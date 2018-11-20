Отклонения в развитии детей будут выявлять по… смеху?

Голландским ученым, похоже, не дает покоя слава их британских коллег, знаменитых проведением всевозможных невообразимых, казалось бы, абсурдных, исследований.

И вот группа экспертов из Университета Амстердама под руководством Дисы Саутер решила исследовать особенности детского смеха. Обнаружили голландцы, что младенец, оказывается, смеются точно так же, как и шимпанзе — на вдохе и выдохе, в отличие от взрослых, которые делают это преимущественно на выдохе. Что может дать человечеству это, на первый взгляд, не самое полезное исследование, в материале журнала Newsweek.

Человеческие дети смеются как шимпанзе

В отличие от других приматов, люби обычно смеются на выдохе. Эта загадка долгое время ставила исследователей в тупик.

И вот сейчас международная команда психологов обнаружила, что дети смеются и на выдохе, и на вдохе, точно также как шимпанзе и гориллы. Результаты исследования были обнародованы в ходе 176 съезда Американского акустического общества, который прошел в городе Виктория, штат Британская Колумбия.

- Первоначальная идея этого особенного проекта появилась в ходе наблюдение за детским смехом и мылси, что он звучит немного похоже на смех шимпанзе. Так мы решили проверить это, - рассказала Newsweek ведущий исследователь Диса Саутер из Университета Амстердама.

Команда разобрала аудиозаписи смеха 44 младенцев и детей в возрасте от 3 до 18 месяцев, которые были получены из видео, на которых детишки дурачились друг с другом.

Затем команда опросила 102 студентов, чтобы выяснить, что они думают насчет того, когда в каждом клипе раздается смех — на вдохе или на выдохе.

Согласно ответам участников эксперимента, самые младшие дети смеялись как на вдохе, так и на выдохе, точно как шимпанзе и другие нечеловеческие приматы. Старшие дети, казалось, смеялись только на выдохе, как подростки и взрослые.

Вопросов больше, чем ответов

- Наши результаты показывают постепенное изменение соотношения смеха на вдохе. Младенцы смеются в похожей на шимпанзе манере, в то время как более старшие дети смеются как взрослые люди, - говорит Саутер. - Взрослые люди иногда смеются на вдохе, но все же их число незначительно

Согласно ученым, не похоже, что изменение соотношения частоты смеха на вдохе в сравнении со смехом на выдохе связано c особенностями развития детей.

Полученные результаты являются предварительными, поскольку они основаны на неэкспертных суждениях.

«Сейчас мы сравниваем эти результаты с выводом специалистов-акустиков, которые составляют подробное описание смеха», - сказала Саутер.

Исследователи говорят, что объяснения того факта, что человек является единственным приматом, который смеется на выдохе, не существует.

- Одна из догадок, которую мы рассматриваем, заключается в том, что это связано с тем, что стало причиной смеха — физические раздражители (например, щекотка) или нет, - сказала исследовательница. - Как бы то ни было, результаты пока не подтверждают эту гипотезу. Другое предположение — это может быть связано с двигательным развитием, но подтверждения этому пока тоже не видно. Пока наше объяснение — изменение манеры смеха людей связано с тем, что человек учится контролировать производимые им звуки из-за системы речеобразования.

Смех как ранний индикатор отклонений в развитии?

Исследовали также разбирались в том, есть ли связь между частотой смеха на вдохе и выдохе и самими причинами смеха (которые с возрастом меняются). Младенцы смеются в результате физических раздражителей, таких как щекотка. То же самое касается более старших людей, хотя многие виды социальной коммуникации могут также вызвать смех (например, шутки).

Согласно авторам, результаты их исследования могут помочь выявлению ранних признаков нарушений развития детей.

«Если мы знаем, как звучат правильно развивающиеся дети, было бы интересно исследовать младенцев из группы риска, чтобы посмотреть, существуют ли ранние признаки нетипичного развития в их невербальной звуковой реакции на переживаемые эмоции», - сказала Саутер.