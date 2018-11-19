Акцизы на колбасу: чего наше правительство не понимает в экономике

Предложение Экспертного совета при правительстве о введении акциза на красное мясо только на первый взгляд может показаться экзотическим. Сделать из российских бедняков подневольных веганов – на самом деле эта идея лежит в русле других идей, которые штампует финансово-экономический блок правительства. Здесь и исступленная борьба с «теневыми доходами», и поползновения к росту налоговых ставок, и бесчисленные акции по «наведению порядка» на том или ином рынке, после которых цены вырастают, число игроков рынка драматически падает, зато так прозрачно становится, хоть оконные стекла изготавливай.

Зачем они все это делают? Либеральные мыслители скажут, что «режим пытается выбраться из кризиса и предотвратить неминуемую катастрофу за счет населения». Это смешно, поскольку никакой катастрофы в экономике, конечно, нет и не предвидится (разве что рукотворные). Однако в глазах населения все эти действия действительно выглядят как нарушение общественного договора. Общественный договор последних лет выглядел так, что власти дрючат олигархов, а народ не трогают. Теперь у народа отбирают колбасу, и народ вряд ли «поймет и простит»: колбаса, наряду с водкой, относится к числу знаковых объектов. Колбасные поезда когда-то погубили СССР. Есть вещи, в которые нужно вмешиваться очень осторожно.

Я вижу другое. Я вижу, что к управлению экономикой пришли молодые теоретики, которые выучили одну, довольно распространенную в экономической науке, и тем не менее совершенно ложную идею. Чтобы моя мысль стала понятной, прибегну к аналогии.

Представьте, что руководить «колхозом» стал специалист по гигиене. Он приходит на поле, тут навоз валяется, там какие-то ветки гниют, что это, говорит? Антисанитария! Ему объясняют: понимаете, так устроена природа. Микробы вырабатываются. Они питают почву и растения. Коровки какают – а получается удобрение. Он при слове «микробы» аж до потолка подпрыгнул: никаких микробов! Коровам памперсы, и навоз утилизируем в респираторах. Чтобы впредь на поле ничего не гнило и не воняло. Ну, превратил он, значит, поле в чисто вымытый хлоркой пол районной поликлиники, и ничего там не выросло.

Чего не понимают люди, которые руководят нашей экономикой. Экономика не бывает стерильной. «Микробы» в виде серых схем, обходных маневров и нехитрых манипуляций с налогами являются ключевым фактором существования хозяйственной деятельности как таковой. Часто регулятору нужно самому создать «компостную яму» легальных уловок. Возле таких «ям» будут крутиться мухи, и вообще оттуда будет пованивать, но без компоста ничего в экономике не вырастет. А, собственно, у минэкономразвития ничего и не растет.

Должно ли население сполна платить налог за свои дачи и квартиры? В идеальном мире, наверное, да. В реальном мире нет. Убирая деньги из семейного кошелька, вы убираете деньги из кассы магазина, а значит, из кармана производителя. Все ли вредные продукты надо обложить акцизом? В идеальном мире да, в реальной России, где потребление красного мяса даже в виде колбасы находится ниже всех мыслимых уровней, а АПК только принимается вставать с колен, конечно, нет. И так далее.

Печально это констатировать, но экономическую политику опять надо менять. Политика тотального «наведения порядка» порождает новую экономику, экономику жесткого госрегулирования, которая может показывать выдающиеся результаты, но чаще демонстрирует еще более выдающиеся риски. В регуляторном блоке правительства хотелось бы видеть людей, которые понимают: не знать, что творится внизу, в повседневной народной экономике – это нормально. Как, например, можно правильно питаться, не зная в деталях, как переваривается пища.

ВОПРОС ДНЯ

А вы сможете прожить без «вредной» колбасы?

Экспертный совет при правительстве РФ предлагает ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон. Дескать, таким образом удастся сократить потребление этих «вредных продуктов».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У нас нет колбасы в магазинах. Там лежит сплошная туфта, напичканная туалетной бумагой и куриными потрохами. Делайте полезную колбасу, в которой будет 100 процентов мяса. Мы можем делать это недорого, и наши люди не будут болеть. Надо пойти дальше и вообще запретить продавать вредные продукты. Например, я бы помножил на ноль пальмовое масло в России.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Колбасу стараюсь покупать качественную, фермерскую. Но если на нашу колбасу, которую в правительстве называют «вредной», введут налог, то не надо говорить, что это делают из-за красного мяса. В таких сосисках даже нет мяса!

Лидия ГЛАЗУНОВА, учитель начальных классов:

- Покупаем копченую колбасу только на праздники. Во-первых, это не полезно. Во-вторых, не совсем дешево. В основном берем в магазинах курицу или говядину на развес.

Тамара СЕРЕГИНА, пенсионерка:

- Нет, не смогу. Я закупаюсь сосисками на неделю. Их очень удобно готовить - отварил, и все. Колбаса проходит очень простой тест - даю ее на пробу своим кошкам. Если едят, значит, с ней все нормально.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Легко! Ем, нечасто и только белорусскую. Там работают по ГОСТу. Я бы посоветовал нашему правительству не вводить налоги, а вернуть советские ГОСТы!

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Я люблю два вида колбасы - докторскую и брауншвейгскую. Каждый день не ем, так, от случая к случаю. Ничего страшного в этом не вижу, жить вообще вредно. Мясо тоже антибиотиками напичкано. Принцип такой - чем дороже, тем больше натурального, понимая, что химия есть. Без химии это будет уже не та колбаса, которую люблю.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Не ем колбасу именно из-за ее состава. Вообще не ем переработанное мясо из-за опасности онкологии. Читала, что у того, кто ест 100 граммов колбасы в день, на 18% повышается риск рака кишечника и прямой кишки. Среди моих знакомых много следящих за здоровьем, в их кругу есть колбасу считается дурным тоном.