Самые нелепые преступления в мире: кто стал чемпионом по глупости

Как говорил герой кинофильма «Бриллиантовая рука»: «Если человек идиот, то это надолго»... - мы решили собрать самые нелепые преступления, которые совершались за криминальную историю.

На днях в городе Белогорске Амурской области задержали горе-воришку. Незнакомца с топором на мониторе системы видеонаблюдения сторож местного детсада Людмила Якубова заметила глубокой ночью. Бабушка «божий одуван» вооружилась шваброй и побежала на кухню, где находился в тот момент чужак. Мужчина перепугался, бросил топор и дал деру. Вот только двери перепутал - забежал в туалет, где подоспевшая сторож его и закрыла. Выломать дверь вор не успел, вовремя подоспел наряд полиции.

Сотрудники правопорядка воришке обрадовались, как родному. Они, как оказалось, ловят его не в первый раз.

- Мужчина регулярно с целью наживы забирался в образовательные учреждения города. За что неоднократно нес наказания. В последний раз забрался в школу, где украл камеру. При этом на месте преступления забыл свою куртку с паспортом. Естественно, мы его задержали в тот же день, - рассказал врио начальника уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» Виталий Бицура.

Но и у белогорского воришки есть достойные конкуренты!

Кража бесполезных миллиардов

О том, что у 68-летней москвички хранятся ювелирные украшения и крупная сумма в долларах, соседи шептались так долго, что эти слухи дошли до безработного из Абхазии, который ремонтировал квартиры неподалеку. Предприимчивый мужчина выломал окно на кухне первого этажа и вытащил все, что нашел. Включая 50 миллиардов. Правда, доллары оказались зимбабвийскими и не представляли никакой ценности, поскольку ходили на территории страны с 1981 по 2009 год (сейчас собственной валюты у Зимбабве нет). Впрочем, кое-какой улов все-таки имелся: вор разжился тысячей азербайджанских манат (эквивалентны примерно 39 тысячам рублей) и 100 долларами США. Когда вора задержали, он просил сделать ему снисхождение, поскольку сумма ворованного была все-таки мала, несмотря на увесистый пакет. Однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Дело об электропиле

Сначала 20-летняя жительница Лейк-Сити Карен Ли Джохимми хотела купить для ограбления пистолет, но дилера она не нашла, а на легальное оружие ей не дали лицензию. И она пошла на дело... с пилой. С электропилой!

Когда она ворвалась в домик администратора мотеля «Говард Джонсон», требуя немедленно открыть сейф и отдать ей все, что там находится, сотрудники гостиницы захохотали в голос. Уж очень комично выглядела «гроза района», размахивающая пилой, провод которой волочился по полу. Так же ржали и приехавшие на вызов полицейские.

«Видимо, - заявили стражи порядка, - она не имела представления о том, что электропила опасна, только если она включена в сеть».

Лузер Брауни

«Я сильно волновался, вот и забыл снять форму», - заявил Брауни Стоун, когда его после ограбления задержала полиция. Как раз в тот момент, когда горе-грабитель пересчитывал деньги у себя дома. Брауни разволновался так сильно, что, когда пошел на дело, забыл снять мундир почтового служащего с бейджиком, на котором было написано его имя. Представляете, как легко было его найти?

Так раскрылось первое ограбление Брауни, за которое ему дали пять лет. Но выпустили мужчину раньше - за хорошее поведение. А он снова отправился грабить банк. Но там оказалось так много народу, что он постеснялся кричать. Вытащил из кармана бумажку, написал: «Давай деньги, а то застрелю!» - и сунул ее кассиру. Тот доллары отдал. Но у него осталась та самая бумажка - и он вручил ее полицейским. Оказалось, что записка написана на обратной стороне письма, присланного Брауну из полиции.

Взбитые сливки не помогли

Пожалуй, Брауни Стоуну стоит познакомиться с калифорнийцем Джеком Стенфордом, чтобы, например, в соавторстве написать книгу о грабителях-неудачниках. Правда, Джек погорел не на форме, а на… взбитых сливках. Почему-то, отправляясь на такое важное дело, как ограбление, он не смог нигде найти маску и воспользовался взбитыми сливками. Встряхнул баллончик и выдавил их себе на лицо. И в таком нелепом виде явился перед очи кассиров банка. Пока Стенфорд стучал по стойке пистолетом и требовал складывать деньги в мешки, сливки осели и сползли со лба прямо в глаза. У неудачника-грабителя началась паника, он рванул к выходу. А тут новый позор - перепутал стеклянную дверь с окном и потерял сознание, ударившись лбом о толстое стекло. В себя его приводила уже полиция.

Самый быстро раскрытый угон

Женщина пришла в полицию Торонто с заявлением, что ее машину только что угнали с автостоянки. Причем в салоне остались деньги и телефон. Пока дама оформляла заявление, офицер полиции набрал номер телефона и заявил, что он звонит по объявлению в газете, мол, вы же вроде машину продаете? Ну, вот я как раз такую и искал. Жадность угонщика сгубила, и он согласился назначить встречу. Арестовать преступника уже было делом техники.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Сияние чистого дебилизма

Говорят, что это преступление настолько нелепое, что его рассказывают в полицейских академиях как пример ситуации, когда все пошло не так. Два грабителя, чтобы ограбить банк в Филадельфии, угнали минивэн. Причем преступники так торопились на дело, что не обратили внимания на то, что их заметил владелец машины и бросился вдогонку. В итоге, когда грабители выскочили с мешками денег из банка, оказалось, что минивэна нет на месте. Хозяин решил не разбираться с преступниками, он просто вытолкал одного из подельников из машины и уехал на своем авто. Поняв, что их вот-вот накроют, преступники побежали. Одного из них полицейские задержали сразу, а второй в первые моменты сильно оторвался от преследователей. Но потом им все-таки удалось настичь его. «Как вам это удалось? - не понял он. - Я же отлично бегаю, был чемпионом школы, плюс на улице уже было темно!» И тут копы указали на его ноги. На ограбление бегун надел кроссовки, на подошвах которых вспыхивали красные огоньки. По сути, грабитель сам вел полицейских по своему следу.

В ТЕМУ

Почувствуй себя королем!

Уроженец Саянска, 30-летний Дмитрий Лапаев в Санкт-Петербург приехал впервые. Увидел Павловский дворец, вдохновился, разбил окно и пробрался внутрь. А там - палаты! Первым делом нашел коньяк у директора, выпил, полежал в императорских покоях, потанцевал рэп в приемной зале, еще выпил. В общем, гульнул по-царски. Ну и решил прихватить сувенир на память. Выбрал золотую статуэтку бегущего ополченца, держащего в руках французское знамя, стоимостью 5 миллионов рублей. Но далеко с ней не ушел. Вора задержали через два часа на Сенной площади вместе с ополченцем. Суд приговорил Лапаева к 2,5 года колонии. На приговоре он оправдывался: да я не знал, что это дворец. Думал,просто дом какого-то богача...