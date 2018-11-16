Дневник учителя: Половину учеников я бы отправила в коррекционные классы

Видео, где учителя бьют школьников, обзывают их скотами и даже пишут на лбу «дурак», заполонили социальные сети. Кажется, мир сошел с ум, по крайней мере, педагоги уж точно. В паблике в соцсети молодой педагог рассказывает, что творится в школах и головах учителей. С разрешения автора мы публикуем его историю. Осторожно: эти откровения понравятся далеко не всем.

ДЕТИ ВОРУЮТ И ЗНАЮТ, ГДЕ ДОСТАТЬ НАРКОТИКИ

В 22 года, когда я пришла в школу, мне сразу дали пятые и шестые классы. В каждом по 30 учеников 11-12 лет. Вместе со мной устроились шесть молодых специалистов, трое из которых ушли через месяц. Я давала себе установку: выдержу четверть — мое, остаюсь работать. Выдержала. Но иногда дети достают так — есле сдерживаюсь, чтобы не ударить.

Современный ученик - ленивое, наглое, ничем не замотивированное создание, которое регулярно качают права. Один раз мальчик не ответил на вопрос по произведению, причем я знаю, что он его не читал. Говорю: «Два». Он: «Вы не имеете право ставить мне двойку за один вопрос». Представляете? Одиннадцатилетний мальчик мне говорит, что я имею право делать, а что нет. Откуда это берется? Для меня ответ очевиден: из дома. А у нас принято винить во всем школу: если ребенок на уроке ударил другого, виноват учитель, который не уследил. А родитель, который не воспитал, вроде как не при чем.

Недавно я ради интереса смотрела странички своих учеников в соцсетях, так там сплошной пацанский рэп и цитаты типа «брат за брата, так за основу взято». И постят это не только дети из неблагополучных семей.

Современный ученик - ленивое, наглое, ничем не замотивированное созданиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Большинство хулиганов у нас «хронические»: у одного отнял деньги, у другого - кроссовки, потом что-нибудь из супермаркета украл, так и живёт. Он не боится, потому что видит, что за преступлением не следует наказания. Все, что с ним происходит в детской комнате полиции, - это «серьезный разговор» в духе «ай-ай-ай, не надо так больше». Если ученик совершает правонарушения систематически, инспектор приходит в школу и читает воспитательную лекцию. А это для хулигана настоящий праздник. С уроков сняли, внимание на него обратили, он герой. А когда полиция уйдёт, можно будет пойти и сделать то же самое. В такой системе много советского: инспекторы рассчитывают на сознательность ребёнка и эффективность увещеваний. Но этот подход больше не работает. Быть нарушителем порядка — это круто и престижно.

Драки, мелкие вымогательства и кражи в районах, где находятся обычные школы, - что-то будничное. Иногда происходят более тяжкие преступления, с ножами и наркотиками. Мы боремся со спайсами, но я часто слышу от коллег про новые инциденты. Среди моих учеников случаев употребления не было, но из их разговоров ясно, что теоретически они знают, где что можно достать.

Драки, мелкие вымогательства и кражи - что-то будничноеФото: Олег УКЛАДОВ

"ЖИВЫ-ЗДОРОВЫ? ТОГДА ТЕРПИТЕ"

В последние годы в стране почти полностью исчезли спецшколы для трудных подростков, теперь дети с психическими отклонениями учатся вместе с нормальными. В одном из моих классов есть такой ребенок. Несмотря на диагноз, врачи разрешают ему посещать обычную школу. Он не контролирует свои действия, может материться при мне, плеваться. Как-то раз принес вейп в школу, дымил на переменах (12 лет ребенку, на секундочку), отобрал ножницы у одноклассницы и бросался ими в других. Сколько раз созывались советы, проводились профилактические беседы. Результата ноль. Да и как его можно добиться, если ребенок болен?

Обычный русист или математик не в силах обучать таких школьников. Для этого есть институты и факультеты, например, специальной педагогики и психологии, дефектологии. Но отдавать свое чадо в коррекционное заведение (даже если оно есть), родители не хотят — пусть, мол, растет как все. Так они обрекают на муки своего ребенка, а вместе с ним и всю школу. Да, у нас есть школьный психолог. Но в большинстве случаев он отвечает что-то вроде: «Ну, все живы-здоровы? Потерпите. Будем работать». Терпим. Но как бы терпение не лопнуло.

Я считаю, сеть спецшкол нужно возродить как можно быстрее. Проблемные дети должны обучаться по особой программе, как минимум, в коррекционных классах: там специальные педагоги, более строгий контроль, сопровождение на пути от дома до школы и обратно. Сколько своих учеников я бы туда отправила? Иногда кажется, что хоть каждого второго!

ДВОЙКА ВАШЕМУ МАЛЬЧИКУ

О родителях, как и о детях, можно говорить вечно. Во времена моей школьной юности предки приходили в школу только на собрания, или когда их ребенок что-то натворит. Все. Для нас их визит в школу казался таким позором, что мы старались лишний раз ничего им не говорить. Сейчас же родители лезут во все. Поскольку появились электронные порталы, через которые можно общаться, они считают своим долгом это делать.

Например, ученик получил двойку, на уроке я ему обосновываю выбор оценки. Открываю электронный журнал, пишут: «За что вы поставили двойку моему мальчику?» Простите, а я вам ее поставила? Или ваш ребенок немой и не может объяснить причину?

Сначала я, в силу неопытности, я отвечала всем и вся, старалась сгладить углы. Но потом забила: хотите выяснить что-то, я работаю в такое-то время, приходите, чай попьем. Иногда мамы и папы врываются ко мне с претензиями, мол, я не думаю, что ваш подход и ваша методика преподавания правильная. Эм, вы филолог? Учились в университете на моей специальности? Учите, в конце концов, детей в школе? Нет? Выход там.

Как толкьо я начала показывать зубы, набеги прекратились. Как выяснилось, строгость надо держать не только с детьми, но и с их родителями…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

"Педагогов надо переучивать"

Владимир Просвиркин, заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования, д.п.н., профессор кафедры кафедры психологии МГОУ:

- Действительно, последние три-четыре года коррекционные школы массово закрываются, и поток детей с психическими отклонениями, а их очень много, хлынул в обычные учебные заведения. И я уверен, что это правильно. Ведь им предстоит жить в обществе с нормальными людьми, а отдельные резервации воспитывали их как будущих преступников. В этих закрытых школах детей никуда не пускали, они не видели другой жизни.

Другой вопрос — подготовка учителей. Сегодня педагоги оказались к таким изменениям не готовы, их попросту не учили общению с трудными детьми. И это проблема глобальная. На переподготовку кадров в вузах, если этим заниматься, уйдет не меньше 20-25 лет. А что пока? Пока, действительно, только терпеть.

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