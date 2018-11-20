Распознать в этом 40-летнем пухлощеком плотном мужчине 17-летнего охранника Шамиля Басаева смогли лишь сотрудники Федеральной службы безопасности после получения оперативной информации.

Да, именно столько было Хазвану Шамшиденовичу Черхигову в 1995 году, когда он ворвался с другими вооруженными террористами в Буденовск.

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали подозреваемого в Москве, где он жил по поддельными документам. Террорист не отпирался: куда деваться, когда на известных на весь мир архивных видео кадрах захвата больницы Буденовска, что транслировались по всем телевизионным каналам можно увидеть Басаева, а за ним безбородого юношу с автоматом в руках, который так похож на Черхигова в молодости.

Охранник Басаева прятался в Москве под чужим именемФото: Оперативная съемка

А если это так, то Черхигов причастен к расстрелу пациентов больницы и заложников. За время нападения на Буденовск от рук бандитов погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек, сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачено в заложники более 1500 граждан.

Подозреваемого из Москвы тут же отправили ближе к месту преступления - в Главное следственное Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому Федеральному округу, где с ним будут общаться следователи. Вопросов к нему будет множество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678680" frameborder="0"></iframe> Охранник Басаева прятался в Москве под чужим именем.

Не исключено, что Черхигов мог иметь отношение к теракту в Театральном центре на Дубровке, ко взрыву Дома правительства в Грозном в 2002 году, терактам на рок-фестивале "Крылья" в Тушино, в электричке в Ессентуках, подрыву у гостиницы "Националь" в 2003 году. А еще к попыткам вывести из строя систему отопления Москвы в 2004 году: зимой и весной произошли десятки подрывов на магистральных газопроводах, линиях электропередачи и системах водообогревающих станций.

Не исключено, что террорист сможет рассказать следствию об организации покушения на президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, серии терактов в столичном метрополитене, взрывах Ту-134 и Ту-154 и кровавом захвате школы в Беслане.

Возможно, он не участвовал в терактах лично, но должен был находится рядом с главарем банды до момента ликвидации Басаева в 2006 году. Следствию предстоит выяснить, как Черхигову удавалось скрыться от следствия и чем он занимался последние 12 лет в Москве.

Напомним, в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом были найдены, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 участник нападения на Буденовск. В отношении еще 18 членов банды Басаева у следствия есть подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.