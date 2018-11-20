2018-11-20T15:44:38+03:00
Звезды

«Какое счастье, что мы встретились»: Алена Хмельницкая трогательно поздравила своего молодого возлюбленного

Актриса нашла свое счастье с бизнесменом Александром Синюшиным после развода с мужем
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Алена ХмельницкаяАктриса Алена ХмельницкаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Четыре года назад Алена Хмельницкая развелась с Тиграном Кеосаяном, с которым прожила в браке больше 20 лет. А спустя два года начала отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, он младше актрисы на 12 лет. Но никого эта разница в возрасте не смущает, как признавалась сама Алена, она почти сразу нашла общий язык с Сашей. А он в свою очередь стал быстро вхож и в ее семью. Все два года их романа пара демонстрирует идиллию: отдыхают на Гоа и на Кипре, вместе занимаются спортом и посещают театр. Не так давно Алена и Саша летали в США, где сейчас учится старшая дочь звезды фильма «Сердца трех». А сегодня, 20 ноября Хмельницкая поделилась фото с возлюбленным и с нежностью обратилась к нему. Тем более, что и повод нашелся: день рождения Синюшина.

«Без шансов, без вариантов, безотносительно именно вас…“. Любите, дарите, не спите! Отдавайте себя своим любимым! Только в этом я вижу какой-то смысл! Сашка, с днем рождения!!! Какое счастье, что мы встретились в этой жизни! Люблю», — написала актриса.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Они считают, что Синюшин делает Алену счастливой. «Сашка! Берегите Алену», «Как я рада, что вы любите и любимы», «Вы такая счастлива», — отозвались пользователи соцсети.

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Без шансов , без вариантов , безотносительно именно вас ... Любите , дарите, не спите ! Отдавайте себя своим любимым!!! Только в этом я вижу какой- то смысл ! Сашка , с Днём Рождения !!! Какое счастье , что мы встретились в этой жизни !!!! Люблю !!!!!
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Напомним, Алена Хмельницкая развелась с режиссером Тиграном Кеосаяном в 2014 году после 22 лет брака. Актриса поддерживает дружеские отношения с экс-супругом и воспитывает двух дочерей от него — 23-летнюю Александру и восьмилетнюю Ксению. Синюшин тоже был ранее женат, от прошлого брака у него есть ребенок.

alxmelalxmel
Как же хорошо, когда просыпаешься , а за шторами солнце!!!
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«Когда мы отдыхали в Ницце, встретились на набережной и сели втроем в кафе, — рассказывает актриса. — Надо было видеть лица прохожих, которые нас узнавали и переводили взгляд с меня на Марго и обратно, пытаясь понять, что тут происходит», — со смехом вспоминает актриса. (подробности)

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