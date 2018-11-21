Джон Кеннеди заговорит

Убийство 35-го по счету американского президента стало для США трагедией национального масштаба: его поддерживало большинство американцев, и в 1964 году Джон Кеннеди имел все шансы остаться в Белом доме на второй срок. Но 22 ноября 1963-го его жизнь оборвалась.

Эта трагедия до сих пор будоражит умы сторонников теорий различных заговоров, поскольку так и не ясно: было ли убийство делом рук одного человека или за убийцей-одиночкой Ли Харви Освальдом стоял конкретный заказчик.

Трамп пообещал пролить свет

55-летнюю траурную дату в Америке отмечать в полном смысле этого слова не будут. Разумеется, о Кеннеди вспомнят. Конечно же, в очередной раз обсудят его политическое наследие (а заодно и его интрижку с актрисой Мэрилин Монро), плавно переведя разговор на преследующий клан Кеннеди рок (раннюю смерть жены президента, гибель его брата и сына), напоследок напомнив о возможной причастности к убийству «советских агентов».

Но в этот привычный в общем-то сценарий уже вмешался нынешний глава государства. В прошлом году Дональд Трамп объявил о своем решении снять гриф секретности с целого ряда документов, касающихся убийства Джона Кеннеди. Все ждали, что наконец-то тайна ХХ века будет разгадана и станет ясно, по чьей вине Кеннеди отправился на тот свет. Более полувека вину перекладывали с СССР на масонов, с нефтепромышленников на спецслужбы и даже на инопланетян. Да и расправа над предполагаемым убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом, застреленным до начала суда, также будила фантазию широкой публики. За пять с половиной десятилетий свои догадки на эту тему высказали агенты ФБР, частные детективы, разведки других государств, писатели и историки. Тем более что до сих пор значительная часть документов официального расследования все равно остается засекреченной. А порция уже опубликованных при Трампе сведений сенсаций не произвела, хотя позволила узнать немало интересной информации. Например, оказалось, что спецслужбы США анализировали реакцию СССР на убийство Кеннеди. И сообщили в Белый дом, что трагедия стала шоком для советских граждан, а в некоторых церквях даже били в колокола... Любопытная деталь: ФБР очень старалось, чтобы именно имя Ли Харви Освальда осталось в памяти человечества в качестве убийцы Кеннеди. «Сейчас мы озабочены тем, чтобы поскорее сделать какое-нибудь заявление, чтобы убедить народ, что Освальд - настоящий убийца», - писал директор ФБР спустя всего лишь два дня после трагедии.

Автографы продадут с аукциона

Кстати, в США около 70% населения до сих пор не верят в официальную версию убийства Кеннеди, склоняясь к той, что была изложена американским режиссером Оливером Стоуном. В своей автобиографии он писал, что после премьеры фильма «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» на него вышел ветеран спецслужб, представившийся псевдонимом Рон, и сообщил, что Кеннеди убил снайпер из его охраны.

На печальной дате подзаработают: на аукционе, который состоится в день 55-летней годовщины убийства, будут проданы заметки, которые Кеннеди начертал карандашом на бумаге с грифом одного из хьюстонских отелей, где он останавливался за день до своей гибели: «переговорить с Бобом и Харли», «Джекки», «Дан», «8:00». Кроме того, вниманию покупателей представлена рама окна из книгохранилища в Далласе, откуда прозвучали роковые выстрелы.

Сохранился и текст речи, с которой Кеннеди намеревался выступить перед нацией в Далласе. Современные технологии позволяют компьютеру заговорить голосом любого человека, синтезировав речь из архивных аудиозаписей. Уже объявлено, что непроизнесенное обращение Кеннеди будет озвучено его голосом и услышано всем миром ровно через 55 лет после того, как 35-го президента США убили выстрелом вголову.

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С начала этой недели Трамп интриговал в своем Твиттере по поводу 26 октября. В этот день истекал срок грифа секретности на целый ряд документов, касающихся расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это был специальный 25-летний срок, по истечении которого обнародование стало бы возможным, и этот срок определил специальным указом президент Буш в 1992 году. (подробнее)