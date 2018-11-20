Семь малоизвестных фактов об МКС

1. Наш/не наш модуль

20 ноября 1998 года в 12.40 по местному байконурскому времени тяжелая ракета «Протон-К» повезла на орбиту первый модуль Международной космической станции - 20-тонный функционально-грузовой блок «Заря». Над космодромом висели низкие серые облака, и ракета ушла в них, как в молоко. На наблюдательном пункте в четырех километрах от стартового стола гулко дрожала земля, плотный воздух волной шел на тех, кто, развернувшись в звука, вглядывался в опустившуюся на космодром пелену. Так началась история МКС.

С «Зарей» вышел забавный казус. Американцы считают ее своей, так как строилась она на деньги Boeing, но на основе задела для нашей станции «Мир-2». А создали ее в Государственном космическом научно-производственном центра имени Хруничева в Москве. Поэтому относится она к российскому сегменту МКС. И все нужные ремонтные и профилактические работы выполняют наши космонавты.

В «Заре» установлены больше 3000 блоков, которые нужны для управления движением станции, обмену информацией между бортом и ЦУПом, и выполнения других задач.

С «Зарей» вышел забавный казус. Американцы считают ее своей, так как строилась она на деньги Boeing, но на основе задела для нашей станции «Мир-2»Фото: фотохроника ТАСС.

2. Жильцы, постояльцы, квартиранты

За 20 лет на МКС побывали 231 космонавта и астронавта из 18 стран.

В том числе:

- 7 туристов,

- 35 женщин (в том числе 29 американок, россиянка, итальянка, француженка, канадка, японка и даже одна гражданка Южной Кореи).

Два российских космонавта работали на МКС по пять раз. Федор Юрчихин в общей сложности провел в космосе 672 дня – чуть меньше двух лет. Он совершил 9 выходов в открытый космос. Юрий Маленченко прожил на станции еще дольше – 702 дня. У него 4 выхода в открытый космос. Маленченко еще успел поработать в длительной экспедиции на станции «Мир». У него общий космический налет – 827 суток.

НА МКС работали 57 долговременных экспедиции.

Астронавт Скотт Келли и наш Михаил Корниенко поставили рекорд пребывания на станции – их экспедиция продолжалась без малого год - 340 дней.

Астронавт Скотт КеллиФото: EAST NEWS

3. Станция могла остаться без экипажа

МКС – сложное сооружение и без присмотра экипажа ее желательно не оставлять. Однако, за двадцать лет было несколько случаев, когда ЦУП уже всерьез думал об эвакуации космонавтов.

В октябре 2000 года на МКС, на состоявшую тогда только из тех блоков – «Зари», «Звезды» (сердце станции, служебный модуль) и американский модуль Node-1, прилетел первый экипаж – наши Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, и американец Уильям Шеперд.

- Первый месяц Node вообще был закрыт. У нас были только два модуля. И они были забиты оборудованием, укладками с приборами, с водой, особо жизненного пространства то и не было, - вспоминает Юрий Гидзенко. – В «Звезде» было только две каюты. В одной спал Сергей Крикалев, а вторую я, как гостеприимный хозяин, уступил Биллу. А сам на стенке «Зари» прикрутил спальный мешок…

- Практически, как в туристической палатке?

- Думаю, в палатке было бы покомфортнее.

А первая нештатная ситуация произошла уже в декабре. Со станцией должен был состыковаться грузовой «Прогресс», который вез много важных вещей для экипажа. Но когда он подлетел к МКС, система автоматической стыковки «Курс» отказала. ЦУП дал команду Гидзенко стыковать корабль вручную.

Первый экипаж МКС – Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, и американец Уильям ШепердФото: фотохроника ТАСС.

- Я начал стыковать с 200 метров, а когда «Прогресс» подлетел поближе, я понял, что ничего не вижу – камера, которая на грузовике, замерзла. На ней был конденсат, который в тени превратился в лед, - вспоминает Гидзенко. – И вот мы висим в 10 метрах друг от друга – корабль и станция. А что дальше делать – не понятно. В ЦУПе немая сцена. Ситуация была напряженная. Еcли бы грузовик не состыковался, скорее всего, пришлось бы экипаж досрочно спускать на землю. На нем везли еду и нужные приборы.

Уже после того, как станция ушла из зоны видимости наземных средств слежения, МКС и грузовик вышли из тени. Солнце растопило лед. Камера прозрела. Гидзенко состыковал «Прогресс».

Но самый серьезный сбой произошел в 2007 году, когда на МКС разом вырубились все управляющие компьютеры. И это несмотря на то, что системы были даже не дублированы, а троированы – то есть трижды подстрахованы. Запускали их вновь – но в ответ только молчание.

- А без этих компьютеров на одна основная система на станции не работает, - вспоминает Федор Юрчихин. – Версий сбоя было несколько. Основная - американцы ставили новые солнечные батареи, в сети произошел скачок напряжения. И на блоке обработки команд проскочила искра.

Перезагрузка компьютеров не помогала – станция оставалась без управления. Была большая вероятность того, что экипажу придется законсервировать МКС и досрочно возвращаться на землю.

И это несмотря на то, что МКС продумана настолько грамотно, что даже при серьезной поломке системы управления, космонавты могут на ней находиться до полутора месяцев! В этом случае включаются дублирующие системы жизнеобеспечения.

Буквально через день российские специалисты смогли оживить систему.

- В конце концов мы обошли сбойный блок, поставили жучки – компьютеры заработали. А потом мы уже перепроложили кабели, заменили блок.

В 2015 году американским астронавтам пришлось спешно эвакуироваться в российский сегмент и задраивать люки, соединяющие его с американским. Датчики показали утечку в атмосферу МКС аммиака из системы терморегуляции. Через десять часов специалисты выяснили, что на самом деле никакой утечки не было – засбоил сам датчик. Астронавты вернулись к себе.

Впечатляющая статистикаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. Российский туалет на американской территории

На МКС два туалета – один в российской «Звезде», другой - в американском Tranquility («Спокойствие» по-русски). Оба – нашего производства. Американцы попытались сделать надежную систему, но увы…

Стоимость изготовления туалета для американского сегмента – 19 млн долларов. Недавно NASA заключило новый контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия» по обслуживанию этого жизненно важного устройства.

На самом деле космический туалет вполне похож на земной. Разве что на нем предусмотрены фиксаторы для ног и бедер. А во время отправления естественных потребностей включается насос, который все выделения собирает.

Туалеты время от времени выходят из строя. В критической ситуации экипажи могут пользоваться туалетом, который находится в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз». Но он не рассчитан на длительное использование.

Твердые отходы космонавты собирают в специальные контейнеры и загружают в корабль «Прогресс», который сгорает в плотных слоях атмосферы. Жидкие отходы перерабатываются и используются для технических нужд.

На станции «Мир» была система переработки урины в воды. Но на МКС аналогичную систему так и не запустили.

Нет на МКС и душа, которые были на российских станциях «Салют-7» и «Мир» и на американской Скайлэб. Оказалось, что с душем слишком много возни. Космонавты проводят гигиенические процедуры, протирая тело влажными салфетками.

5. Можно ли есть свежий салат?

На МКС есть оранжереи. В них выращивают горох, пшеницу, ячмень, редис, разные виды салата. Не так давно экипажам было разрешено использовать листья салата в пищу.

Но на самом деле объемы выращенных растений совсем не такие, чтобы их можно было подавать к столу на обед. Так что свежей едой космонавты могут лакомиться только тогда, когда прилетает очередной грузовик с провизией.

На МКС есть оранжереиФото: NASA

Обычно, выращенное на станции, аккуратно упаковывают и возвращают на землю для исследования. Эксперименты с оранжереями считаются одними из самых важных. Ученые должны понять, как организовать питание экипажа во время длительного полета на Марс. Во время такой экспедиции грузовики с земли уже не смогут привозить новые запасы пищи. Поэтому растения, выращенные на борту, станут одной из обязательных составных рациона.

6. На чем летаем

С 2011 года, когда завершилась программа Space Shuttle, единственным средством доставки экипажей на МКС остались российские «Союзы». Это самая надежная транспортная космическая система. И авария второй ступени ракеты «Союз» в октябре этого года подтвердила это. Экипаж – Алексей Овчинин и Ник Хейг благополучно вернулись на землю с высоты 47 километров.

По всей видимости, еще как минимум год смена экипажей будут происходить только нашими «Союзами». Испытания пилотируемого корабля Dragon V2 Space X, которые должны были начаться в этом году, перенесены на 2019 год. Опять же в следующем году начнутся испытания корабля CTS-100 Starliner компании Boeing. Первые полеты новых американских кораблей пройдут без экипажей.

В лучшем случае, Dragon и/или Starliner начнут курсировать к МКС не раньше 2020 года.

Кстати, по планам РКК «Энергия» в 2020 году к МКС отправится наконец и наш многофункциональный лабораторный модуль «Наука» - по первоначальному плану он должен был оказаться на орбите в 2011 году.

По всей видимости, еще как минимум год смена экипажей будут происходить только нашими «Союзами»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Впечатляющая статистика

Нынешняя масса станции 417 тонн – столько весит большой грузовой поезд.

Общая длинна – 110 метров, ширина с фермами – 74 метра. Примерно таковы размеры стандартного футбольного поля.

Общий объем модулей - под 1000 кубометров. Бывают дни, когда космонавты и астронавты даже не пересекаются друг с другом, каждый занятый своими работами.

157 млрд долларов потрачено на строительство и поддержание в рабочем состоянии МКС. Это самый дорогой объект, построенный человечеством.

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