2018-11-18T13:01:35+03:00
Звезды

Ради Ларисы Копенкиной молодой бизнесмен бросил звезду "Дом-2"

Пара в скором времени планирует пожениться
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Лариса прекрасно знала, что на момент их знакомства Олег был женатЛариса прекрасно знала, что на момент их знакомства Олег был женатФото: скриншот видео
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Лариса Копенкина стала известна всей стране после того, как вышла замуж за певца Федора Шаляпина, который был младше ее на 30 лет. Но пару разница в возрасте не смущало и несколько лет они даже прожили счастливо в браке. А после развода остались друзьями. Копенкина- известная бизнесвумен и заядлая путешественница отпраздновала расставание с молодым мужем большим путешествием по Азии. Вернувшись она закрутила новый роман, который в итоге ни к чему не привел. Но на днях известный риэлтор стала гостем программы "Выход в люди", где представила своего официального жениха. Кажется, 63-летняя Копенкина решила все-таки остепениться и приняла предложение руки и сердца. Но и тут не обошлось без больших страстей. Оказалось, что ради Ларисы Олег Семенов ( так зовут возлюбленного женщины) бросил жену - экс-звезду "Дом-2" Дарью Лымарь. Причем Лымарь была младше супруга на 13 лет, а вот Копенкина напротив старше на 15.

Мужчина признался, что Лариса покорила его позитивом и лучезарной энергией, которая заражает всех окружающих.

Олег Семенов бросил жену - экс-звезду "Дом-2" Дарью Лымарь Фото: Instagram.com

Олег Семенов бросил жену - экс-звезду "Дом-2" Дарью ЛымарьФото: Instagram.com

«Познакомились мы в Астрахани, куда она прилетала для презентации жилищного комплекса. Лариса сидела на первом ряду и постоянно перебивала ведущего. Я пытался ее остановить, и мы поспорили. Мне эта женщина понравилась своим игривым нравом. Мы обменялись телефонами и поддерживали дружеское общение, — рассказал Олег в программе «Выход в люди».

Лариса прекрасно знала, что на момент их знакомства Олег был женат, но решила, что свободные отношения вполне для нее, тем более, они встречались редко, так как жили в разных городах. Но в какой-то момент Олег понял, что хочет быть с Ларисой и подал на развод.

Лариса Копенкина стала известна всей стране после того, как вышла замуж за певца Федора Шаляпина Фото: Instagram.com

Лариса Копенкина стала известна всей стране после того, как вышла замуж за певца Федора ШаляпинаФото: Instagram.com

Лариса Копенкина стала известна всей стране после того, как вышла замуж за певца Федора Шаляпина Фото: Instagram.com

Лариса Копенкина стала известна всей стране после того, как вышла замуж за певца Федора ШаляпинаФото: Instagram.com

«В настоящий момент я официально развелся. Жена отреагировала, как и любая женщина, негативно. Это было после поездки в Иорданию. Мы с Ларой вместе ездили отдыхать. Жена, узнав, что моей спутницей была Лара Копенкина, устроила грандиозный скандал, который продолжался из месяца в месяц. В один прекрасный момент я понял, что так дальше нельзя. Лара меня в этом не поддерживала. Но я пришел к выводу, что необходимо развестись», — признался Семенов.

Сейчас пара думает на какую дату назначить свадьбу и планирует медовый месяц.

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- То есть Лариса не дарила вам квартиру в Москве?

- Нет. У Ларисы никогда не было миллионов. Мы встретились на Ямайке и действительно прониклись добрыми чувствами друг к другу. Она хороший, яркий человек, поэтому я и решил с ней подружиться, чтобы вместе заработать. Я понимал, что наша пара привлечет внимание прессы. (подробности)

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