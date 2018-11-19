Яндекс представил два новых умных помощника с Алисой

В продаже появились две новые умные колонки от Яндекса. Устройства сделаны на базе платформы Yandex IO и оснащены голосовой помощницей Алисой.

- Сами устройства сделали сторонние производители – Irbis и Dexp, - рассказал директор по экспериментальным продуктам Яндекса Константин Круглов. – Если поставить такую колонку на кухне, она сможет подсказать рецепт, в детской она может рассказать малышам сказку или просто поболтать с ними. В спальне ее можно использовать, чтобы поставить голосом будильник, прослушать новости и прогноз погоды.

Новинки сделаны на базе платформы Yandex IO и оснащены голосовой помощницей Алисой.Фото: Ксения КОНЮХОВА

Сами колонки оснащены чувствительными микрофонами, чтобы услышать голос владельца даже с другого конца комнаты. Они подключаются к интернету по домашней сети Wi-Fi, и регулярно получают обновления.

Устройства доступны в продаже по цене в 3290 рублей. В подарок идет шестимесячная подписка на сервис Яндекс.Плюс.

Колнки подключаются к интернету по домашней сети Wi-Fi и регулярно получают обновления.Фото: Ксения КОНЮХОВА

Кроме того, команда Яндекса обновила свой поисковик. Теперь пользователи могут составлять коллекции по результатам своих поисков в сети и сохранять полюбившиеся картинки, сайты и видео в тематические подборки.