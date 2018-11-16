2018-11-16T13:15:56+03:00
Общество

"Исправить одной дисциплиной невозможно": Патриарх заложил храм в "Матросской тишине"

Предстоятель РПЦ приехал поддержать осужденных
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments3
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии закладки храма в "Матросской тишине".Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии закладки храма в "Матросской тишине".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пятничным морозным утром во дворе СИЗО номер 1 "Матросской тишины" осужденные отряда хозобслуживания разворачивали красную дорожку - ждали в гости Патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви освящал здесь закладной камень храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Приехали на стройплощадку и депутаты Госдумы - курирующий программу "200 храмов" советник Патриарха и мэра Москвы Владимир Ресин и активно помогающий РПЦ глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Владимир Ресин и Леонид Слуцкий у места, где скоро появится православный храм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Ресин и Леонид Слуцкий у места, где скоро появится православный храм.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изначально тюремная церковь была освящена тут еще в 1850 году, в 1920-х узники просили большевиков сохранить ее и собирали подписи, но в просьбе те им отказали и на месте разрушенного храма возвели новый режимный корпус. Теперь же в "Матросской тишине" снова зазвонят колокола - как ожидается, в 2020 году.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всякий человек, который лишается свободы, переходит в некое иное качество жизни. Но не может быть исправления без прохождения через такой стресс. И есть две возможности выхода из него: либо разрушенным, либо набравшимся новым опытом, который поможет избежать новых ошибок и заблуждений, - обратился к заключенным Патриарх. -

Но исправить одной дисциплиной невозможно. Всякое исправление требует ограничения внутренней свободы, духовного подвига, если хотите. И храмы в таких местах всегда строились, чтобы помочь людям поменять жизнь.

Ожидается, что первые службы в возводимом храме пройдут уже в 2020 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ожидается, что первые службы в возводимом храме пройдут уже в 2020 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

После молебна Святейший подошел поговорить с осужденными уже лично и сумел вызвать на лицах и женщин, и мужчин искренние и теплые улыбки.

- Самое главное - сделать то, что я сказал. Тогда будете жить спокойно и счастливо, - благословил он узников на прощание. Каждому из них следом должны были вручить памятные подарки.

P.S. Тюремный храм строится в рамках программы "200 храмов" на пожертвования, и члены инициативной группы просят всех неравнодушных оказать посильную помощь. Все подробности - по телефону +79161190138.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Облученные импортные продукты в России промаркируют новым знаком
Песков прокомментировал тюремные банкеты Цеповяза
В потребительской корзине россиян станет больше мяса, овощей и фруктов
Ученые разработали рецепт «лекарства от старения»
В Госдуме рассказали, что удерживает многие страны от нападения на Россию
Япония намерена решить проблему принадлежности Курильских островов
Министр экономики Франции предупредил о последствиях торговой войны между США и Китаем
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Медики научились предвидеть появление рака
Противники Мэй набрали достаточно голосов для отстранения ее от власти
КНР выразил надежду на укрепление связей с РФ на фоне тесных контактов на высшем уровне
В США в результате снегопадов погибли восемь человек
ФСБ провела в Джанкое крупную операцию против членов секты «Свидетели Иеговы»*
Мэй сравнила свою решимость по Brexit с упорством игрока в крикет
Илон Маск начал поиски "рыцаря" в свою сторожевую башню
Япония планирует подписать мирный договор с Россией летом 2019 года
США не намерены размещать базу «Форт Трамп» в Польше
Роспотребнадзор сообщил о нескольких вспышках сальмонеллеза в США
Суд снял арест со счета Евгения Петросяна
В Японии обнаружили утерянный мультфильм Уолта Диснея
Легендарный модельер Ральф Лорен стал рыцарем