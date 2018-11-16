Атлантиду разглядели из космоса?!

Многие считают Атлантиду легендой. А вот группа экспертов из Англии официально заявила, что нашла следы этой древней цивилизации, описанной когда-то Платоном.

Исследователи из английской компании «Мерлин Бюрроуз» начали с изучения спутниковой съемки древних морских руин возле побережья на юго-западе Испании. Историк Тим Эйкерс, возглавивший команду, пояснил: «Платон достаточно точно описал местоположение [Атлантиды - прим.ред.]. Нам оставалось лишь следовать за ним так, как это делали бы древние мореплаватели...» Часть этих руин уже известна археологам, но принято считать, что они построены древними греками и римлянами.

Руины расположены недалеко от современного города КадисФото: YouTube

Однако команда Эйкерса уверена, что они гораздо старше и являются частью огромной стены гавани, защищавшей Атлантиду.

Итак, руины расположены недалеко от современного города Кадис, сразу по выходу в Атлантику из Гибралтарского пролива - где, собственно, и разместил Атлантиду Платон («остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами» - прим.ред.) Здесь же национальный испанский парк Доньяна, на месте которого, по мнению некоторых ученых, раньше было внутреннее море. Исследователи не только изучили космические снимки, аэрофотосъёмку, но и поработали на месте. Причём весь процесс работы снят на видео. Материал оказался каким-то неизвестным видом цемента. Кроме того, в некоторых местах руины были покрыты зеленовато-голубой патиной, особой древней смесью металлов.

Эйкерс поясняет: «Платон подробно описал патину, покрывавшую здания, структуру городов и храмов, входящих в этот комплекс. Мы засняли четкие доказательства, собрали образцы, которые изучили в лаборатории в итальянской Модене, где специализируются на древнеримских артефактах. Результаты тестов показали, что возраст наших находок старше римских и греческих, и они более совершенные».

Команда Мерлин Бюрроуз полагает, что здесь была целая цепь прибрежных городов вокруг огромного внутреннего моряФото: Youtube

На спутниковых снимках, представленных компанией Мерлин Бюрроуз, видно то, что они считают остатками стены гавани, которая когда-то была толщиной около 75 метров. Платон писал, что длина той стены была 50 стадий, то есть порядка 9 км. Исследователи уверяют, что стену разрушил огромный приток воды. Тот самый, что затопил Атлантиду. Интересно, что покрытие остатков стены гавани также отдали на анализ в лабораторию Модены. Там специалисты пришли к выводу, что такое покрытие защищало ее от нарастания моллюсков! Что-то вроде древнего тефлона.

Доктор Джакомо Фаланга из лаборатории Модены сообщил порталу Daily Mail, что полученные образцы состояли из различного материала: «Здесь есть связующее вещество, вроде кальцита. Наличие слюды, калия и других микроэлементов говорит о том, что их смешали искусственно. В общем, проверенные нами образцы - это древний доисторический бетон». Его коллега Андреа Карпи добавил: «Мы можем подтвердить, что проанализированные образцы являются продуктом древней цивилизации, использовавшей передовые методы...»

Команда Мерлин Бюрроуз полагает, что здесь была целая цепь прибрежных городов вокруг огромного внутреннего моря более 100 км длиной со множеством островов. Причём не только природных, но и сделанных человеком. «Основной комплекс состоит из двух отдельных платформ», - поясняет Эйкерс. «Они размещены таким образом, что любой, находящийся на островах, может видеть каждый остров комплекса. Это сооружение уникально. В нашем мире нет ничего, что даже отдаленно напоминало бы его. И эти структуры точно совпадают с размерами из описаний Платона без отклонений! Абсолютно в точку».

Платон писал, что длина той стены была 50 стадий, то есть порядка 9 кмФото: Youtube

«Исследования приводят к заключению, что в те времена произошло два стихийных бедствия (цунами), в результате чего острова и часть земли ушли под воду. Первое случилось около 1500 года до нашей эры, второе примерно в 200-том году нашей эры».

Компания также сняла документальный фильм о своих поисках. «Мы объясняем, почему никто до сих пор не видел этих потрясающих комплексов», - говорит Эйкерс.

«Здесь есть греческие, финикийские, римские добавления. Наши сканы показали множественное использование этих сооружений в течение многих столетий, вплоть до полного и окончательного разрушения. Мы даём только факты, стараясь не вдаваться в рассуждения. Наша презентация уникальна тем, что этот материал никто никогда не видел».

Атлантиду разглядели из космоса.

Конечно, подобные проекты - игрушка дорогая. В Мерлин Бюрроуз надеятся, что их открытия и фильм помогут им найти финансирование для продолжения исследований.

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