Концерт Ольги Бузовой в "Крокусе": слезы, купальники, «голые платья» и исповедь сильной женщины

Год назад в «Известия-hall», небольшой площадке в центре Москвы, Ольга Бузова дала свой первый сольный концерт. Тогда в зале были не только поклонники певицы, но и деятели нашего шоу-бизнеса, которые пришли посмотреть, провалится ли амбициозная сирена, или покорит свою первую вершину. Было не понятно.

Один из номеров нового шоу Бузовой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вот, спустя год, полный «Крокус сити холл». Никаких «нагнанных» зрителей, как сейчас часто бывает с популярными артистами, которых хотят красивую картинку для Инстаграм-отчетов и славу «собирателей аншлагов». Пришли и поклонники, и хейтеры, сделав неплохую кассу певице.

Свой первый сольный концерт Бузова дала год назад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, сейчас любому артисту не просто собрать полный зал, поэтому Ольге пришлось посетить несколько эфиров для того, чтобы «продать» зал, но это не стыдно - обычная пиар-компания. Параллельно с эфирами были репетиции, примерки, и прочая суета, скрытая от посторонних глаз. Результат впечатлил многих.

Со сцены прозвучали лучшие хиты певицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссёр-постановщик Алексей Голубев перемежал танцевальные номера «исповедальными» видео, на которых Ольга рассказывала о судьбе сильной женщины. Суть их была проста - верить только в себя, идти вперёд и верить в любовь. Да, немного в стиле Тони Роббинса, но, как мы знаем, это работает.

Режиссером-постановщиком шоу выступил Алексей Голубев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время шоу Бузова сменила бесчисленное количество купальников - был и серебряный в космическом стиле, был «богатый» с красными пайетками, чёрный в звёздах, розовый, с крошечной юбочкой ... Надо сказать, выглядело это весьма уместно. Может себе позволить! Иногда артистка напоминала Мадонну в свои лучшие времена откровенным танцами, сексуальным напором и декларированием своих желаний.

За время шоу Бузова сменила бесчисленное количество образов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бузова снова летала над сценой, плакала, говоря слова благодарности (три раза), много танцевала и исполняла полюбившиеся народом песни. Зрители благодарно аплодировали. К слову, в зале кого только не было - и люди за 60 лет, и семьи с детьми, и девушки, и парни, которых было чуть ли не больше, чем всех остальных. Для многих из них Оля - воплощение «новой русской мечты» - из обычной девочки из простой семьи раскрутиться в одну из самых популярных девушек страны безо всякого «жирного» спонсора. Кто-то просто пришёл посмотреть, что это за Бузова, которая «из каждого утюга».

Певица по традиции парила над сценой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артистке удалось раскачать зал, хотя, как нам показалось, первые полчаса она была в стрессе, который провоцировал зажатость и сложность в контакте с публикой. Но потом она расслабилась, и смогла «взять» зал. Для удовлетворения личных амбиций «Крокуса» пока достаточно - уже можно с чистой совестью в резюме писать «певица», а не «Инстаграм-дива». Что будет дальше - как всегда, покажет время.