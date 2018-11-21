Исповедь пластического хирурга: Звезды врут, что накачали пресс, а сами сделали его в клинике

Пластический хирург Дмитрий Шишков* работает в коммерческой клинике эстетической медицины больше 17 лет. По нашей просьбе доктор рассказал о подводных камнях бизнеса на красоте.

«Мы не потенциальные любовники»

Я человек нудный и считаю: только такие люди и должны идти в хирургию, а уж тем более в пластическую. Любой тронутый скальпелем миллиметр кожи - решающий для эстетики тела, поэтому между пациентами и врачом не может быть флирта и шуток. Мы не потенциальные любовники - и точка. При том, что я специалист по маммопластике (пластика груди. - Ред.). В эту сферу я пришел из реконструктивной хирургии, «собирал людей» после аварий и морально надорвался. Друг в это время открыл свою клинику, где предложил зарплату в пять раз больше моей. А деньги, знаете ли, хороший аналог «спасибо». Не думайте, что я алчная сволочь, на самом деле мне нравится делать женщин красивее. Тем более что у нас нет поточности. Любая операция - это каждый раз новый ребус. Например, в маммопластике нет одного верного способа сделать грудь - операцию можно провести 22 разными способами. Ведь интересно?

Довольна, как Памела Андерсон

Женщины не в состоянии хранить секреты, и, если они сделали грудь, об этом будут знать все ее подруги. А следом и имя хирурга. Никакая реклама не дает такой отдачи, как сарафанное радио. Поэтому для нас важно, чтобы пациентка была не просто довольна, а довольна, как Памела Андерсон. При этом я никогда не впариваю операцию, если она объективно не нужна. Если пациентка судорожно мнет бюстгалтер и заявляет: «У меня обвисла грудь», а это не так, я зову психолога (у нас в клинике он штатный). Беседа с ним бесплатная, но экономит клинике деньги, потому что такие клиенты после операции все равно будут недовольны. А это иски, переделки, расходы... Таким женщинам все-таки надо разбираться с головой.

Одна из самых популярных операций - это ринопластика - исправление формы носаФото: EAST NEWS

«Здесь не торгуются»

«Мы не на рынке, и здесь не торгуются!» - повторяю я себе каждый раз, когда женщина начинает намекать на скидку. Сами посудите, пластика - это роскошь, как покупка спорткара (можно же ездить и на подержанной «Мазде»), и если женщина жить не может без третьего размера груди, то к чему эти торги?

В среднем цена вопроса - 120 -150 тысяч рублей. Некий процент со стоимости могут скостить, если пациентка разрешит предоставить свои фото и видео в презентационных целях. Это, как правило, дает скидку примерно в 20 тысяч рублей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Поломать уши за 230 тысяч

Конечно, самые популярные операции - это маммопластика, ринопластика (исправление формы носа. - Ред.) и подтяжка лица. Но в последнее время все больше женщин решаются на липоскульптуру живота и ягодиц. Во время операции жир с живота убирают таким образом, чтобы образовалось подобие рельефа, кубиков пресса. С ягодицами принцип тот же. Стать псевдоатлетом можно за 230 тысяч рублей, но если жрать гамбургеры, то года через два-три никто не поверит в ваш абонемент в спортзал. Меня всегда веселят заявления наших звезд, которые демонстрируют кубики пресса и рассказывают, что они дни напролет проводят в спортзале. При этом сами артистки не худые совсем. Очевидно, что им делали липоскульптурирование, а перед камерой они просто кокетничают.

Но мой фаворит в пластике - это операция для создания эффекта поломанных ушей. Для тех, кто в детстве якобы занимался борьбой, а на самом деле нет. Эту операцию проводит единственный хирург в Москве, и его клиенты - выходцы с Кавказа, которые таким образом добирают себе статусность. Кстати, такая операция дороже, чем просто убрать лопоухость. Потому что эксклюзив!

Операция может не сделать вас красивее

Из 10 пациентов 2 - 3 будут недовольны результатом. Причем чаще всего к качеству самой работы это никакого отношения не имеет, просто на операцию возлагается слишком много надежд. А вау-эффекта от окружающих не наблюдается. «Ну как так?» - не понимают дамы. Но ведь стандарта красоты не существует. Либидо - слишком многогранная вещь, чтобы реагировать только на размер груди или прямой нос. По сути, мужчина действует на поводу у релизеров - набора стимулов (движений, жестов, поз, запахов, звуков), которые чаще всего закладываются в детстве или в ранней юности. И если женщина с этими релизерами совпадает, мужчина ее будет обожать. Даже с нулевым размером груди и носом-горбинкой. Потому что, допустим, такой нос был у его мамы.

Из 10 пациентов 2 - 3 будут недовольны результатомФото: EAST NEWS

Под скальпель после 60

У меня была пациентка, которая решила сделать себе пластику груди в 62 года. Продала дачу и пришла на осмотр. На мой вопрос, зачем ей операция, заявила, что еще школьницей на физкультуре ее высмеяли за пустой лифчик и она всю жизнь помнит эту травму. А тут посидела на пенсии, подумала: а что я теряю? Хоть на старости лет поживу счастливой, закрою гештальт (то есть избавлюсь от давней мучительной проблемы. - Ред.). Кстати, наш психолог сказал, что не видит причин ее отговаривать. Гештальт опять же. Да, после операции был немного странный эффект, но она через 1,5 года познакомилась с американским пенсионером и укатила в США. По сути, начала новую жизнь.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Обналичила собственную грудь

Точеная фигура, модель, зовут Юля, три любовника. Все три ее содержат, и всем предприимчивая красавица заявила, что планирует в ближайшее время увеличить себе грудь. Денег ей дали, но попросили принести чеки (вряд ли для налоговой). Девушка водила за нос меня и коллег. Оплатила операцию, получила чек, а потом отказалась от нее. В итоге маммопластику она сделала, но в одной клинике, а по бумагам - в трех. В карман положила 300 тысяч. Такая вот грудь с повышенным кешбэком.

*Фамилия изменена.