"Исправить одной дисциплиной невозможно": Патриарх заложил храм в "Матросской тишине"

Пятничным морозным утром во дворе СИЗО номер 1 "Матросской тишины" осужденные отряда хозобслуживания разворачивали красную дорожку - ждали в гости Патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви освящал здесь закладной камень храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Приехали на стройплощадку и депутаты Госдумы - курирующий программу "200 храмов" советник Патриарха и мэра Москвы Владимир Ресин и активно помогающий РПЦ глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Владимир Ресин и Леонид Слуцкий у места, где скоро появится православный храм.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изначально тюремная церковь была освящена тут еще в 1850 году, в 1920-х узники просили большевиков сохранить ее и собирали подписи, но в просьбе те им отказали и на месте разрушенного храма возвели новый режимный корпус. Теперь же в "Матросской тишине" снова зазвонят колокола - как ожидается, в 2020 году.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всякий человек, который лишается свободы, переходит в некое иное качество жизни. Но не может быть исправления без прохождения через такой стресс. И есть две возможности выхода из него: либо разрушенным, либо набравшимся новым опытом, который поможет избежать новых ошибок и заблуждений, - обратился к заключенным Патриарх. -

Но исправить одной дисциплиной невозможно. Всякое исправление требует ограничения внутренней свободы, духовного подвига, если хотите. И храмы в таких местах всегда строились, чтобы помочь людям поменять жизнь.

Ожидается, что первые службы в возводимом храме пройдут уже в 2020 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

После молебна Святейший подошел поговорить с осужденными уже лично и сумел вызвать на лицах и женщин, и мужчин искренние и теплые улыбки.

- Самое главное - сделать то, что я сказал. Тогда будете жить спокойно и счастливо, - благословил он узников на прощание. Каждому из них следом должны были вручить памятные подарки.

P.S. Тюремный храм строится в рамках программы "200 храмов" на пожертвования, и члены инициативной группы просят всех неравнодушных оказать посильную помощь. Все подробности - по телефону +79161190138.