Владимир Путин — о «Турецком потоке»: Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы

Сказать по совести, праздновать завершение строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» - не наш метод. Конечно, дело сделано колоссальное, но это все равно, как в России устроили бы праздник, например, в честь последней забитой сваи Крымского моста. Моста нет, меж свай ветер гуляет, а у нас банкет... Не соответствует это русской пословице «сделал дело — гуляй смело». Но для Турции и лично Реджепа Эрдогана «Турецкий поток» значит столько, что они готовы устраивать салют в честь каждой очередной приваренной трубы в 900-километровом участке по дну Черного моря. Чего уж говорить про знаменательный факт, что это самое море осталось позади и труба уже лежит на турецком берегу.

Чтобы не обижать стратегического партнера, Владимир Путин полетел в Стамбул и поднялся на сцену, чтобы вместе с другом Реджепом дать команду осуществить этот самый выход из глубин на сушу.

Насколько турки эмоционально воспринимают происходящее и даже считают его историческим событием, чувствовалось по реакции зала еще во время выступления Эрдогана. Солидные в общем-то люди радовались, хлопали, свистели, а в какой-то момент даже начали скандировать вслед за турецким президентом.

Но и тут Путин продемонстрировал, что такое настоящий уровень выступления с трибуны.

- Соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано здесь же, в Стамбуле 10 октября 2016 года. Кстати говоря, мне припоминается, мы с вами знаем, кто предложил название «Турецкий поток», - повернулся он к Эрдогану.

И взял эффектную паузу, в ходе которой зал сообразил, что льстящее национальному самолюбию турков название им подарил именно Путин, и взорвался аплодисментами.

Впрочем, в этот день президент России не скупился на добрые слова в адрес коллеги.

- Выражаю признательность президенту Туреции за проявленную им политическую волю и мужество, - сказал Путин. - Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются.

Без сомнения эти слова относились не только к газопроводу, но и покупке Турцией С-400, из-за чего Эрдогану пришлось вытерпеть настоящую выволочку от своих американских партнеров. Путин говорил и об уникальности проекта — две нитки трубопровода по дну Черного моря на глубинах, достигающих более двух километров.

- Добыча и транспортировка газа – это не примитивная работа, как кому-то могло бы показаться, не просто дырку в земле просверлить и газ качать, - заметил он. - Это сложная, высокотехнологичная работа, связанная с применением высоких технологий: и добыча, и транспортировка. Это самый экологичный вид первичной энергии и самый востребованный сегодня в мире.

По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

- Это, безусловно, делает из Турции такой серьезный европейский хаб и, без всяких сомнений, будет отражаться на геополитическом положении Турецкой республики, - заявил Путин. - Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года.

Но этот день был бы неполным, если бы не привет, который президент России передал из Стамбула в Киев.

- Проекты подобного рода не направлены против интересов кого бы то ни было, - взял он микрофон уже после окончания официальной части церемонии. - Они носят исключительно созидательный характер. Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы.