Самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes стала Кэти Перри

Самой высокооплачиваемой певицей в этом году по версии журнала Forbes стала американская популярная исполнительница Кэти Перри, которая в прошлом году занимала лишь девятую строчку рейтинга. Как пишет издание, занять первое место в этом престижном списке ей помог концертный тур Witness: The Tour, во время которого певица заработала 83 миллиона долларов и возглавила рейтинг богатейших звезд эстрады в мире.

На втором месте расположилась Тейлор Свифт, чьи доходы Forbes оценил в 80 миллионов долларов. По данным журналам, ее кошелек серьезно пополнился благодаря альбому Reputation. Только за первую неделю после его выхода было продало около двух миллионов копий.

Доходы Тейлор Свифт издание оценило в 80 миллионов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Замыкает тройку лидеров самых высокооплачиваемых исполнительниц певица Бейонсе. Она заработала в этом году 60 миллионов долларов нечастыми концертами и новым альбомом, который записала вместе с мужем Jay-Z. Издание отмечает, что большую часть времени в уходящем году Бейонсе посвятила воспитанию детей.

Третье место досталось певице Бейонсе, заработавшей 60 миллионов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS

На четвертой строчке рейтинга расположилась певица Pink с доходом в 52 миллиона долларов, а пятую заняла Леди Гага, которая заработала в этом году 50 миллионов долларов. Кроме того, в десятку богатейших певиц мира вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, к Хэллоуину Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 13 самых высокооплачиваемых «мертвых звезд». Первую строчку уже традиционно занял король поп-музыки Майкл Джексон.

КСТАТИ

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