут на 1349 год, в это время из Китая и Индии вместе с татаро-монгольскими завоевателями в Европу пришла бубонная чума, уничтожившая в общей сложности около 60 миллионов человек. Можно упомянуть и 1918 года: в последние месяцы Первой мировой войны в России разгоралась братоубийственная Гражданская война, а в мире вспыхнула эпидемия «испанки» - формы гриппа, которая убила от 50 до 100 миллионов человек.

18 месяцев без солнца

Однако специалист по истории Средних веков Майкл Маккормик из Гарвардского университета считает, что все эти напасти меркнут по сравнению с настоящим апокалипсисом. Начало его пришлось на, казалось бы, ничем не примечательный 536 год нашей эры, а длился период несчастий более 100 лет.

Упоминание о некоем катаклизме, приключившемся тогда, можно найти в летописных источниках. Известно, что Европа, Ближний Восток и часть Азии на 18 месяцев погрузились в полумрак. Византийский писатель Прокопий Кесарийский писал: «И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу... С того времени... не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана». «Перебои» в работе Солнца привели к наступлению самого холодного десятилетия (536 - 545) за последние 2300 лет. Несколько неурожайных лет спровоцировали массовый голод. Сильнее всего пострадал от этого Северный Китай, где летом лежал снег, а от недоедания погибло 80 процентов населения. В Европу же в 541 году пришла Юстинианова чума и уничтожила до половины населения Восточной Римской империи.

Но кто был виновником всех этих бед? Ученые долгое время не могли найти крайнего. Обсуждалась теория, согласно которой причиной всех бед мог стать упавший на землю астероид. Однако дело оказалось совсем не в небесном страннике.

После катастрофического извержения вулкана в Исландии в 536 году на планете наступил всеобщий упадок, который продолжался 100 летФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что пишут в ледовых «летописях»?

Решить головоломку помогла новая технология, позволяющая проводить высокодетализированный анализ ледовых кернов. Дело в том, что керн, взятый из ледового щита, является фантастически богатым археологическим ресурсом. Он хранит информацию об изменении температуры и атмосферных условиях за многие тысячи лет. С каждым снегопадом на ледниках слой за слоем формировались мощные отложения. В этих слоях оказывались запечатанными микроскопические частицы загрязнений, носившиеся некогда в атмосфере. Получилась своеобразная ледовая «летопись», ее можно расшифровать, изучая химический состав каждого слоя. Там можно найти пылинки, которые принесли в Европу пустынные бури в африканской Сахаре. Или пепел, выброшенный во время извержения вулканов. А можно отследить этапы индустриальной революции по выбросам в атмосферу промышленных предприятий.

Команда ученых во главе с историком Маккормиком и гляциологом Полом Маевски из Института изменения климата в Университете Мэна (США) решили искать следы стихийных бедствий в 72-метровом керне, извлеченном из ледника Колле-Ньифетти (Colle Gnifetti) в швейцарских Альпах на границе с Италией. В нем была заключена информация о 2000 лет истории человечества. Лазерный метод сверхвысокого разрешения позволял «нарезать» керн на слои толщиной 120 микрон, в них находилась детальная информация о том, что происходило в ту или иную неделю и даже день.

Микрочастицы и упадок торговли

В образцах льда, относившихся к весне 536 года, были обнаружены микроскопические частицы вулканического стекла. Изотопный анализ показал, что эти частицы «родом» из Исландии, а еще раньше их уже находили в озерах и торфяных болотах Европы. Судя по всему, шлейф вулканического пепла двигался на юго-восток Европы, а затем накрыл и Азию. Кроме того, эти же частицы были обнаружены в отложениях, относившихся к 540 году. Ученые пришли к выводу, что виной тьмы и холода, окутавших планету на целое десятилетие, стало двойное катастрофическое извержение неизвестного вулкана в Исландии. Миллионы тонн пепла, попавшие в атмосферу, закрыли поверхность Земли от солнечных лучей. Это привело к резкому падению среднегодовых температур. Летом стало холоднее почти на 3 градуса по Цельсию.

В упадок пришли торговля, сельское хозяйство ремесленное производство. Ярким свидетельством этого стало падение концентрации частиц свинца в атмосфере. Дело в том, что интенсивность торговли можно оценить по обороту серебряных монет. А серебро добывалось из руды, содержавшей большие примеси свинца. Соответственно, чем меньше в атмосфере свинцовых частиц, тем меньше выплавляется серебра и меньше чеканится звонкой монеты.

Позитивные социально-экономические изменения были зафиксированы лишь спустя более 100 после извержения вулкана в 536 году. Резкий рост загрязнения воздуха свинцом, означавший экономический рост, был отмечен в 640 году. Впереди у человечество замаячило почти 7 веков относительно спокойной жизни. До тех пор, пока в 1349 году концентрация свинца в атмосфере снова не стала катастрофически падать. Что означало приход в Европу второй эпидемии чумы и начало очередного экономического упадка.