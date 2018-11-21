Венесуэла: В магазины вернулась туалетная бумага, но пропал сахар

В этом году Боливарианская Республика прошла через множество потрясений - выборы президента, покушение на главу государства, смена валюты и прочие знаковые события. Государство шло вразнос, иногда казалось, что еще чуть-чуть - и оно вообще развалится ко всем чертям. Однако страна устояла. Пока...

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

Власти с августа начали проводить масштабную программу экономических реформ, которая предусматривала поистине революционные перемены: свободный обмен валюты, отмена субсидий на бензин (а литр топлива там еще недавно стоил - в переводе на российские деньги - меньше 20 копеек, правда, по такой цене достать горючее было невозможно), новые гарантии для бизнеса.

Однако все благие намерения разбились о местное раздолбайство и лень, а кое-где и открытый саботаж. Например, так и не заработали пункты обмена валюты, а разрекламированный проект привлечения международных компаний в нефтяной сектор обернулся заключением соглашений с малоизвестными фирмешками. Поговаривают, что многие из этих «корпораций» связаны с руководством страны...

Такая же история с бензином. Правительство Николаса Мадуро хотело продавать его по рыночным ценам (чтобы ликвидировать дефицит), да еще и установив на каждой заправке специальные терминалы, которые считывали бы отпечатки пальцев и «карточки родины» - аналог российской социальной карты. Но выяснилось, что местные интернет-провайдеры просто не могут обеспечить необходимое качество связи. В итоге введение рыночных цен решили отложить.

ДЕФИЦИТ - ДЛЯ СВОИХ

Тотального дефицита, правда, в стране нет. Ставшая легендарной туалетная бумага практически всегда в наличии, как и многие другие товары. Пройдясь по магазинам и лавкам, я убедился: от голода тут никто не умрет. Есть все, к чему привык простой венесуэлец, - бананы, кукурузная мука, кола и чипсы.

Тем не менее ряд продуктов достать действительно очень сложно, например, сливочное масло и рис. Вот уже который месяц мне приходится бродить по местным магазинам с одним и тем же вопросом: есть ли сахар? И это в стране, где выращивают сахарный тростник! Иногда сахар выбрасывают в продажу в каком-нибудь супермаркете. Правда, его сметают за пару минут, ведь как только продавцы узнают о завозе дефицитки, то сразу же звонят родным и знакомым, чтобы те успели подскочить к нужному времени.

ЦЕНЫ РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ

Стоимость всех товаров за последние пару месяцев выросла весьма ощутимо и по многим показателям достигла уровня вполне себе капиталистических стран региона. Судите сами: пятилитровая бутылка воды стоит два с половинной доллара (130 руб.), кило обычного репчатого лука - семь долларов (455 руб.)... Покупка во фруктовой лавке может обойтись долларов в 15 - 20 (больше 1000 руб.). А ведь в Венесуэле снимают по 3 - 4 урожая фруктов в год.

Понять, как выживают обычные венесуэльцы, нелегко, ведь минимальная зарплата в стране составляет 35 долларов (2300 руб.) по официальному курсу, а в реальности - в 2 - 3 раза меньше. С таким уровнем цен прокормиться просто нереально, но у дорогих ресторанов не протолкнуться, а в магазины алкоголя очереди растягиваются на десятки метров. Глядя на обилие народа в торговых центрах, как-то с трудом верится, что в этой стране экономический кризис.

- У нас в Венесуэле, помимо обычного рынка, есть еще бесплатные продуктовые наборы, которые получает каждый член малообеспеченных семей, они во многом и составляют основу рациона, - говорит экономист Рамиро Молина. - Кроме того, практически у каждого венесуэльца есть родственники за границей, которые отправляют денежные переводы или привозят сюда наличные доллары.

Уборщица, которая моет холл и лестницы многоквартирного дома, где живет корреспондент «КП», зарабатывает лишь 40 долларов (2600 руб.) в месяц, работая практически без выходных, и знакомые считают, что ей весьма повезло. На мой вопрос, как живется с такими доходами, женщина ответила, что привыкла крутиться и находить дополнительный заработок где только можно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Что на самом деле происходит в экономике Венесуэлы, знает лишь узкий круг людей. Дело в том, что власти с 2015 года не публикуют практически никакой экономической статистики, поэтому все выводы аналитики делают, основываясь на собственных прикидках. Причем все зависит от политической ориентации: красные говорят, что все отлично, и скоро страна превратится в новое Монако, оппозиционеры срывают горло, утверждая, что вот-вот Венесуэла погрузится в хаос… И действительно: инфляция приближается к умопомрачительному показателю в миллион процентов!

- С конца прошлого года мы вошли в период гиперинфляции, который не может продолжаться вечно, - заявляет глава аналитической компании «Экоаналитика» Асдрубаль Оливерос. - Рано или поздно в такой ситуации деньги будет просто невыгодно печатать - бумага для них будет стоить дороже номинала.

В любом случае власти пока не решили, что делать с главной проблемой - падением добычи нефти. По сути, всю экономику страны можно свести к одной компании - PDVSA, являющейся монополистом в области добычи и переработки «черного золота». Когда-то это была одна из крупнейших нефтяных корпораций в мире, и в Боливарианской Республике ежедневно добывалось 3,4 миллиона баррелей. Но добыча падает уже три года подряд. По официальной статистике, местная нефтянка дает 1,4 миллиона баррелей, хотя данные ОПЕК говорят о 1,2 миллиона. Правительство обещает уже в следующем году нарастить объем нефти в два раза, но веры ему нет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Возможно ли такое у нас?

Некоторые эксперты при анализе экономического кризиса в Венесуэле начинают невольно проводить параллели с Россией. Количество частных компаний сокращается, международные корпорации уходят из страны. Наблюдается отток населения. Кризис и бедственное положение объясняются враждебно настроенным внешним врагом...

«КП» обратилась к директору Центра исследований постиндустриального общества Владиславу Иноземцеву с просьбой рассмотреть эти аналогии.

- В Венесуэле проблемы нарастали очень долго. Гиперинфляция, падение добычи нефти, обнищание населения - это достаточно устойчивый тренд, которому уже много лет. На мой взгляд, основная причина кроется в абсолютно некомпетентном менеджменте. Сопоставлять с Россией эту ситуацию невозможно. В России можно говорить о многих проблемах, но базовая экономическая система действует по классическим рыночным правилам: на основании выгоды, свободной конкуренции.

Меры, которые предпринимает руководство Венесуэлы, ей не помогут, так как нарушены все экономические пропорции. Тот факт, что богатая нефтью страна в течение 20 лет допускает постоянное снижение производства (сама добывать собственную нефть не может, распугала всех иностранных инвесторов, наложив огромное количество ограничений на добычу), является признаком безумия. Представьте, даже крупнейшая в Венесуэле нефтяная компания хранит деньги в основном в офшорах, и когда надо платить зарплату, она привозит наличные доллары, меняет их на черном рынке и раздает сотрудникам.

Эта ситуация с точки зрения здравого смысла и нормальных институтов невозможна в нашей стране. Россия - европейское государство, население у нас более требовательное. И правительство это понимает.