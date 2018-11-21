Роскачество рассказало, как выбрать красную икру

За последние два года это будет уже второе масштабное исследование красной икры, ведь первое выявило много несоответствий. В преддверии Нового года проверят икру на вредные бактерии, содержание консервантов и количество соли, наличие антибиотиков и «икорного водянистого сока» - джуса, который появляется, когда лопаются икринки. Хотя ГОСТом содержание джуса не регламентируется, но для потребителя важно: ведь приятнее купить банку, полную целой икры, а не плавающие в лишнем соке полураздавленные икринки.

В исследование Роскачества войдет икра кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной форели, изготовленная в Приморском крае, Новосибирской и Ленинградской области, Камчатском крае, на Сахалине, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Накануне Нового года мы узнаем, как изменилось качество икры с 2016 года. А пока узнаем, как выбирать икру по внешнему виду банки.

1. Ищем ГОСТ

Лососевую зернистую икру вырабатывают из кеты, горбуши, кижуча, нерки, обрабатывают раствором поваренной соли, иногда с добавлением антисептиков. По вкусовым качествам и визуальным характеристикам икра разных видов лососевых рыб может существенно отличаться. Этим пользуются многие производители, и под абстрактным понятием «лососевая икра» в баночке может быть все что угодно, вплоть до намешанной «каши» из всех видов.

Поэтому лучше выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ»: в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт. Стоит отметить, что икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом.

2. Оцениваем дату производства.

Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы – с середины мая по октябрь-декабрь. (Из чего делают икру в феврале, см. На заметку)

* Горбуша: на западном Сахалине в основном идет нереститься в июне-июле, на восточном Сахалине – в июле-августе, на Южных Курилах – в августе-сентябре.

* Кета начинает нерестовый ход в реки северного Приморья в августе, а массовый заход на нерест начинается во второй половине сентября-октября. В южном Приморье нерест кеты происходит в более поздние сроки.

* Нерка, как правило, начинает заход в реки в мае, и продолжается нерест до конца июля.

* Кижуча на Камчатке разделяют на летнего, осеннего и зимнего. Летний нерестится в сентябре-октябре, осенний – в ноябре-декабре, зимний – в декабре-феврале.

3. Маркировка и внешний вид.

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными – это признак заводского продукта. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») – признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

Если берете стеклянную банку, хорошо осмотрите: икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера и неслипшиеся. Переверните: хорошая икра не стекает мгновенно по стенкам (это признак большого количества джуса). У хорошей икры максимум несколько икринок могут упасть на крышку.

4. Температура хранения.

Идеальная температура хранения – от –4 до –6 °С. В холодильной камере, где хранится икра, должен быть градусник — обязательно посмотрите на него при покупке. Если температура выше, то возможно нарушение микробиологических показателей, от такой икры хорошо не будет.

Открыв дома жестяную банку, переложите икру в стеклянную посуду: в жести открытая икра быстро окислится. Срок хранения открытой банки икры в холодильнике всего одна неделя, так что рассчитывайте свои силы при закупке деликатеса к праздникам.

НА ЗАМЕТКУ

Ястык — не самый вкусный

Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Ястык – это тонкая прочная пленка с икрой рыб. При заготовке лососевой икры производитель часто не может сразу переработать весь объемт, поэтому часть ястыков замораживают. Также это экономит время на транспортировку. На месте производства ястыки размораживают, извлекают и засаливают размороженную красную икру, а затем фасуют ее по банкам. Такая икра, как правило, существенно теряет в своих свойствах.

КСТАТИ

Отличаем на цвет и вкус

Если икра не в банках, то ее можно оценить визуально: икра от разных рыб семейства лососевых отличается друг от друга размером икринок, цветом и, разумеется, ценой.

* Горбуша. Она обладает нейтральным вкусом, средним диаметром (около 5 мм) и ярко-оранжевым цветом. Оболочка икринок недостаточно прочная, поэтому, когда икру перемешивают, некоторые икринки лопаются, образовывая джус, то есть икорный сок. Наиболее популярна у производителей икры. По своим питательным свойствам уступает только икре кижуча.

* Кета. Икра достаточно крупная (5–6 мм). До революции ее называли царской. Крупные икринки имеют правильную шарообразную форму, яркую янтарно-оранжевую окраску и хорошо заметное жировое пятнышко-зародыш. Очень эффектная внешне, но на вкус нравится не всем – у нее довольно плотная оболочка.

* Кижуч. Икринки этой рыбы мельче, чем у горбуши (около 4 мм), темно-красного цвета, часто бордовые. Икра кижуча горьковатого вкуса. При этом занимает первое место по питательным свойствам.

* Форель. Икра у форели самая мелкая из всех красных рыб (средний диаметр - 2–3 мм). Во вкусе присутствует небольшая горчинка и рыбное послевкусие. По цвету икра бывает и желтой (темно-желтой), и красной (ярко-красной). Форелевую икру принято подавать на канапе и бутербродах, так как ее икринки липкие и достаточно соленые.