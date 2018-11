Изображение Иисуса, сделанное более 1500 лет назад на стене древней христианской церкви в израильской пустыне, шокировало ученых

Израильские археологи из Университета Хайфы (Haifa University), ведомые Эммой Мааян-Фанар, присмотрелись к изображению, которое было обнаружено еще в 1920-х годах в древней христианской церкви шестого, а то и четвертого века нашей эры. Исследовали его современными методами. И разглядели на чудом сохранившейся росписи — эдакой фреске — Иисуса Христа. Но не такого, какого мы привыкли видеть на более современных иконах — длинноволосого и бородатого. На древней «иконе», возраст которой оценили в 1500 лет, курчавые волосы спасителя коротко стрижены, бороды нет. Лицо вытянутое, глаза большие, нос — длинный. Вид — молодой.

Спасителя давно уже принято изображать иначе.

Церковь, на куполе которой находится изображение.

Стрелка указывает на место, где находится лик Иисуса.

Археологи уверяют, что на куполе- Иисус. Линии - условные.

Археологи уверяют, что на фреске — целая сцена. Похоже, что на ней крещение Иисуса. Якобы рядом находится Иоанн Креститель и еще какая-то фигура, голова которой окружена нимбом.

Фреска целиком. Цифрами археологи зачем-то обозначили лучи, пересекающие сцену Крещения.

Развалины церкви расположены в израильской пустыне Негев (Byzantine church in the Negev desert), лик Христа находится почти под самым полуразрушенным куполом.

О своем открытии ученые рассказали в журнале Antiquity в статье под названием Christ’s face revealed at Shivta: an Early Byzantine wall painting in the desert of the Holy Land.

КСТАТИ

У Иисус, возможно и в самом деле, были короткие волосы

Ричард Ниив - художник и специалист по так называемой криминалистической антропологии из Манчестерского университета еще несколько лет назад уверял, что Иисус был не таким, каким его обычно изображают на иконах. Тонкие черты лица и светлая кожа были совсем не характерны для той местности, где он родился и вырос. Если бы Иисус заметно отличался от сограждан, то Иуде не пришлось бы указывать на него в Гефсиманском саду. И так бы узнали.

Матфей же сообщает: "… Иуда, один из двенадцати пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его… И поцеловал Его..."

Имея в виду свидетельство апостола, Ниив вполне разумно предположил: Иисус все-таки должен походить на семитов из Галилеи.

Вместе с израильскими коллегами ученый обследовал семитские черепа времен Рождества Христова. Компьютерная томография помогла выделить характерные особенности. На их основе Ниив «сконструирован» усредненный череп, изготовил его модель в натуральную величину. А по ней — воссоздал и весь образ.

Ниив предположил, что глаза Сына Божьего скорее были темными, чем светлыми. По еврейской традиции он носил бороду.

На счет длины волос Иисуса вопрос спорный. Мы привыкли к нему - длинноволосому. Апостол же Павел, который лично видел Сына Божьего, подмечает в "Первом послании к коринфянам": "если муж растит волосы, то это бесчестье для него". Руководствуясь этими строками из "Нового Завета", Ниив с коллегами решили, что Иисус был коротковолосый. И кучерявый, как подавляющее большинство семитов. Вряд ли бы он облысел к 33 годам.

Так мог выглядеть Иисус по версии криминалиста Ричарда Ниива.

Итог реконструкции: мужчина с курчавыми темно-каштановыми густыми волосами, карими глазами, крупным носом, с округлым лицом. Отличие от портрета, найденного в древней церкви, сильное. Но вопрос о том, какое более правильное, тоже спорный. Никто ведь не знает, как на самом деле выглядел Сын Божий. Подробности на этот счет могли бы быть в Библии. Но их там нет. Ни одной.