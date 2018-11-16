2018-11-16T15:28:03+03:00
Звезды

Ужин отдай врагу: Собчак перестала есть по вечерам, чтобы не выглядеть беременной

Телеведущая рассказала о своей диете и сыне Платоне
Ирина СУХАНОВА
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Ксения теперь не ест по вечерам.Ксения теперь не ест по вечерам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак появилась в новом выпуске программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Разговор между двумя мамами (Регина дохаживает последние месяцы беременности и вот-вот родит первенца певцу Владу Топалову) шел исключительно о детях, в том числе и об «интересном положении», которое Собчак приписывают последние полгода. С первых же кадров шоу 37-летняя Ксения решительно опровергла слухи о том, что она ждет второго ребенка. Когда Регина Тодоренко решила поздравить Собчак с пополнением в семействе, та ответила, что пока не с чем. Телеведущая призналась, что ее так достали мнимой беременностью, что ей пришлось сесть на жесткую диету.

- Я очень благодарна нашим СМИ, потому что они отучили меня ужинать и дали возможность сильно похудеть, - сообщила Ксения. - Каждый раз, когда я немного поем на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела.

Ксения Собчак появилась в новом выпуске программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Фото: кадр видео.

Ксения Собчак появилась в новом выпуске программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Фото: кадр видео.

Своего первенца Платона Ксения родила два года назад, 18 ноября 2016 года. Телеведущая рассказала, что, несмотря на нежный возраст, ее сын уже плотно занят учебой: три раза в неделю плавание, еще спорт и английский.

- Да, он уже говорит на английском языке предложениями из пяти-шести слов. Через пару лет я хочу взять китайский, - сообщила телеведущая.

По мнению Ксении, плавание очень важно для развития детей, и учить ребенка плавать нужно как можно раньше. Со своим сыном она занималась в бассейне прямо с рождения - фотографии и видеоролики барахтающегося в вооде Платона часто появлялись в Инстаграме молодой мамы.

- Кстати, я вам очень советую, потому что у младенцев еще есть рефлекс задержки дыхания. Если начать плавать спустя месяц после рождения, то это умение остается, - рассказала Ксения. - Платон еще не ходил, но уже сам плавал, прыгал с бортика.

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На свете есть человек,который всегда мне рад. Оказывается,это и есть счастье.
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Ксения вспомнила, какие эмоции она испытала, когда ее тест на беременность оказался положительным. Увидев заветные две полоски она расплакалась от счастья.

- Я испытала и счастье, и испуг одновременно. А потом заплакала от радости, но больше я плакала в тот момент, когда узнала, что это мальчик. Я очень хотела сына, - призналась Собчак.

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