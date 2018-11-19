Двойной юбилей устроили в Великом Устюге, в Вотчине Дедушки Мороза.

- Настоящий! - заворожённо шепчет пятилетняя Юля. И гладит трехметрового Деда Мороза по белой, как снег, бороде.

- Настоящий, настоящий, милая, - улыбается тот и обнимает ее. - Загадывай желание!

- И мы, и мы хотим загадать желание!

Главного новогоднего Деда тут же окружают ребятишки. Виснут на нем. Прижимаются. Норовят ухватить за бороду.

В бывший детский лагерь, а ныне - Вотчину Деда Мороза съезжаются со всей России. Всего около 5 тысяч гостей.

Главного новогоднего Деда тут же окружают ребятишки. Виснут на немФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приехали на праздник и сказочные персонажи - друзья Деда Мороза. Снегурочка пожаловала из Костромы, Баба-Яга - из Кукобоя, Царь Берендей - из Ярославской области, Дед Морозы с причудливыми для жителей Средней полосы Росссии именами - Тол-бабай - из Удмуртии, Паккайне - из Карелии,Кыш-бабай - из Казани.

Приехал сказать тёплые слова Дедушке губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он отметил, что за 20 лет существования проекта на родине Деда Мороза побывали 3 млн человек. И упомянул о том, что вотчина из года в год будет расширяться. Ее площадь увеличится с 42 до 90 гектаров.

В бывший детский лагерь, а ныне - Вотчину Деда Мороза съезжаются со всей России. Всего около 5 тысяч гостейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы планируем тут устроить свой Диснейленд, - улыбнулся корреспонденту "КП" Олег Кувшинников.

Помимо аттракционов, тут появятся гостиницы, кафе, где будет продаваться существующий уже сейчас особый вид масла - вологодско-швейцарский, создванный совсем недавно, привезут новых животных из Московского зоопарка и построят новый аэропорт (мало кто знает, что в Великом Устюге он есть).

Кроме того, для деток и их родителей, мечтающих о путешествии в Великий Устюг, стартовал конкурс рисунков "Я рисую Вологодчину" Кто победит - тот бесплатно поедет на Родину Деда Мороза.

Главному Деду Морозу страны стукнуло 3000 лет!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улучив момент, корреспонденты "КП", как и дети, тоже дернули Дедушку за бороду.

- Дед Мороз, признавайся, откуда у тебя Снегурочка?

- Как откуда? - развёл тот огромными руками в красных варежках. - В лесу костромском ее нашёл, да и забрал с собой!

- А какие плохие поступки совершал?

- Ох, милые, об этом не говорят, - сконфузился Дед Мороз. Но вскоре нашёлся: Посохом шалил! Ой, шалил! Молод был! Ладно, милые, пора мне елочку зажигать! - пробасил Дед Мороз и отправился к зеленой красавице. И вскоре она засияла!

Уже сегодня именинник покинет

Родную вотчину и поедет поздравлять россиян. Посетит более 20 городов.

ФОТОРЕПОРТАЖ Любимый волшебник страны, Дед Мороз отметил день рождения на своей родине в Великом Устюге Вологодской области