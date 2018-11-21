Демограф Владимир Тимаков: Если бы СССР не распался, в нем жили бы 320 миллионов человек

По пространству интернета ходит очень показательная карта бывшего СССР - с цифрами: сколько каждая из бывших советских республик за годы независимости потеряла или приобрела населения. Согласно этим данным, устремленные в Евросоюз республики лишились до четверти своего народа. А азиатские в это время ударно росли. И лишь Россия осталась «при своих». Почему так произошло?

«НАС СПАСЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКИХ»

- Владимир Викторович, с момента распада СССР численность населения в России изменилась меньше других бывших советских республик. С чем это связано?

- В Россию после распада Союза вернулись порядка 10 миллионов русских. В Казахстане например, проживало больше 6 миллионов русских, а сейчас немногим более 3 миллионов. На всей территории Украины проживали 11 миллионов, называвших себя этническими русскими, а через 10 лет - менее 8 миллионов (по переписям 1989 и 2001 годов. - «КП».). Узбекистан - было 1,6 миллиона русских, а сейчас от силы полмиллиона наберется. В Таджикистане русская община сократилась в 10 раз. Все эти люди приехали в Россию, а вместе с ними много других народов. Например, убыль населения в Армении связана не с тем, что они рожают меньше нас, а с тем, что многие переехали к нам. И если бы не массовая репатриация и иммиграция, Россия потеряла бы 8 - 10 миллионов населения точно. Нас спасло возвращение русских.

- Так, может, и в нынешней ситуации надо сделать ставку на возвращение русских в Россию?

- Русских за пределами России осталось совсем немного. В последние годы больше украинцы - народ близкородственный - к нам перебирались.

- Стоит ли их активнее к нам тянуть?

- Конечно, нужно привлекать родню - украинцев и белорусов, да и болгар тех же. Про Болгарию шутили же, что она 16-я республика в Советском Союзе. Уровень жизни в Болгарии ниже, чем в России, они легко осваивают русский язык, переселение к нам им самим выгодно.

- Тогда почему мы с таким скрежетом принимаем людей из других стран?

- Я не понимаю сложности с миграционными службами, особенно когда к нам возвращаются люди, рожденные в России. То ли это вопрос коррупции, то ли человеческой черствости, то ли им не ставят прямую задачу и их надо просто стимулировать. Люди годами обивают пороги, чтобы вернуться на Родину и получить гражданство. Многим приходится решать этот вопрос с помощью конвертов с деньгами. Это очень стыдно и печально. Это элементарное непонимание вопросов безопасности страны. В какой-то момент мы стали понимать, что для безопасности нам нужны ракеты «Калибр», системы С-400, а что для безопасности нам нужны люди, этого понимания нет. Если бы миграционные службы начали трясти так, как трясут боеготовность военных округов, и требовали бы, чтобы они в кратчайшие сроки выдавали паспорта всем, кто родился на территории России или имеет предков из России, то было бы совсем другое дело. Да и в отношении украинцев то же самое. Пока люди не могут получить гражданство, их положение ужасно. Некоторые в итоге машут рукой и уезжают назад на Украину.

МЕНЬШЕ ВЕРЯТ В БОГА - МЕНЬШЕ РОЖАЮТ

- Больше всего населения потеряли страны, которые смотрят в сторону Европы. Грузия, Украина, Молдавия, Прибалтика - убыль населения от 14% до 26%. Связано это с евроинтеграцией?

- Скорее с бегством людей из этих стран за лучшей жизнью в Европу. Но не только. Эти бывшие советские республики пытаются с завязанными глазами копировать «европейские ценности», не отделяя полезное от вредного. А в Европе в целом сейчас навязывается безрелигиозный, бессемейный стиль жизни. Новые формы половых псевдоотношений тоже снижают рождаемость. Европа переживает глубокий семейный и демографический кризис. Причем в англосаксонских и скандинавских странах положение лучше, а вот в Центральной Европе и Южной, которые традиционно имели высокую рождаемость, за последние 15 лет она резко сократилась. Даже в балканских мусульманских странах (Босния и Герцеговина, Албания), как только они начали евроинтегрироваться и европейские ценности стали конкурировать с традиционными религиозными - рождаемость резко упала. Они сейчас чуть ли не аутсайдеры в Европе - 1,2 - 1,3 ребенка на женщину приходится, хотя совсем недавно у них было 3 ребенка в расчете на одну женщину.

- Зависит ли уровень рождаемости от исповедуемой религии?

- При СССР мусульманские народы рожали гораздо больше, но это не связано с религией напрямую. Исторически христианство не уступало исламу, а даже превосходило его по рождаемости. За последнюю тысячу лет число христиан стало больше не за счет обращения других в свою веру, а за счет роста численности этих народов. И лишь в последние лет 50, когда они начали терять свою веру, это сказалось на рождаемости. Дело в переходе к светским традициям.

И то, что в мусульманских регионах рождаемость пошла на убыль, тоже связано с распространением светскости.

Еще одна из причин, общая для всех, - снижение детской смертности. Когда два поколения подряд детская смертность снижается, люди видят: дети не умирают, и двоих наследников им достаточно.

«СССР НЕ СТАЛ БЫ МУСУЛЬМАНСКИМ»

- Если бы Союз не распался, Грузия, Прибалтика выиграли бы в демографическом плане?

- Абсолютно точно. На территории европейских республик Союза должно было проживать примерно на 30 миллионов человек больше. Грузия, Армения были процветающие республики СССР. А теперь в Грузии (если брать в старых границах) почти на треть сократилось население, больше, чем в Прибалтике. Это и падение рождаемости, и смертность, и массовая эмиграция. Русские из Грузии уехали в Россию, большая часть армян, часть осетин.

- Сколько бы в Союзе сейчас проживало человек, если бы он сохранился?

- На момент распада проживали 285 миллионов, сейчас жило бы не меньше 320 миллионов человек.

- Каким был бы советский котел наций, если бы Союз не распался: наполовину мусульманским?

- Сейчас в пределах бывшего СССР проживают 85 - 90 миллионов человек, принадлежащих к народам мусульманской традиции. Если бы не распад Союза, примерно столько же и было бы, может, чуть больше. Демографически мусульманские регионы в меньшей степени пострадали от распада СССР. Но и сейчас народов христианской традиции на территории бывшего СССР около 200 миллионов человек, так что пока сохраняется перевес два к одному. А если бы страна не распалась, то миллионов на 30 христиан было бы больше. Поэтому сказать, что СССР стал бы мусульманским, нельзя. К тому же при сохранении Союза в Средней Азии не разрушилась промышленность, и у местных жителей было бы меньше поводов ездить зарабатывать на стройки Центральной России.

В каких республиках население выросло, а в каких убыло

«СТОЛИЦА ПЕРЕМАЛЫВАЕТ СИЛЫ НАРОДА»

- Как в перспективе может измениться национальный состав России?

- Национальный состав меняется не так быстро, как предсказывают люди с алармистским (тревожным) сознанием. Но, конечно, на Северном Кавказе рост населения идет бурный, и еще лет 30 он по инерции будет продолжаться. Потому там будут проблемы с трудоустройством. Думаю, не менее чем двум миллионам человек в ближайшие 20 лет придется уехать с Северного Кавказа и обустраиваться в других местах России.

До сих пор был прирост по всей Сибири, но и там начался этап падения в связи с «эхом девяностых».

Большинство русских провинций сокращается. Расти будут только Москва, Питер, Краснодарский край, Крым и Калининград, в основном за счет внутренней миграции.

- Вымирает и Центральная Россия. Коренные для русского народа губернии - вокруг Москвы или Петербурга.

- Это неудивительно. Например, молодежь из почти всего Центрального федерального округа уезжает работать или учиться в Москву и Московскую область, там и рожает детей. Именно поэтому в Москве и области рождаемость выше, чем смертность. А в соседних областях соотношение обратное, потому что молодежь уехала, а старики остались. То же самое происходит в регионах вокруг Петербурга.

- Что же делать?

- Тут очень важно удержать наши окраины. Напрашивается пример Византии. Большая православная страна, которая закончила очень печально. Византийцы стремились в столицу, она чрезмерно доминировала над провинциями. В итоге страна не смогла расти, схлопнулась в один город - Константинополь и погибла. Россия долгое время была страной центробежной: люди ехали осваивать окраины, Сибирь, Север, Дальний Восток. А сейчас мы становимся центростремительным народом, и это опасная тенденция. Столица перемалывает силы народа. В столицах всегда меньше рожают в расчете на одну семью. Люди чаще поддаются соблазну жить одиноко, для себя. Нужна политика поощрения для тех, кто осваивает пространства. Если мы все будем двигаться в Москву, как византийцы в Константинополь, то и закончить мы можем так же, как они, когда остался пятачок вокруг столицы, а остальная территория перешла в чужие руки. Византийцы активно размещали у себя пришедшие народы, поощряли иммиграцию, вот в конце концов турки их и заселили.

- Но мы-то и миграцию не особо поощряем...

- Инокультурную миграцию и не надо поощрять. На ближайшие 10 лет Европа для нас будет громоотводом. Но то, что Европа примет огромное количество инокультурных людей, в итоге приведет ее к очень острому конфликту, не дай бог горячему. Европа в свое время стала самой богатой в мире, в том числе за счет эксплуатации колоний. Сегодня другим народам навязали представление, что нормально жить можно только так, как живут европейцы. Но поскольку такую жизнь обеспечить 6 - 7 миллиардам остальных людей на планете невозможно, то все будут стремиться перебраться в Европу. Вот вам и результат пропаганды европейского образа жизни.

А вот нам надо поощрять миграцию тех народов, которые близки нам культурно и которые будут поддерживать нашу цивилизацию. Пока у нас еще большой запас прочности. Я не считаю, что в первой половине XXI века миграционная катастрофа нам угрожает, но надо и о правнуках позаботиться.

Демограф Владимир Тимаков. Фото: timakov.org

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Викторович ТИМАКОВ, ученый, демограф.

Окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова, кафедра генетики и селекции. Учился в аспирантуре Института общей генетики АН СССР, специализировался на демографической генетике. Преподавал демографию в Тульском филиале РГГУ. Сейчас занимается демографическими исследованиями в Экспертном центре Всемирного русского народного собора.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Размер пенсии должен зависеть от числа детей

- Да, Россия потеряла меньше населения, чем другие европейские республики СССР. Но посмотрите - за это время население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской - на 26%. Разве это не фатальное вымирание окраин страны?

- Говорить о фатальном вымирании надо было 15 - 20 лет назад. Сейчас уместнее говорить о последствиях вымирания 90-х.

При этом по числу детей, рождающихся в расчете на одну женщину, Россия входит в пятерку лучших стран в Европе. Государств, где, как у нас, на одну молодую женщину в среднем приходится 1,7 - 1,8 ребенка, можно по пальцам пересчитать. Вы удивитесь, но именно сейчас у нас рекордно большие семьи за последние 25 лет! Просто этого все еще недостаточно. Для роста населения надо больше двух детей в семье.

- Росстат подготовил 3 варианта прогноза численности населения России через 18 лет. Пессимистичный - население России сократится с нынешних 146 до 136 миллионов, консервативный - останется 145 миллионов, оптимистичный - население вырастет до 157 миллионов. Вы в какой сценарий больше верите?

- Мы в нашем экспертном центре тоже делали три сценария. Правда, наш оптимистический сценарий не предусматривает роста. По нему к 2040 году в России будет 146 миллионов населения, как сейчас. Пессимистический сценарий наш совпадает со сценарием Росстата. Но если наше государство в полном объеме реализует заявленные им демографические меры, то, скорее всего, будет средневзвешенный сценарий. В этом случае население России сократится миллионов на 5.

- Страшная цифра...

- А в 90-е мы потеряли 19 миллионов человек!

12 миллионов неродившихся детей (по прогнозу, должно было родиться на 12 миллионов человек больше) и 7 миллионов досрочно умерших за счет сверхсмертности. Сейчас мы имеем дело с эхом 90-х. Эхо всегда менее громкое, чем сам звук. Но, соглашусь, цифры колоссальные.

- Нам впору снова говорить о сверхсмертности, как в 90-е?

- Такого сейчас нет. Например, в 90-е годы людей 60-летнего возраста умирало на 15 - 30% больше, чем в предыдущее десятилетие. А сейчас мы, к счастью, увеличиваем продолжительность жизни, смертность старшего поколения у нас сейчас рекордно низкая. Проблема только в том, что стариков много, а молодежи мало.

- Слушаешь сводки правительства - все хорошо: рекордно низкая смертность и рекордно высокая рождаемость. Слушаешь демографов, и успехи уже не кажутся успехами...

- Зависит от того, с какой стороны подойти. По сравнению с катастрофой 90-х, то есть сами с собой мы соревнуемся хорошо, а со многими странами мира, например с той же Латинской Америкой, не очень.

Чтобы стимулировать нужную для выживания нашего народа рождаемость, намеченных демографических мер недостаточно. У нас должен стать нормой третий ребенок в семье! Без этого мы не преодолеем эхо 90-х. Я считаю, что на третьего ребенка должен даваться маткапитал увеличенного размера, превышающий тот, который дается на рождение второго. Тогда ситуация сдвинется.

И еще один важный момент. Размер пенсии должен зависеть от количества рожденных детей, причем не только у женщин, но и у мужчин, если они не бросали своих детей, а растили. Мы платим людям зарплату за создание материальных ценностей, а за создание человека вводим крошечные льготы, хотя человек - это главная ценность. И за его создание, воспитание надо платить не меньше.