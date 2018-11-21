Киркоров тратит на обучение детей пятьсот тысяч рублей в месяц

Кажется, будто только вчера Филипп ошарашил поклонников, объявив со сцены Кремлевского дворца, что у него родилась дочь. А ведь 26 ноября Алле-Виктории исполнится уже семь лет.

О том, кто является матерью Аллы-Виктории и Мартина (сыну артиста этим летом исполнилось 6 лет. - Ред.), Киркоров рассказывать не любит. Лишь намекает, что он много лет дружит с этой дамой.

- Я очень суеверный человек. Особенно если это связано с моей личной жизнью. Тем более с моими детьми, - говорил в интервью «Комсомолке» артист. - Если с этой женщиной у меня все сложилось, значит, она хороший человек. Она спасла меня от одиночества. У нас нормальная семья, и мама, и папа. Просто мама у нас не публичный человек, она не любит это все. Дети живут в полноценной семье.

Учатся у борцов в «школе героев»

Филипп планировал отдать своих детей в школу уже в этом году, но потом передумал, решил продлить им детство. В школу дети артиста пойдут в следующем году.

Киркоров не исключает, что его наследники будут учиться в разных классах.

- У каждого из них должен быть свой мир. Пусть растут самостоятельными, но не забывают поддерживать друг друга, - говорит Филипп.

А пока дочь и сын Киркорова сменили детский сад. В прошлом году дети певца посещали элитный подмосковный детсад с углубленным изучением английского языка при школе «Президент». Месяц занятий там обходится родителям в 180 тысяч рублей. Новый сад Gymnasium, куда пошли дети поп-короля, находится неподалеку от его загородного дома. Это даже не сад, а спортивная школа (на сайте Gymnasium величает себя «школа героев») с дошкольной группой, куда и ходят Алла-Виктория и Мартин. С детьми там занимаются не преподаватели, а наставники. Мальчишки осваивают дзюдо, джиу-джитсу и другие восточные единоборства. Девочки занимаются гимнастикой. Тренируют детей серьезно: в наставниках у них выпускники школы «Самбо-70» и мастера спорта.

Мартин и Алла-Виктория в новом садике - здесь есть своя мастерская. ФОТО: Instagram. com

От математики до гончарной мастерской

- У нас смешанные группы. Там и мальчики, и девочки. Основные предметы у малышей (помимо спортивных кружков) - развитие речи, математика, английский язык, окружающий мир. Во всех группах у нас работают по 4 педагога. В каждой группе примерно по 8 детишек, - рассказали «КП» в садике. - На некоторых занятиях малыши пересекаются со старшими группами (у нас, помимо сада, на территории находится начальная школа). Так дети быстрее социализируются. Мы находимся в поселке Жуковка, тут у нас большая территория - 2 гектара леса. Детям тут раздолье. Обучение стоит 130 тысяч рублей в месяц. Это полный день: с 9.30 утра до 18.30. Мальчики занимаются единоборствами. Есть и творческие занятия: живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий.

Плюс ко всему Алла-Виктория посещает занятия в школе танцев «Тодес». Там дочь Киркорова танцует уже второй год в составе детского балета.

- Обучение стоит 8450 рублей в месяц, - рассказали «Комсомолке» в «Тодесе». - Занятия (1 час 15 минут) проходят три раза в неделю.

Отдельная статья расходов - няни, которые постоянно находятся с Аллой-Викторией и Мартином. На двух гувернанток Киркоров тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Получается, что в месяц артист отдает на обучение детей как минимум 500 тысяч рублей.

ЧУЖОЙ КАРМАН

На нянь хватает благодаря песням, парфюму и обоям

Впрочем, как рассказывают промоутеры, Киркоров по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов. Частное выступление певца стоит не менее 100 тысяч евро (более 7 миллионов рублей). Плюс Киркоров дает аншлаговые кассовые концерты, зарабатывая на них как минимум миллион рублей за выступление.

Есть у артиста и бизнес-проекты. Филипп выпускает именной парфюм и обои, руководит агентством по организации детских праздников Phill Party, с помощью которого устраивает костюмированные утренники и вечера и для своих наследников, и для отпрысков других звезд. А в прошлом году артист открыл в центре столицы караоке-клуб «Филармония».

Зарабатывает Киркоров и на своем хобби. Почти к каждому музыкальному конкурсу «Евровидение» артист пишет хит для кого-то из конкурсантов. Если в средним песня от хитмейкера уровня Дробыша или Максима Фадеева стоит от 50 - 100 тысяч евро, можно предположить, что услуги Киркорова обходятся еще дороже, с учетом того, что Филипп на евросмотре выступает не только как автор, но и как продюсер, знающий всю кухню международного конкурса.

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