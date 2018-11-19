2018-11-19T23:48:10+03:00
Дом. Семья

В Сети нашли самого страшного кота

Но хозяйка, естественно, так не считает [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Многие сочли, что именно так (как Уилфред) может выглядеть тотальное отчаяние.Многие сочли, что именно так (как Уилфред) может выглядеть тотальное отчаяние.
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«Самым страшным котом» в соцсетях назвали пушистика по кличке Уилфред. Многие сочли, что именно так (как Уилфред) может выглядеть тотальное отчаяние. Но нет. Несмотря на свой странный вид, этот котик здоров и счастлив.

Порода Ульфреда - персидская шиншилла. Он живёт со своей 34-летней красавицей-хозяйкой Дженной Миллворд в Лондоне. Дженна души не чает в своём питомце. И, конечно же, как любая «кото-мать», считает Уилфреда самым красивым.

Самый страшный кот.Посмотрите на этого кота. Вот как выглядит отчаяние

Дженна говорит, что до Уилфреда у неё никогда не было котов. Она и не хотела. Но однажды наткнулась на сайте объявлений на фото взъерошенного котёнка. Ей показалось, что выражение его мордочки напоминает человеческое. После просмотра объявления Дженна никак не могла забыть Бесстрашного воина (так Уилфреда зовут по документам). И решилась, в конце концов, забрать четвероногого друга.

Дженне так нравится неординарная внешность кисы, что она завела для Уилфреда страничку в Инстаграме.

wilfredwarriorwilfredwarrior
У этого кота недостатка в любви нет!
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- Многие почему-то считают, что я использую Фотошоп, прежде чем выложить фото своего кота. Но это не так - я публикую его снимки без ретуши, - сказала Дженна в интервью Daily Mail.

Хозяйка говорит, что Уилфред - самый милый и добрый кот на свете. При этом она не возражает против смешных сравнений. Например, Дженна согласна, что Уилфред похож на актёра Стива Бушеми и некоторых мультяшных монстров.

wilfredwarriorwilfredwarrior
Уилфред и Стив Бушеми - видите схожесть?
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