Правительство утвердило квоты найма гастарбайтеров

Раз в год кабинет министров устанавливает «допустимую долю иностранных работников». Это доля мигрантов, которую может нанять организация (в проценте от общего числа сотрудников). В подписанном премьером Дмитрием Медведевым постановлении о квотах гастарбайтеров на 2019 год изменений, по сравнению с 2018 годом, практически нет. Только в перевозках количество мигрантов снизится.

«В сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников», - говорится на сайте правительства.

В остальных сферах все по-прежнему (см. графику).

- С одной стороны, эти «допустимые доли» показывают потребность экономики в мигрантах, - рассказала «КП» профессор кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Татьяна Иларионова. - Россияне неохотно идут на стройку. Работодатели вынуждены брать иностранцев. С другой стороны, «допустимые доли» - это и политическое решение. Запретили же мигрантам торговать на рынках, чтобы не создавать напряженность.

Всего есть 10 сфер, где труд иностранцев ограничен допустимыми долями. Во всех остальных случаях работодатель сам решает, кого брать в штат. Но за мигрантов приходится платить больше налогов — это помогает устроиться россиянам.

Допустимая доля иностранных рабочих в 2019 году.Фото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

Правительство так же снизило на 7,6% снизило чисто разрешений на временное проживание (РВП) иностранцев в России. В 2018 году было: 90360, в 2018-м станет: 83480

Это связано больше не с трудовой миграцией, а с переселением. РВП получают те, кто в дальнейшем либо хочет стать гражданином России, либо получить вид на жительство. В правительстве решение объяснили успехами программы переселения соотечественников. Русским, живущим за рубежом, РВП дают сверх установленного ограничения. Поэтому основной показатель решили снизить.