2018-11-18T16:43:21+03:00
Политика

Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Склифа

Бывший глава незалежной был госпитализирован в столичную клинику с травмой спины и колена
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Виктор Янукович не сможет приехать в Оболонский районный суд Киева, куда его вызвали для выступления с последним словом в деле о госизменеВиктор Янукович не сможет приехать в Оболонский районный суд Киева, куда его вызвали для выступления с последним словом в деле о госизменеФото: Евгения ГУСЕВА
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Бывший руководитель Украины Виктор Янукович в знаменитую московскую больницу попал еще 16 ноября, в пятницу, сообщили источники «Комсомольской правды».

По предварительной информации, 68-летний Янукович играл в теннис в подмосковном клубе, где мог получить травму колена, а также позвоночника. Его, как нам сообщили, сразу доставили в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В пресс-службе Склифа о состоянии здоровья высокопоставленного пациента распространяться не стали. А вот в справочной медучреждения некоторые подробности все же поведали.

- У вас находится Виктор Янукович? - спрашиваю.

- Нет у нас такого.

- Сейчас, может, и нет. Но вроде бы он поступал в минувшую пятницу?

- Выписали. У нас сейчас его нет.

- Его перевели в другую клинику?

- Его не перевели. Ему оказали помощь и отпустили. У нас его нет.

Изначально украинская прокуратура требовала в суде пожизненного заключения для экс-президента, однако позднее решили, что хватит наказания в виде 15 лет. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Изначально украинская прокуратура требовала в суде пожизненного заключения для экс-президента, однако позднее решили, что хватит наказания в виде 15 лет. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Поступил Виктор Янукович в НИИ Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, по данным наших источников, поздним пятничным вечером. Но уже через несколько часов его выписали из больницы. Информацию по переводе в частную клинику нам пока не подтвердили.

С каким именно диагнозом поступал Виктор Федорович, точно неизвестно. От близких людей из окружения экс-президента прошла информация, что он получил травмы ноги и спины. Януковича, по некоторым данным, доставили в больницу его помощники. Самостоятельно, как говорят, он передвигаться не мог.

Исходя из всего вышеперечисленного, в понедельник, 19 ноября, Виктор Янукович в Оболонский районный суд Киева, куда его вызвали для выступления с последним словом в деле о госизмене, прибыть точно не сможет. Но не исключено, что экс-президент будет в состоянии участвовать в заседании по видео-конференц связи.

Напомним, Януковича обвиняют в госизмене, коррупции, а также в том, что он подписал указ, который повлек расстрел участников Евромайдана. Изначально украинская прокуратура требовала в суде пожизненного заключения для экс-президента. Однако позднее уточнили, что наказания в виде 15 лет тюрьмы будет достаточно.

Янукович свою вину категорически отрицает.

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