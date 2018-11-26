Содом и Гоморра: находки археологов могут свидетельствовать о том, что библейские города погубил ядерный взрыв

Это метеорит

Раскопки, которые сейчас идут в Иордании в окрестностях Таль-эль-Хаммана — чуть севернее Мертвого моря - убеждают, что именно здесь находились легендарные города Содом и Гоморра, уничтоженные Богом. О чем в Библии (Быт. 19) записано следующее:

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих...»

Прежде цветущее пространство превратилось в пепелище и было видно, как «дым поднимается с земли, как дым из печи».

Исследователи не сомневаются: библейскому преданию можно верить — Содом и Гоморру действительно постигла кошмарная участь. Вот уже несколько тысяч лет интересует другое: что случилось конкретно?

Считается, что руины Содома находятся чуть севернее Мертвого моря.

Американские археологи из Юго-западного университета Троицы в Альбукерке (Trinity Southwest University in Albuquerque) заявили, что нашли ответ на этот вопрос. Со своей версией они познакомили коллег на недавней конференции American Schools of Oriental Research, которая прошла в Денвере, Колорадо.

Археологи, проводившие раскопки под руководством Филлипа Сильвы(Phillip Silvia), обнаружили руины многочисленных построек. Присмотрелись к ним и пришли к выводу, что местные кирпичные были сметены со своих фундаментов, а сохранившиеся фрагменты оплавились, образовав куски стекла с вкраплениями кристаллов циркона. Это свидетельствовало о том, что строения испытали воздействие ударной волны и высокой температуры. Подобные характерные следы археологи обнаружили и на месте еще 120 древних «поселков», расположенных в округе.

Среди руин Содома.

Мнение археологов: Содом и Гоморру вместе с окрестными городами и поселками уничтожил метеорит, упавший более 4 тысяч лет назад. С чем частично согласны их британские коллеги-астрономы, с доводами которых «Комсомолка» подробно познакомила в недавнем материале Содом и Гоморра: ученые нашли свидетельства того, что Бог истребил местных гомосексуалистов ударом из космоса

С археологами и астрономами не согласны уфологи, которые, конечно же, тоже ищут виновников библейской расправы. И указывают "коллегам" на то, что кратер от падения метеорита не найден. Стало быть, гипотеза о нем ничем не лучше той, которая давно имеется у них. Первым ее выссказал знаменитый Эрих фон Дэникен - стороник потустороннего вмешательства в земную жизнь. Предположил, что Содом и Гоморра были уничтожены ядерным взрывом. Кто его устроил? Наверняка пришельцы-инопланетяне. Или представители некой высокоразвитой цивилизации, существовавшей параллельно с нашей. А кто еще в то время мог владеть ядерным оружием?

Это не метеорит

Инопланетянами уфологи считают таинственных мужей, названных ангелами — тех, которые посещали праведного Лота перед катастрофой. Их сущность выдали сверхъестественные способности: «ангелы» появлялись как бы неоткуда - телепортировались, легко лишили содомских извращенцев, проявлявших желение их "познать", зрения. И точно знали, что город будет уничтожен - буквально за руки вывели из него Лота с семьей и отправили прятаться в безопасное место.

Лоту с дочками посоветовали спрятаться в пещере от смертоносного излучения.

Уфологи по-своему понимают слова из Библии «Солнце взошло над землею» - о том, с его началась расправа . Мол, не рассвело, а появилась вспышка от ядерного взрыва.

А о чем свидетельствует странный поступок Лота, который сначала укрылся в уцелевшем городе Сигоре, а потом ушел жить в пещеру?

В Библии сказано: «…ибо он боялся жить в Сигоре». И еще: «… Бог… выслал Лота из среды истребления». Возможно, причина была в смертоносной радиации. Ее следы за многие тысячи лет, естественно, исчезли. Но остались более стойкие.

Нынешние находки археологов — оплавленные, кирпичи, глиняные черепки, песок и порода — по сути подтвердили казалось бы фантастическую гипотезу о ядерном взрыве.

Кстати, нечто подобное «содомскому» попадалось на развалинах древнего индийского города Мохенджо-Даро. Из Махабхараты - эпического повествования — следует, что он был разрушен «оружием богов. От которого «... сжигаемый жаром, мир шатался, как в лихорадке. Слоны загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защиты от ужасной силы. Вода стала горячей, звери погибали, враг был скошен, а неистовство огня валило деревья рядами. … Начали дуть ветры, и Земля осветилась. Трупы погибших были изувечены ужасным зноем так, что они больше не походили на людей... выжившие прожили недолго: у них выпали волосы, зубы и ногти...».

Если не обращать внимание на слонов, то случившееся сильно напоминает Хиросиму...

Иосиф Флавий, авторитетный римский историк I века нашей эры, известный своими свидетельствами о существовании Иисуса Христа, спустя тысячелетия лично побывал на месте катастрофы. И потом писал: «...Даже до настоящего времени можно видеть некоторые остатки небесного огня и следы пяти городов...»

Некоторые энтузиасты считают такой перевод свидетельств историка не совсем корректным. И полагают, что куда точнее было бы перевести не «следы пяти городов», а «тени пяти городов». Что делает гипотезу о ядерном взрыве еще более реальной.

К примеру, известный современный исследователь и естествоиспытатель Евгений Арсюхин, ознакомившись с метеоритной версией американских ученых, указал им и на то, что кратера нет, и на свидетельство Иосифа Флавия, и на то, что «тени» остаются при ядерном ударе от мгновенно испарившихся предметов. В Хиросиме такое находили.

Иными словами, вряд ли бы тени остались от метеорита.

- Есть, конечно, вероятность, что метеорит взорвался в воздухе, как Тунгусский, и уничтожил города не самим собой, а лучистой силой взрыва и ударной волной, - рассуждает Евгений. - Но, если называть вещи своими именами, то, что нашли археологи, на метеорит не похоже, а похоже именно на ядерный удар.

Другой вопрос, зачем инопланетяне разбомбили Содом и Гоморру? Неужели лишь за то, что местные «неформалы» хотели их «опустить»? Явно не симметричный «ответ» ставит под сомнение внеземную версию. Но толковых разъяснений от уфологов нет.

"Высокоразвитые", конечно, могли взорвать атомную бомбу, скажем, воюя друг с другом. Но куда тогда делись победители? Тоже загадка.

Может быть, стоит безоговорочны верить Библии? И не докапываться, откуда Бог взял серу и огонь, чтобы покарать грешников. Пролил как-то. «Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18), - говорил он сам, пусть и по другому поводу.