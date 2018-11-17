Молдаване приезжают в Москву на заработки, а попадают в криминальные бригады

Николай Греку, Раду Кэлугэрян, Влад Мокану, Ион Крихан, Сергей Ончу и еще полдюжины фамилий. Всего 11 человек. Это участники одной банды, суд над которыми начался в Москве. Об их похождениях «Комсомолка» писала подробно. Упакованные в камуфляж, вооруженные пистолетами, они врывались в загородные дома состоятельных людей, потрошили сейфы и шкатулки для драгоценностей. По каждому дому предварительно вели разведку, устанавливая скрытые видеокамеры, изучая фото в соцсетях своих жертв... Банда «бомбила» особняки на Рублевке и в других элитных местах Подмосковья в течение пяти лет. Общая сумма награбленного за это время - больше 130 миллионов рублей. Банда - этническая. В ней состояли исключительно молдаване. В Россию они приезжали на несколько месяцев в год вроде как на работу - кто-то якобы на стройке пахал, кто-то - водителем.

- От прочих группировок эта отличается прежде всего своей дерзостью и умением заметать следы, - говорит бывший оперативник московского РУБОПа (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью), подполковник милиции Михаил Игнатов. - Раньше такими дерзкими нападениями занимались банды с Северного Кавказа, чеченцы и дагестанцы. Собственно, эти молдаване, чтобы запутать следы, пытались выдать себя за кавказцев - пытая своих жертв, имитировали характерный акцент, называли друг друга вымышленными кавказскими именами.

Чисто молдавская группировка - не просто случай. Эксперты-криминалисты отмечают тенденцию последних лет: на криминальной карте Москвы и Московской области приезжие из Молдавии играют все более заметную роль.

- По оперативным данным, в Московской области сейчас действует еще несколько подобных преступных групп, пусть и чуть меньшего масштаба, но также полностью состоящих из граждан Молдавии, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Одно время заговорили об активизации в столице среднеазиатских ОПГ - таджиков, узбеков, киргизов. Однако пока все поглядывали на восток (мол, вот, в центре Москвы формируется новая криминальная сила), нечто подобное пришло и с запада. Причем в отличие от азиатов братва с берегов Дуная и Днестра пытается захватить лидирующие позиции сразу по нескольким криминальным направлениям.

В 2017 году в Кишиневе арестовали лидера молдавского наркосиндиката Олега Прутяну по кличке Борман. Его картель ввозил в Россию крупные партии гашиша из Марокко. Фото: кадры оперативной съемки

ТАБОР УХОДИТ В СТОЛИЦУ?

По статистике молдавского Национального бюро учета населения, на начало 2018 года из 4 миллионов населения Молдовы около 1 миллиона человек находились за ее пределами, на заработках. И Россия по-прежнему главное направление для потоков трудовых мигрантов из Кишинева и его окрестностей.

- По приблизительным подсчетам, в Россию в течение года приезжает около 700 тысяч граждан Молдовы, - рассказывает председатель Конгресса молдавских диаспор Александр Калинин. - Это включая тех, кто работает вахтовым методом - несколько месяцев здесь, несколько месяцев дома. Навскидку до 70 - 80% этих людей находятся именно в Москве и Подмосковье.

Можете себе представить: полмиллиона граждан другой страны приезжают и пытаются устроиться на одной территории в радиусе, скажем, трехсот километров. Раньше молдаване часто работали в строительной сфере, шабашили на ремонте квартир. Но в последние годы на московских стройках их серьезно потеснили азиаты - еще более дешевая для подрядчиков рабочая сила. Где устраиваются приезжие из Молдавии? Мужчины - водителями, многие идут в такси или в различные сервисы типа «Мастер на все руки». Женщин, которые неплохо говорят по-русски, охотно берут ухаживать за детьми и стариками.

Однако часть приезжих оседает в криминале.

Скорее всего, и этот нищий в переходе работает на хозяина. Львиную долю побирушек в Москве и Подмосковье контролируют молдаване.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАКРЫТЫЙ МИР

- Какое-то время молдавский криминал развивался в Москве только по двум направлениям, - рассказывает источник. - Это обычная история для любой более-менее крупной диаспоры. Начинают они со своих же. Первая категория преступников предлагает только что приехавшим мигрантам содействие в получении разрешительных документов, патентов и прочего. Это целый рынок фальшивых бумаг. Зачастую сами покупатели узнают, что документы липовые, только когда их уже зацепила полиция. Второй вид этнического криминала - рэкетиры, которые окучивают своих же бизнесменов, ведущих дела в России. У многих те или иные проблемы с легальностью деятельности, поэтому даже после серьезных наездов в полицию мало кто бежит. Большинство предпочитает отстегивать.

Диаспора варится внутри себя. Пока нет заявлений в полицию, снаружи о существовании этой закрытой от посторонних жизни порой и не догадываются.

И вот несколько лет назад эти банды начали выходить во внешний мир.

- В составе той же банды, которую сейчас судят в Мособлсуде, люди, которые уже имели опыт участия в разбое и кражах, - продолжает наш собеседник. - Сидевшие. Некоторые из них ранее «работали» как раз в Подмосковье. Просто либо в одиночку, либо в более мелких группах.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАРКОКАНАЛ ИМЕНИ БОРМАНА

Также уроженцы Молдавии часто фигурируют в делах, связанных с наркоторговлей. В 2017 году недалеко от подмосковного города Видное остановили микроавтобус, в котором в Москву пытались провезти 90 килограммов гашиша. Начали раскручивать дело. Выяснилось, что координатор поставки и дилеры - молдаване. Этот канал доставки наркотиков действовал уже несколько лет. Изначально его организовали уроженцы Молдавии, живущие в Португалии (там одна из самых крупных в Европе молдавских диаспор). Гашиш доставлялся из Марокко в Испанию, там его перефасовывали. Далее наркотики перевозили через несколько границ (транзитом через Молдавию и Украину) в Россию, пакеты прятали в баках автомобилей. Позже в Кишиневе задержали предполагаемого лидера этого синдиката - некоего Олега Прутяну по прозвищу Борман.

Человек с красивой биографией. В 2000-х уехал в Италию, сколотил из земляков банду, которая занималась грабежами. Затем лихие ребята перебрались в Испанию и Португалию. Там их в итоге поймали и посадили. В португальской тюрьме Борман и познакомился с местными наркоторговцами. А оказавшись на свободе, начал налаживать канал по поставке гашиша в Россию.

Кстати, в молдавских СМИ писали, что люди Прутяну предлагали местным коррупционерам из полиции за 250 тысяч евро продать им личное дело Бормана - он очень хотел узнать, кто из филиалов синдиката в Молдавии и России его сдал...

НИЩЕНСКАЯ МАФИЯ

- Цыгане с молдавскими паспортами контролируют львиную долю «нищенской мафии», которая работает сегодня в Москве, - говорит лидер общественного движения «Альтернатива» Олег Мельников. Ребята помогают в розыске и освобождении людей, попавших в рабство.

По словам Олега, эта криминальная система отлаживалась годами.

- «Нищими» становятся пенсионерки и инвалиды, которых в Москву привозят те же граждане Молдавии. В Одесской области Украины очень сильна молдавская диаспора. Там есть люди, которые как раз отвечают за этот канал поставки новых жертв. На роль будущих «нищих» выбирают бабушек европейской внешности, которым, очевидно, на улицах будут подавать больше. Выбирают одиноких женщин, предлагают поехать в Россию поработать, например, нянечками. Уже здесь бьют, отбирают паспорта, запугивают, заставляют выходить на улицы с коробками для милостыни. Их постоянно контролируют. Утром вывозят со съемной квартиры или из съемного дома в Подмосковье, сажают в автобус, развозят по станциям метро, вечером собирают в кучу и везут «домой». По вечерам спаивают, подавляя волю. Такая же история с инвалидами. Им обычно обещают в Москве хорошую зарплату за сидячую работу. Мол, будешь на заводе фасовкой заниматься. А в итоге - иди на паперть.

По оценкам активистов, каждый «нищий» приносит своим хозяевам 3 - 5 тысяч рублей в день. В самых проходимых местах, например, у больших московских храмов, - до 10 тысяч.

Мельников рассказывает, что молдавские группы, контролирующие нищих, базируются в Мытищах, Люберцах, Раменском районе Подмосковья. Отсюда они каждое утро вывозят своих «рабов», сюда же по вечерам возвращаются.

- Мы не раз получали сигналы о том, что в таких-то домах или квартирах удерживаются люди, - продолжает Мельников. - Кого-то родственники искали, кому-то удавалось тайком попросить помощи у посторонних, а те связывались с нами. Мы вызывали полицию, вытаскивали этих несчастных старушек. Самое интересное, что уголовные дела по похищению людей почти никогда не заводятся. Граждан Молдавии, которые замешаны в этих делишках, предпочитают просто депортировать. Предполагаю, что позже они снова сюда возвращаются с паспортами на другие имена.

В домах членов молдавской ОПГ, которую сейчас судят за разбойные нападения на подмосковные особняки, нашли часть награбленного. В том числе предметы из дорогих коллекций антикварного холодного оружия и старинных монет. Фото: politia.md

«ГРАБАНЕМ - И ДОМОЙ»

Эксперты считают, что новая тенденция - уход многих приезжих из Молдавии в криминал - завязана сразу на нескольких факторах.

- Это зеркало того, как устроена трудовая миграция в России, - уверен криминалист Михаил Игнатов. - Человек приезжает, устраивается на работу. Но ему говорят: давай ты без документов будешь пахать, так надо. Он месяц работает, два, три, а его просто кидают. Не платят. Это обычная стратегия многих российских компаний, привлекающих мигрантов. И эти схемы выгодны очень многим, и бизнесу, и чиновникам. На мигрантах списываются в частные карманы огромные суммы. И вот ему кушать нечего, не на что купить билет домой. Тут появляется какой-нибудь шустрый земляк. Предлагает помочь. Давай, говорит, дом грабанем, возьмем деньги да домой свалим - нас никто не найдет. Думаю, основа всего этого молдавского криминала - доведенные до отчаяния люди. Но в конце концов все упирается в один простой вопрос. Если часть мигрантов, приезжая в Россию якобы на работу, уходит в криминал, нужны они нам в таком количестве?

Вопрос, конечно, риторический.

КСТАТИ

И кибермошенники тоже?

Вот уж где, как говорят, не бывает этнических группировок, так это в киберпреступности. Группы хакеров и всевозможных аферистов от высоких технологий объединяются без оглядки на паспорта друг друга и землячество. Однако в Отделе «К» МВД (он расследует преступления в сфере информационных технологий) рассказывают, что исключение составляют шустрые малые из Молдавии. По статистике, чаще всего именно они занимаются скиммингом.

Скимминг - это один из способов краж данных банковских карт. Преступник незаметно вешает на корпус банкомата специальное устройство - скиммер. Ничего не подозревающие люди подходят, вставляют карты, снимают наличку. А аппарат все это время ворует персональные данные, ПИН, CVC-коды от карт. С помощью этих данных мошенники потом делают дубликаты карт (считаная информация записывается на магнитную ленту) и потрошат чужие счета.

- В Москве на банкоматах почти всех банков установлены антискиммеры - устройства, которые глушат эти считывалки, - говорит источник в правоохранительных органах. - Но заявления о подобных преступлениях периодически появляются и в столице. Приезжие, занимающиеся скиммингом, выезжают на «охоту» в Подмосковье или даже соседние области. Там у банков с системами безопасности похуже. Хотя, правда, и денег у людей на картах меньше, чем в Москве. Зато меньше риска попасться.

Одна из молдавских скиммер-групп из трех человек пару лет назад всего за несколько дней украла в подмосковном Егорьевске данные с 5 тысяч карт. Преступники успели снять с них 11 миллионов рублей. Все трое получили по три года колонии.