Названы лучшие фильмы ужасов в истории

25 Окт. 19:54 2018-10-25T19:54:15+03:00

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Издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов ужасов в истории.

Так, возглавила этот список картина американского режиссера Стэнли Кубрика «Сияние», снятая в 1980 году по одноименному роману Стивена Кинга. Главный герой фильма - Джек Торренс, который вместе со своей женой и сыном приезжает в отель «Оверлук», чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона. Однако вскоре в гостинице начинают происходить загадочные события.

Вторую же строчку рейтинга занял фильм «Техасская резня бензопилой», а третью - «Ребенок Розмари». Кроме того, в первую десятку вошли такие картины, как «Изгоняющий дьявола», «Хэллоуин», «Психо», «Глаза без лица», «Нечто», «Чужой» и «Ночь живых мертвецов».

Стоит отметить, что в топ-100 попала и советская картина «Вий», снятая по одноименной повести Николая Гоголя. Ей досталось 89-е место рейтинга.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в июле американский портал Vulture составил предварительный рейтинг самых лучших хорроров, вышедших в прокат в 2018 году.