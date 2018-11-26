2018-11-26T15:39:31+03:00
Звезды

Александр Малинин подарил на 18-летие дочери живого львенка

Таким образом, звездный отец компенсировал свое отсутствие на празднике
Ольга АНТОНОВА
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Устинья Малинина с подарком от папы.Устинья Малинина с подарком от папы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Александр Малинин души не чает в своей младшей дочери Устиньи, и, конечно, очень хотел присутствовать на дне рождении наследницы. Но в этот день у певца был запланирован концерт в Киеве, отменить который, он был не в состоянии. Но зато прислал Устиньи удивительный подарок – живого львенка. Сюрприз привели прямо в ресторан на Рублевке, где было организовано торжество и где собрались все друзья 18-летней девушки.

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В течение всего вечера наследница музыканта с удовольствием позировала с маленьким хищником, явно получая удовольствие от всеобщего внимания. К слову, на торжестве отсутствовал и брат девушки Фрол, которому также исполнилось 18. Поддержала именницу в этот вечер супруга певца, которая и отвечала за организацию торжества.

Чуть позже наследница Малининых поблагодарила родительницу за поддержку и поздравила ее с днем матери.

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Устинья Малинина с родителями
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«Спасибо тебе за твою теплоту, любовь и поддержку! Спасибо, что никогда не оставляла меня ни на секунду и всегда была рядом! И, конечно же, спасибо тебе за такой праздник», - поделилась Устинья.

Также среди гостей присутствовали Дина Немцова, Аркадий Новиков и многие другие. Ни для кого не секрет, что Устинья близко дружит с дочкой телеведущей Екатерины Одинцовой. Девочки вместе отдыхали летом за границей. Как и ее отец, дочка Александра Малинина интересуется музыкой и занимается вокалом.

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