В погоне за молодостью Любовь Успенская «стерла» шею на фото

После того, как ее дочь попала в страшную аварию у Любови Успенской, у нее не было спокойного дня, все свои силы и деньги она тратит на то, чтобы восстановить здоровье единственной наследницы. Однако, несмотря на все эти тревоги, на фото певица старается выглядеть красиво и ухоженно. Всегда при укладке, в красивом наряде и на фоне стильного интерьера королева шансона не дает себе повода расслабиться. Но иногда это стремление быть суперухоженной и молодой чересчур сильное. Артистка так активно прибегает к фотошопу, что перестает быть похожей на саму себя. Так, недавно с помощью фотофильтров певица решила избавиться от морщин на шее, но так перестаралась, что последняя просто «поплыла». Плюс, абсолютно кукольным стало лицо и спина артистки. Без единого дефекта, как у ребенка.

«У кого тело украли, Любаша?», «Ну не освоила Любовь еще все прелести фотошопа», «Любушка, что ж вы так увлеклись фотошопом, что стёрли свою шею??? Аккуратней надо разглаживать морщины», - дали советы ей поклонники в Сети.

uspenskayalubov_official Друзья мои, я вас поздравляю с наступающими выходными, желаю вам провести их с пользой и хорошим настроением @vadimandreevmakeup

Сама Успенская эти язвительные отклики комментировать не стала, но чуть позже опубликовала новое фото, где тоже предстало во «всей красе фотошопа».

«Я считаю, что женщина не должна боятся быть сексуальной в любом возрасте. Берите пример с меня. Ну ничего, что я страшненькая, зато я добрая и веселая», - сыронизировала над собой звезда и, кажется, закрыла тему обсуждения своего внешнего вида.

uspenskayalubov_official Я считаю, что женщина не должна боятся быть сексуальной в любом возрасте. Берите пример с меня.

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