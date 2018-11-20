Неизвестный Баталов - в семейных архивах родные актера обнаружили его картины и рисунки

К юбилею Алексея Баталова в Академии управления МВД России открылась выставка его живописи и графики: около полусотни портретов, набросков, натюрмортов, загородных пейзажей, домашних интерьеров. Художественные работы народного артиста СССР представлены впервые. Почти все они были написаны в конце 40-х - начале 50-х годов, до того, как Баталов начал сниматься в кино. После его смерти рисунки обнаружили в архивах на даче и дома. И даже для близких актера явилось новостью, что Алексей Владимирович столь незаурядный художник.

Вдова актера Гитана Аркадьевна (слева) и дочь Мария (справа) пришли на открытие выставки в Академию МВД.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- К сожалению, эта сторона его творчества мало кому интересна. Людей больше увлекает скандальная история с нашей дачей и соседом (много лет актер судился со своим соседом Вадимом Эльгартом, который незаконно построил на дачном участке артиста баню. - Ред.), - посетовала вдова артиста Гитана Аркадьевна Леонтенко. - Последние пятнадцать лет Алексей Владимирович преподавал в Академии управления МВД России. Рассказывал о театре, литературе, живописи. Его ученики, кадровые офицеры полиции, предложили сделать выставку в память о нем. Для нас с Машей (дочерью Алексея Владимировича. - Ред.) эта выставка тоже очень важна.

Такой увидел Баталов свою будущую жену Гитану Леонтенко в цирковом номере «Танец на лошади». Ей было 17 лет, а ему - 24 года.

- Алеша всерьез собирался стать художником, - продолжает Гитана Аркадьевна. - Его отчим Виктор Ардов, видя его тягу к рисованию, познакомил Алешу с Робертом Фальком, у которого он стал брать уроки живописи. После окончания школы-студии МХАТ на рисование почти не оставалось времени. Алеша работал в театре, много снимался в кино. Только в силу этих обстоятельств он не стал художником.

Арбатский переулок. 1949 год.

Семейные легенды хранят и такую историю. Однажды Алексею Баталову привезли коробку масляных красок из Франции. И он, счастливый, помчался к своему учителю Фальку. Тот посмотрел на коробочку и говорит: «Краски я забираю. Они все равно тебе не понадобятся». Баталов не огорчился, даже обрадовался, что краски пригодились великому художнику.

Многие вещи в интерьере квартиры Баталова сделаны его руками. В кружке тот самый портрет Анны Ахматовой.

ПОРТРЕТ АХМАТОВОЙ

В квартире Ардовых на Большой Ордынке Анна Ахматова жила во время приездов в Москву и считала ее своим «московским домом». Когда Алексей Баталов признался ей, что решил стать актером, она с сожалением отнеслась к этому. И попросила написать ее: «Мне кажется, лица вам особенно удаются». Эта фраза его поразила. Он знал, что многие маститые художники пытались написать портрет поэтессы. Анна Андреевна ему позировала, а портрет Ахматовой в стилистике Фалька (на фото внизу).

Картина Алексея Баталова.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На выставке есть вещи и из квартиры Баталовых. Алексей Владимирович был очень рукастый и мастеровой. Он перетягивал обивку на диванах, делал светильники, находил старинные вещи, например кресло без подлокотников, реставрировал их, превращая в шедевры. У Баталовых дома есть настольная лампа и люстра, сделанные Алексеем Владимировичем.

Картина Алексея Баталова.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Многие приспособления, которые облегчали жизнь его дочери Маше (она инвалид детства, с тяжелой формой ДЦП), тоже его инженерные разработки. Сохранились чертежи тренажеров, на которых Маша должна была тренировать мышцы, чтобы научиться ходить. Баталов сделал специальную подставку для книг, которая позволяла ей читать, письменный стол, за которым было удобно работать, - Мария окончила ВГИК и стала сценаристом.