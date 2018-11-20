«Черная пятница»: как не переплатить на «скидках»

Формально, проходящая в России уже в шестой раз акция тотальных скидок под названием «черная пятница» идет всего один день - 23 ноября. Однако скидки начнутся уже завтра, 22 ноября. И будут действовать целых четыре дня: в разных магазинах свои сроки проведения «черной пятницы».

Однако, будьте бдительны – иногда покупая вещь «со скидкой» можно отдать за нее еще больше, чем в обычный день. С каждым годом российские продавцы придумывают все более изощренные ходы для продажи товаров по высокой цене, которые выглядят как грандиозное «снижение на 50-70%».

ЗАЧЕРКНУТЫЙ ЦЕННИК

В сети уже начались обсуждения о завышенных ценах на электронику в преддверии «черной пятницы».

«Пошел с шарящим другом в цифровой магазин выбирать ноутбук. Приценились - понравилась одна модель. И тут продавец говорит, что оказывается цена повысилась в два раза», — пишет один из пользователей.

Покупатели уже успели уличить разные российские магазины в накрутке ценника. Например, кто-то уже подсчитал во сколько обойдется покупка кровати в фирменном магазине одного из производителей в момент скидок и в обычный день. «Особо радуют зачеркнутые ценники, чтоб ты прям ощущал, как с каждой покупкой имеешь их контору, а не она тебя», — отметил он.

Покупатели уже успели уличить разные российские магазины в накрутке ценника.Фото: Мария ЛЕНЦ

В обычный день:

Кровать - 19760 руб.

Матрас - 8843 руб.

Основание - 4793 руб.

Итого (округляю!): 33500 руб. без доставок, сборок и прочего.

В «черную пятницу»:

Кровать - 30070 руб.

Матрас (не участвует в акции) - 10430 руб.

Основание - 5500 руб.

Итого: 46000 руб.

Аналогичная история и с одеждой. Магазины завышают стоимость на вещи в два раза накануне «черной пятницы», а потом красиво зачеркивают ценники.

ПОДАРОК НА КАССЕ

Вы уже выбрали товар и подошли с ним к кассе. «Отличный вкус!» - одаривает вас улыбкой продавец. И предлагает нечто сопутствующее, например, крем для обуви к ботинкам или галстук к костюму. Мол, это подарок. Ну, подарок, так подарок – почему б и не взять? Дальше все разложенное перед кассой пробивают, продавец даже из личного расположения прокатывает свою дисконтную карту. Покупки упаковывают в красивый пакет, внутрь вкладывают чек. И отдают покупателю.

А если уже дома он внимательно изучит чек, то, зачастую, обнаруживает, что «подарок» ему пробили по полной стоимости. А вернуть его назад и получить деньги не получится – например, крем для обуви или косметика возврату не подлежат.

ГДЕ НАЙТИ ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ?

Скидки в магазинах действительно могут достигать и 90%, однако нужно быть избирательным и не попадаться на хитрые уловки. На сайтах организаций торговли опубликован список магазинов-партнеров, которые принимают участие в акции, среди которых есть обычные и онлайн-магазины.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, к распродаже в 2018 году могут присоединиться больше 5 тысяч ритейлеров, а россияне могут потратить за три дня скидок до 52 миллиардов рублей, из которых девять миллиардов будет расходовано на покупки через интернет.

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