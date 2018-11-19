«Эффект Пиноккио» работает: найден самый верный признак того, что человек врет

Если Пиноккио — прототип нашего Буратино — врал, то у него вытягивался нос. В последнее время это стало общеизвестно благодаря мультфильмам про Шрека. В одной из серий «эффект Пиноккио» был продемонстрирован, что называется, наглядно. Но как недавно выяснили испанские ученые из Университета Гранады (University of Granada), в реальной жизни — у людей — все происходит с точностью до наоборот. Нос вруна уменьшается. Метаморфоза не видна невооруженным глазом. Однако не столь уж сложный способ разглядеть ее все же имеется. Ведь нос уменьшается от того, что холодеет — примерно на 1,2 градуса. А это заметно на инфракрасных изображениях.

Испанцы, ведомые доктором Эмилио Гомезом Миланом (Dr Emilio Gomez Milan) экспериментировали с добровольцами. Просили их врать, как нетрудно было догадаться. Добровольцы врали по телефону — кто родственникам, кто своим хорошим знакомым. Например, рассказывали, что встретили на улице знаменитость. Или увидели жуткое ДТП. Лица участников экспериментов снимали термовизорами — приборами, позволяющими получать инфракрасные изображения. На таких изображениях участки, имеющие разные температуры, окрашены в разные цвета. Обычно те, что теплее — краснее, а те, что еще теплее - желтее.

В 80 случаях из 100 у врунов холодели носы. А лбы нагревались — примерно на 1,5 градуса. Что тоже было заметно. Это позволяло уличить во лжи. Ученые уверяют: результат, основанный на обратном «эффекте Пиноккио» на 10 процентов точнее, чем у любого детектора лжи.

Как объясняет доктор Милано, нос холодеет от беспокойства, вызванного желанием или необходимостью врать. А лоб нагревается от усиленной умственной работы, потребной для лжи.

Занятно, но просто от беспокойства нос, почему-то не холодеет. Учение проверили это. Добровольцы наблюдали на дисплеях сцены жутких ДТП и, как в предыдущих экспериментах, рассказывали об этом по телефону. Но уже не врали. Хотя и беспокоились. И — никакой реакции носами.

Доброволец врет. На термовизорее виден его похолодевший (синий) нос. Похолодев, нос укоротился.

Кстати, о лбах врунов. Еще несколько лет назад эксперименты профессора Скотта Фаро из медицинской школы университета Филадельфии показали: чтобы врать, нужно напрягать извилины.

Профессор сканировал мозги врущих и говоривших правду. И выяснил: у правдивых, становились активными четыре области мозга. У лжецов - восемь.

Скотт Фаро убедился, что ложь требует, как минимум, в два раза больше умственных усилий, чем правда. Есть от чего лбам нагреваться.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

От «эффекта Пиноккио» можно избавиться

Британские психологи из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) исследовали систематическую ложь. В экспериментах, которыми руководила Тали Шарот (Tali Sharot), участвовали 80 добровольцев. Они врали друг другу, соврав, дурили партнеров и получали за это еще и материальное поощрение.

По мере того, как продвигалось состязание, партнеры врали все больше и больше. Каждая последующая ложь давалась легче предыдущей. «Генерируя» ее, мозг проявлял все меньшую и меньшую активность - ученые видели это посредством магнитно-резонансной томографии.

Постоянное вранье избавляет от неприятных чувств, - сделали вывод ученые. Избавляет от беспокойства, выражаясь языком испанских коллег.

А раз нет беспокойства, то может быть, и нос не будет холодеть? Пока это никто не проверял. Но похоже, что опытные — систематические - вруны могли бы обмануть детектор лжи, основанный на обратном «эффекте Пиннокио».

К примеру, мужья, единожды изменившие своим женам, как правило, переживают. А регулярных донжуанов угрызения совести вообще уже не мучают. И носы у них не холодеют.