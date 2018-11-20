Геннадий Онищенко: На дешевую колбасу покушаются те, кто поедает дорогое парное мясо

- Алло, Геннадий Григорьевич! У меня жена на три недели уехала, а я суп из колбасы сварил. Часть была докторская, часть – чайная, из морозильника.

- И сервелат финский тоже туда положил?

Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о колбасе 00:00 00:00

- Не было финского.

- Только отечественное.

- Да. Подешевле что... Я выживу теперь? Насколько это вредно?

- А в чем причины беспокоиться о том, что колбасный суп будет смертельно опасен?

- Говорят, вон акцизы специально вводят на колбасные изделия, потому что они - вредные.

- А кто это предлагает?

- По-моему, в правительстве. (Или около правительства.) Колбасные изделия могут подорожать на треть.

- Насколько мне известно, это было предложение экспертного совета при правительстве. Почему-то там фигурирует фамилия эксперта (Онищенко называет фамилию. - А.Г.)

Я с уважением отношусь и к этому эксперту, и тем более - к комиссии при правительстве. Но этого недостаточно. По моим данным, этот эксперт является кандидатом исторических наук. А работает в Институте Африки.

Я - в силу своей профессиональной деятельности - знаком со всеми решениями и рекомендациями, которые принимает ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - А.Г.). И я не являюсь специалистом в истории.

- Я бы не сказал, что не являетесь...

- Якобы эта инициатива была поддержана Минздравом.

- Нет - министр Скворцова уже дистанцировалась от этой идеи.

- Я сам горячий сторонник экономической доступности. Особенно в таких сегментах - как алкоголь и табак...

- Скорее - вы противник.

- ... которые вы отчаянно защищаете всегда в своих ерничающих подводках провокационных.

- Никогда!

- Да-да! Не огрызайтесь. Но мы должны помнить, что источником животного белка – главного строительного материала как для растущего поколения, так и для активной составляющей нашего общества, да и для старших возрастных групп - являются именно изделия из мяса.

В звучащих залихватских выводах и рекомендациях нет оценки того, какую роль играют такого рода изделия, с которыми наша пищевая культура встречается с ХII века. Вареная колбаса и сосиски являются чуть ли не главными в рационах наших детских дошкольных учреждений. Мы поедаем в год 57-60 кг этих продуктов.

- Я столько не поедаю.

- В среднем. А Минсельхоз и госстатистика утверждают, что - чуть ли не 70 кг. Но мы ощущаем белковый голод. Особенно это касается малообеспеченной части населения, а это - почти 20 миллионов человек. Среди них есть и дети. Возможно, экспертный совет при правительстве поедает дорогое парное мясо, вареное мясо... И поэтому в их выводах и оценках не учтены риски усугубления белкового голода. (В случае сокращения потребления дешевой вареной колбасы из-за ее дороговизны. - А.Г.)

- А вы сами-то как - насчет колбаски?

- Я практически не ем колбасу. Если ем, то - конскую.

- Мне жалко коняшек.

- Давай не комментируй тут!

Сегодня такая кавалерийская атака, а по существу – информационно-террористическая атака - вызывает просто недоумение. Видимо, цель не в заботе о здоровье наших граждан, а за этим просто - желание напомнить о себе.

Появляется охота поспекулировать на здоровье людей.

Сбор акцизов – это повышение цен на продукты первой необходимости для наших граждан. И это усугубляет вину экспертов, которые ссылаются просто на рекомендации ВОЗ, и, не услышав мнения специалистов в этой области, делают такие громогласные...

- Антиколбасные!

- ...заявления.