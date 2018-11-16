2018-11-16T20:20:48+03:00
Наука

Изображение Иисуса, сделанное более 1500 лет назад на стене древней христианской церкви в израильской пустыне, шокировало ученых

Иисус оказался совсем не таким, каким мы его знаем
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Слева стена с ликом Иисуса, справа археологи его обозначили - ведь чтобы разглядеть изображение необходима специальная техника.Слева стена с ликом Иисуса, справа археологи его обозначили - ведь чтобы разглядеть изображение необходима специальная техника.
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Израильские археологи из Университета Хайфы (Haifa University), ведомые Эммой Мааян-Фанар, присмотрелись к изображению, которое было обнаружено еще в 1920-х годах в древней христианской церкви шестого, а то и четвертого века нашей эры. Исследовали его современными методами. И разглядели на чудом сохранившейся росписи — эдакой фреске — Иисуса Христа. Но не такого, какого мы привыкли видеть на более современных иконах — длинноволосого и бородатого. На древней «иконе», возраст которой оценили в 1500 лет, курчавые волосы спасителя коротко стрижены, бороды нет. Лицо вытянутое, глаза большие, нос — длинный. Вид — молодой.

Спасителя давно уже принято изображать иначе.

Церковь, на куполе которой находится изображение.

Церковь, на куполе которой находится изображение.

Стрелка указывает на место, где находится лик Иисуса.

Стрелка указывает на место, где находится лик Иисуса.

Археологи уверяют, что на куполе- Иисус. Линии - условные.

Археологи уверяют, что на куполе- Иисус. Линии - условные.

Археологи уверяют, что на фреске — целая сцена. Похоже, что на ней крещение Иисуса. Якобы рядом находится Иоанн Креститель и еще какая-то фигура, голова которой окружена нимбом.

Фреска целиком. Цифрами археологи зачем-то обозначили лучи, пересекающие сцену Крещения.

Фреска целиком. Цифрами археологи зачем-то обозначили лучи, пересекающие сцену Крещения.

Развалины церкви расположены в израильской пустыне Негев (Byzantine church in the Negev desert), лик Христа находится почти под самым полуразрушенным куполом.

О своем открытии ученые рассказали в журнале Antiquity в статье под названием Christ’s face revealed at Shivta: an Early Byzantine wall painting in the desert of the Holy Land.

КСТАТИ

У Иисус, возможно и в самом деле, были короткие волосы

Ричард Ниив - художник и специалист по так называемой криминалистической антропологии из Манчестерского университета еще несколько лет назад уверял, что Иисус был не таким, каким его обычно изображают на иконах. Тонкие черты лица и светлая кожа были совсем не характерны для той местности, где он родился и вырос. Если бы Иисус заметно отличался от сограждан, то Иуде не пришлось бы указывать на него в Гефсиманском саду. И так бы узнали.

Матфей же сообщает: "… Иуда, один из двенадцати пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его… И поцеловал Его..."

Имея в виду свидетельство апостола, Ниив вполне разумно предположил: Иисус все-таки должен походить на семитов из Галилеи.

Вместе с израильскими коллегами ученый обследовал семитские черепа времен Рождества Христова. Компьютерная томография помогла выделить характерные особенности. На их основе Ниив «сконструирован» усредненный череп, изготовил его модель в натуральную величину. А по ней — воссоздал и весь образ.

Ниив предположил, что глаза Сына Божьего скорее были темными, чем светлыми. По еврейской традиции он носил бороду.

На счет длины волос Иисуса вопрос спорный. Мы привыкли к нему - длинноволосому. Апостол же Павел, который лично видел Сына Божьего, подмечает в "Первом послании к коринфянам": "если муж растит волосы, то это бесчестье для него". Руководствуясь этими строками из "Нового Завета", Ниив с коллегами решили, что Иисус был коротковолосый. И кучерявый, как подавляющее большинство семитов. Вряд ли бы он облысел к 33 годам.

Так мог выглядеть Иисус по версии криминалиста Ричарда Ниива.

Так мог выглядеть Иисус по версии криминалиста Ричарда Ниива.

Итог реконструкции: мужчина с курчавыми темно-каштановыми густыми волосами, карими глазами, крупным носом, с округлым лицом. Отличие от портрета, найденного в древней церкви, сильное. Но вопрос о том, какое более правильное, тоже спорный. Никто ведь не знает, как на самом деле выглядел Сын Божий. Подробности на этот счет могли бы быть в Библии. Но их там нет. Ни одной.

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