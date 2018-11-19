После упреков в пластике Настасья Самбурская показала, как она выглядела в 13 лет

У звезды «Универа» Настасьи Самбурской почти 10 миллионов подписчиков и не все из них относятся к красавице с добротой. Время от времени актриса даже устраивает в сторис разбор полетов, когда публикует самые «огненные» высказывания в свой адрес и странички их авторов. Ну и конечно, больше всего актрисе театра на Малой Бронной «достается» за свою яркую внешность. Некоторые из фолловеров уверены, что прежде чем стать известной, Настасья сделала ни одну пластическую операцию. И чтобы раз и навсегда закрыть обсуждение своей внешности, актриса опубликовала фото в 13-летнем возрасте, где выглядит, конечно, юной, но «со своим носом и губами».

«Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой)))), - подписала снимок Самбурская.

samburskaya Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно)

Чуть позже, актриса поделилась в своем же инстаграме еще и секретом своей красоты.

"Раз в полгода пью коллаген, сначала был морской в таблетках, теперь в желе, вкусненько. У меня дома стоит кулер, производящий обогащенную водородом воду, а также есть всевозможные умывалки, крем, сыворотка для снятия отечности, средства для волос, всё на основе водорода", - призналась она.

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