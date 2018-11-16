5 важных советов для укрепления семьи: Как общаться друг с другом, чтобы ваш брак всегда был счастливым

«Вот бывают же счастливые семьи — они никогда не ссорятся, муж буквально носит жену на руках и пылинки с нее сдувает, а она всегда говорит, что он самый лучший», - иногда завистливо вздыхаем мы, глядя на некоторых знакомых. Со стороны кажется, что такое счастье — это дар судьбы. Но это далеко не всегда так: гармоничными отношения в браке делаем мы сами. И только нам самим под силу выстроить общение с партнером так, чтобы семейная жизнь всегда была счастливой. Главный секрет прочного брака в - умении разговаривать друг с другом. Пять важных советов о том, как этому научиться, дает Евдокия Лучезарнова, писательница, философ-космист, автор уникального метода личностного развития «Ритмология».

1. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ

Казалось бы - разговаривать друг с другом, чего проще? «Мы и так общаемся каждый день — обсуждаем детей, текущие дела и проблемы на работе», - скажете вы. А теперь давайте на минуту представим, как это обычно происходит. Муж пытается рассказать, почему он сейчас так занят — у него на работе новый важный проект, который требует от него повышенной отдачи. А жена в ответ: «Сам виноват. Позволяешь начальнику взваливать все на тебя одного. И вообще, у меня дел не меньше: детей из школы забрать, уроки проверить, ужин приготовить. Знаешь, как я устаю?» В итоге супруг замолкает, диалога не получается. Каждый расходится по своим углам, недовольный друг другом, День ото дня взаимные претензии и упреки копятся, как снежный ком, и однажды со страшной силой обрушиваются на семью.

- Самые гармоничные отношения складываются в семьях, где люди научились дополнять друг друга, а не перетягивать одеяло на себя, - считает Евдокия Лучезарнова. - Если ваш супруг предлагает обсудить важную для него тему, не нужно входить в ее эпицентр, рассказывать в том же ключе о себе, и уж тем более принимать за него решения. Представьте, что любая тема вашего партнера — это драгоценный камень, и ваша задача — сделать только оправу. Искусно продолжать разговор, держа в фокусе потребности другого человека.

2. ГОВОРИТЕ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ. СЛОЖНО? НО ВОЗМОЖНО!

Конечно, нам тоже не терпится рассказать о своих проблемах, о том, как прошел наш день, чего бы нам хотелось — это естественная потребность любого человека. Но если в этот момент вы чувствуете, что вашего партнера что-то беспокоит, и он хочет обсудить это с вами— наступите на горло собственной песне и в первую очередь выслушайте его. Умение уступать очень важно в браке, и если ваш партнер хочет поделиться с вами — это дорогого стоит, так рождается доверие.

- Многим людям требуется усилие, чтобы говорить не только о себе, - говорит Евдокия Лучезарнова. - Партнер едва успел открыть рот, а у них уже готов протест на сказанное, сложилось важное мнение или не терпится выплеснуть эмоции. Тогда импульс партнера угасает, сменяясь разочарованием, чувством одиночества или злостью. Это незаметно подтачивает отношения, отдаляя близких людей друг от друга.

3. ОСТАВЬТЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭМОЦИЙ И ПОДДЕРЖИТЕ КОММЕНТАРИЯМИ

Очень часто мы ссоримся из-за того, что уже пришли домой накрученные — на работе сделали замечание, нахамили в общественном транспорте, пришлось долго стоять в очереди в супермаркете. Важно понять, что в этой ситуации ваша половинка должна выговориться, выплеснуть эмоции. В этот момент не нужно перебивать и делиться своими проблемами — просто слушайте и поддерживайте беседу уместными комментариями:

- Например, жена вовлекает мужа в обсуждение своих коллег, - рассказывает Евдокия Лучезарнова. - Если муж понимает, что ей нужно сбросить накопленный за день стресс, то оставит пространство для этого. Не выскажется в духе: «А у меня еще хуже, начальник как с цепи сорвался!». Он будет слушать только ее, иногда поддерживая комментариями: «Надо же, а на вид такой порядочный человек! И что ты планируешь делать?».

4. БУДЬТЕ ТАКТИЧНЫМИ

Старайтесь сдерживать себя и быть тактичными даже в тех ситуациях, когда ваша половинка провоцирует вас на спор. Не нужно говорить в ответ вещи, которые заведомо накрутят вашего партнера и породят пустую ссору на ровном месте. Подумайте, как ответить в такой щекотливой ситуации, чтобы вы оба вышли из нее победителями.

- Например, жена вдруг говорит: «Знаешь, дорогой, мне нравятся мужчины определенного типа. В молодости я влюблялась в высоких широкоплечих парней». Мудрый супруг не скажет, что ему нравились хрупкие блондинки, даже если его женщина — воплощение этого идеала, - советует Евдокия Лучезарнова. - Он ответит: «Дорогая, я-то всегда любил только тебя. Все, кто встречался мне прежде, были просто лестницей на пути к тебе, потому что ты, конечно, само совершенство». Даже если так не думает.

5. СПРОСИТЕ СЕБЯ: ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ РАЗГОВОРА

Ваши слова могут ранить близкого человека, а могут, напротив, поднять его на новую высоту и сделать очень счастливым. Всегда помните об этом, разговаривая со своим партнером.

- Перед любым разговором хорошо бы спросить себя, что вы хотите в нем создать. С каким намерением вступаете в новое, пока еще незаполненное словами, пространство. Если вам этому еще предстоит научиться, хотя бы входите в пустоту между вами так, чтобы не ранить близкого человека. Признайте за каждым из вас право свободно выговориться, и партнер в это время не должен «забивать» эфир собственными измышлениями, - говорит Евдокия Лучезарнова.

КСТАТИ

Эти правила работают и в бизнесе

Умение слушать других — великая движущая сила: на ней построена не одна история счастья и богатства. Откройте любую биографию известного бизнесмена, миллионера или просто добившегося признания в своем деле человека — и вы увидите, что не в последнюю очередь достичь успеха ему помогло умение слушать: партнеров, подчиненных, коллег и просто окружающих его людей.

- Конечно, это правило относится не только к семейным, но и к любым другим разговорам: деловым, дружеским, мимолетным, - считает Евдокия Лучезарнова. - Вы удивитесь, как изменится жизнь, если оставлять людям пространство, которое они могут наполнить собой.