2018-11-16T15:42:22+03:00
Готовимся к переписи

60 тысяч рублей от Росстата достались Кристине из Минусинска

Подведены итоги фотоконкурса
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Kristina, Минусинск Красноярского края.Kristina, Минусинск Красноярского края.
Изменить размер текста:

В октябре этого года Росстат провел Пробную перепись населения, где отрабатывались новые технологии, которые планируется использовать при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Меропрятие сопровождали три творческих состязания: конкурс детского рисунка, любительской фотографии и видеороликов. Жюри, в которые вошли профессиональные художники, фотографы и актеры, определили лучшие работы.

Итак, пришло время подвести итоги фотоконкурса. Участие в конкурсе любительской фотографии, проводившегося среди жителей районов проведения Пробной переписи, приняло более 30 работ. Победители определялись в два этапа: на первом - пользовательское голосование на сайте Пробной переписи населения 2018 года выявило финальную десятку, после чего решением жюри были выбраны три лучшие работы.

Призерами конкурса любительской фотографии стали:

I премия (60 тысяч рублей) – Kristina, Минусинск Красноярского края;

II премия (35 тысяч рублей) – olenkache, Алеутский район Камчатского края;

Olenkache, Алеутский район Камчатского края.

Olenkache, Алеутский район Камчатского края.

III премия (25 тысяч рублей) – Алексей, Минусинск Красноярского края.

Алексей, Минусинск Красноярского края.

Алексей, Минусинск Красноярского края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео эвакуации московского лицея из-за задымления
Российские фрегаты провели учения в Средиземном море
Названа дата нового судебного процесса против Сильвио Берлускони
Названа дата облегчения визового режима между Россией и Кубой
Умер Жорес Медведев, советский и британский ученый
В Приморье разрешат не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные машины?
За неделю у границ России зафиксировали 16 самолетов-разведчиков
Украинский химзавод "Азот" может быть обесточен из-за долгов
Владимир Путин поздравил с 50-летием Институт социологии РАН
Олег Кожемяко обратился к правительству России за помощью в восстановлении мостов в Приморье
Интернет-сервис MAPS.ME создал путеводитель для поклонников фильма «Фантастические твари»
Владимир Путин переговорил с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии
Россия потребовала от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
Роспотребнадзор изъял из российского рынка 3,5 т некачественного хлеба
Кремль считает правомерными действия пограничников РФ в Азовском море
В Совфеде раскритиковали принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму
Кремль напомнил Японии о союзнических обязательствах
Диего Марадона заснул, пока его команда играла на поле
Подруга американского репера Пафф Дэдди найдена мертвой в собственном доме
Облученные импортные продукты в России промаркируют новым знаком