2018-11-17T15:00:19+03:00
Политика

Жириновский рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком в сарае

Политик сделал сенсационное признание в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Елена АФОНИНАРоман ГОЛОВАНОВЛиза ПИТЕРКИНА
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Владимир Жириновский рассказал, что однажды сам проводил занятие полового воспитания для школьниковВладимир Жириновский рассказал, что однажды сам проводил занятие полового воспитания для школьниковФото: Евгения ГУСЕВА
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В программе «Женский клуб» ведущие радио «Комсомольская правда» обсуждали: нужно ли вводить в России уроки сексуального воспитания. В студию сам дозвонился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что однажды сам проводил такое занятие для школьников. Лекцию записал на камеру и отправил в министерство образования.

- Юноши 7-8 класс не знают, не понимают, колеблются. Ищут книжки. Я помню, в советское время выпускали книжку «Юноша превращается в мужчину». И там были все разделы: про онанизм, про венерические заболевания. Но уроков, чтобы весь класс мог слушать, еще не введено, - напомнил он.

Жириновский разоткровенничался в прямом эфире и поведал о своем первом сексуальном опыте.

- Мальчик соседний позвал меня к себе в сарай. И заставил заниматься онанизмом. Мне ничего не хотелось. Мальчики могут заставлять что-то друг друга делать, что ему приятнее, а не просто одному. Опять это все вслепую делается, люди ничего не знают. <...> Старший возраст, если брать хороший глагол, совращает младший. Младшему еще рано, он ничего не хочет, но он подчиняется, потому что уважение, - сказал Жириновский.

Жириновский рассказал о первом сексуальном опыте. С мальчиком.

После он вернулся к теме укроков секса. И признал — без них нам никуда не деться.

- У мальчиков, опять же, все это происходит в виде поллюции, ему снится эротический сон, - отметил политик в эфире радио «КП». - Отец или мать должны помочь (лишится парню девственности, ред.). Найти через знакомых кого-то. Она есть (проституция, - ред.) Чтобы первый раз какая-то радость была. Много у нас взрослых женщин — разведенные. Искать можно через знакомых.

Полную запись эфира слушайте здесь:

Секспросвет: Нужны ли в школе уроки полового воспитания и как Жириновский впервые попробовал ЭТО

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