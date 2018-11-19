2018-11-19T15:54:36+03:00
Звезды

В погоне за молодостью Любовь Успенская «стерла» шею на фото

Популярная певица переборщила с фотошопом
Ольга АНТОНОВА
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Любовь Успенская перестаралась с фотокоррекцией снимка для соцсетей.Любовь Успенская перестаралась с фотокоррекцией снимка для соцсетей.
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После того, как ее дочь попала в страшную аварию у Любови Успенской, у нее не было спокойного дня, все свои силы и деньги она тратит на то, чтобы восстановить здоровье единственной наследницы. Однако, несмотря на все эти тревоги, на фото певица старается выглядеть красиво и ухоженно. Всегда при укладке, в красивом наряде и на фоне стильного интерьера королева шансона не дает себе повода расслабиться. Но иногда это стремление быть суперухоженной и молодой чересчур сильное. Артистка так активно прибегает к фотошопу, что перестает быть похожей на саму себя. Так, недавно с помощью фотофильтров певица решила избавиться от морщин на шее, но так перестаралась, что последняя просто «поплыла». Плюс, абсолютно кукольным стало лицо и спина артистки. Без единого дефекта, как у ребенка.

«У кого тело украли, Любаша?», «Ну не освоила Любовь еще все прелести фотошопа», «Любушка, что ж вы так увлеклись фотошопом, что стёрли свою шею??? Аккуратней надо разглаживать морщины», - дали советы ей поклонники в Сети.

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Друзья мои, я вас поздравляю с наступающими выходными, желаю вам провести их с пользой и хорошим настроением @vadimandreevmakeup
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Сама Успенская эти язвительные отклики комментировать не стала, но чуть позже опубликовала новое фото, где тоже предстало во «всей красе фотошопа».

«Я считаю, что женщина не должна боятся быть сексуальной в любом возрасте. Берите пример с меня. Ну ничего, что я страшненькая, зато я добрая и веселая», - сыронизировала над собой звезда и, кажется, закрыла тему обсуждения своего внешнего вида.

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Я считаю, что женщина не должна боятся быть сексуальной в любом возрасте. Берите пример с меня.
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