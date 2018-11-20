2018-11-20T21:04:55+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов принимают поздравления со свадьбой

Молодожены скрыли регистрацию брака даже от того, кто их познакомил
Юлия СТЕПАНОВА
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Их роман начался почти четверть века назад. Они познакомились в 1995-ом и несколько лет жили вместе, не расписываясьИх роман начался почти четверть века назад. Они познакомились в 1995-ом и несколько лет жили вместе, не расписываясьФото: Евгения ГУСЕВА
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«Этого не может быть! Потому что они позвали бы меня, ведь я их познакомил!» - ответил на вопрос о том, правда ли, что Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились их общий друг Стас Садальский. Оказалось, что еще как может! «Комсомолка» дозвонилась до невесты, наверное, в самый неудобный момент торжества.

- Лидия Николаевна, вы вышли замуж, это правда?

- Да, это правда!

- Поздравляем вас!

- Спасибо! Очень плохо слышно. Сейчас передам трубку Бари Каримовичу, - на этом связь прервалась.

71-летний Алибасов женился в шестой раз. Предыдущий брак с 31-летней Лилианой Максимовой распался из-за измены последней, которая, как выяснилось, родила ребенка не от законного мужа. От одной из гражданских жен Елены Уронич у Алибасова есть сын Бари Алибасов-младший.

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в пятый раз. У нее три дочери, пять внуков и даже правнук.

Их роман с Алибасовым начался почти четверть века назад. Они познакомились в 1995-ом и несколько лет жили вместе, не расписываясь. После расставания отношения не прекратили. У продюсера «На-На» в это время случился еще один брак, а актриса больше замуж не выходила. Спустя годы они воссоединились в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

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