2018-11-16T21:10:19+03:00
Звезды

А где же пресс? Дженнифер Лопес показала стринги и неидеальный живот на съемках клипа

Певица выбрала очень провокационный наряд [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Дженнифер Лопес на съемках нового видеоклипа, в котором она снимается вместе с DJ Khaled.Дженнифер Лопес на съемках нового видеоклипа, в котором она снимается вместе с DJ Khaled.Фото: EAST NEWS
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Дженнифер Лопес гордится своей спортивной фигурой — и вполне по праву. В 49 лет поп-дива выглядит изумительно и может позволить себе любые, даже самые открытые наряды. Один из таких провокационных костюмов певица продемонстрировала на съемках нового видеоклипа, в котором она снимается вместе с DJ Khaled. Папарацци сфотографировали Дженнифер во время рабочего процесса: артистка появилась на площадке в укороченном топе и в брюках, из-под которых выглядывали серые стринги.

Тренд «стринги наголо» был популярен в начале нулевых, когда носили джинсы с очень низкой посадкой, и считалось модным демонстрировать нижнее белье. Похоже, Дженнифер решила возродить забытую традицию и использовала ее в очередном зажигательном танцевальном видео.

Джей Ло продемонстрировала стринги, торчащие из-под брюк. Фото: EAST NEWS

Джей Ло продемонстрировала стринги, торчащие из-под брюк.Фото: EAST NEWS

Правда, торчащие из-под брюк трусы сослужили звезде плохую службу. Стринги подчеркнули выпуклый животик поп-звезды. И вместо накачанного пресса, который поклонники привыкли видеть у Лопес в ее Инстаграме, папарацци сфотографировали нечто менее идеальное. Впрочем, в видеоклипе Дженнифер наверняка будет выглядеть на все сто — при монтаже ее прелести доведут до совершенства.

Стринги подчеркнули животик звезды. Фото: EAST NEWS

Стринги подчеркнули животик звезды.Фото: EAST NEWS

Дженнифер Лопес проводит в спортзале немало времени. По словам фитнес-тренера артистки Дэвида Кирша, она — невероятно дисциплинированный человек. Именно поэтому она и добилась такого успеха. Обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.

Вместо накачанного пресса, который поклонники привыкли видеть у Лопес в ее Инстаграме, папарацци сфотографировали нечто менее идеальное. Фото: EAST NEWS

Вместо накачанного пресса, который поклонники привыкли видеть у Лопес в ее Инстаграме, папарацци сфотографировали нечто менее идеальное.Фото: EAST NEWS

Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

Тренд «стринги наголо» был популярен в начале нулевых, и, похоже, Лопес решила возродить его. Фото: EAST NEWS

Тренд «стринги наголо» был популярен в начале нулевых, и, похоже, Лопес решила возродить его.Фото: EAST NEWS

Бойфренд Лопес Алекс Родригес — тоже спортсмен, и повернут на здоровом образе жизни не меньше, чем она. Влюбленные часто ходят вместе в спортзал и тренируются вдвоем.

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