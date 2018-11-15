60 тысяч рублей от Росстата достались Кристине из Минусинска

В октябре этого года Росстат провел Пробную перепись населения, где отрабатывались новые технологии, которые планируется использовать при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Меропрятие сопровождали три творческих состязания: конкурс детского рисунка, любительской фотографии и видеороликов. Жюри, в которые вошли профессиональные художники, фотографы и актеры, определили лучшие работы.

Итак, пришло время подвести итоги фотоконкурса. Участие в конкурсе любительской фотографии, проводившегося среди жителей районов проведения Пробной переписи, приняло более 30 работ. Победители определялись в два этапа: на первом - пользовательское голосование на сайте Пробной переписи населения 2018 года выявило финальную десятку, после чего решением жюри были выбраны три лучшие работы.

Призерами конкурса любительской фотографии стали:

I премия (60 тысяч рублей) – Kristina, Минусинск Красноярского края;

II премия (35 тысяч рублей) – olenkache, Алеутский район Камчатского края;

Olenkache, Алеутский район Камчатского края.

III премия (25 тысяч рублей) – Алексей, Минусинск Красноярского края.