Не договорились: саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации

В этом году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)прошел в одной из самых опасных стран мира Папуа-Новой Гвинее. По правилам АТЭС страны Азиатско-Тихоокеанского региона проводят саммит по очереди. В Порт-Морсби - столице Папуа-Новой Гвинеи мероприятие столь высокого уровня состоялось впервые. Страна настолько бедная, что своими силами провести саммит просто не могла. В Порт-Морсби элементарно на хватает гостиниц. Для размещения журналистов даже специально пригнали 14-ти палубный круизный лайнер из Австралии. С безопасностью в Порт-Морсби тоже большие проблемы. Несмотря на то, что на время проведения саммита ее в разы усилили, гулять по городу в одиночку - это самоубийство: если не зарежут, то ограбят легко. Да и смотреть в самом Порт-Морсби особенно нечего. Впрочем, возглавлявший на саммите российскую делегацию премьер Дмитрий Медведев, все же решил прогуляться в городу (разумеется, в сопровождении внушительной охраны). Для прогулки Медведев оделся неформально и прихватил с собой фотоаппарат.

Cаммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларацииФото: REUTERS

На саммит приехали представители 21 страны. Среди них - лидеры Китая Си Цзиньпин, Японии Синдзо Абэ, Австралии Скотт Моррисон, Канады Джастин Трюдо, вице-президент США Майк Пенс. Участники саммита общались на пленарных заседаниях и отдельных тематических секциях, провели встречу с директором Международного валютного Фонда Кристин Лагард и по традиции АТЭС сделали фото в национальных костюмах. Журналисты с удовольствием фантазировали о том, как лидеры самых преуспевающих стран мира выйдут на фото в костюмах папуасов, но в итоге были разочарованы. Для фото были выбраны новогвинейские рубашки с национальным орнаментом и стилизованными изображениями масок Татануа, которые, согласно поверьям местных племен, приносят удачу во время встреч и ведения переговоров. Медведев предпочел желтую рубашку. Зато местные жители показали настоящий класс. Они встречали глав делегаций в костюмах из пальмовых листьев и меха, при этом еще пели и танцевали.

В кулуарах саммита Медведев пообщался с лидерами Японии, Таиланда, Филиппин и Канады, а также провел

краткую встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии (79 человек погибли, больше тысячи пропали без вести). От лица России Медведев предложил США помощь в борьбе с пожарами.

Итогом двухдневного саммита традиционно должно было стать принятие декларации. Но с ней вышел затык. Китай, США и другие страны не сошлись в вопросах, связанных с мировой торговлей и реформой ВТО, и впервые за 25 лет саммит АТЭС завершился без итоговой декларации. Позже для формальности будет принято итоговое коммюнике, из которого уберут все спорные моменты.

Из Порт-Морсби Дмитрий Медведев отправился в Вьетнам. В понедельник у него там пройдут официальные переговоры с руководством страны.