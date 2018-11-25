Историк Александр Дюков: "Россия может привлечь к ответственности страны Балтии за преступления нацистских пособников"

Буквально на днях Латвия отметила «100-летие» своей государственности факельным шествием в Риге в нацистских традициях, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, преимущественно, молодежь. А спустя несколько дней Сейм Литвы признал казненного в СССР командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, отметившегося реками крови при погромах польского, еврейского и русского населения, фактическим главой республики после смерти предыдущего руководителя литовских «лесных братьев». Удивляться этому не стоит, наши прибалтийские соседи давно сделали героизацию нацистских пособников и местных коллаборационистов своим фирменным стилем.

О том, можно ли бороться с этим, и как это делать на радио «Комсомольская правда» нам рассказал историк, научный сотрудник Института российской истории, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Хватит страдать от претензии Прибалтики! Пора применять международное право против нацистских преступников 00:00 00:00

О «ГЕРОЯХ» БЫЛЫХ ВРЕМЕН

- Александр, что Россия может сделать, когда в Прибалтике ставят памятники нацистским пособникам, увековечивают их память, переписывают историю Второй Мировой и просто историю? Выразить озабоченность и погрозить пальчиком?

- Давайте вот со 100-летия их государственности и начнем. Это страны действительно обладающие государственным суверенитетом, входящие в ООН, в другие международные организации, так что усомниться в их государственности, в общем-то, проблематично. Другое дело, что на самом деле 100 лет государственности у них нет. Концепция, которую излагают наши прибалтийские визави, заключается в том, что в 1918 году, на развалинах Российской империи появились независимые государства – Латвия, Литва и Эстония. Государства просуществовали независимо более 20 лет, однако, в 1940 году были включены в состав Советского Союза. И только в начале 90-х они вновь обрели государственную независимость. Получается, из 100 лет независимости 50 лет выпадают. Столько лет эти государства, по их собственному заявлению, не существовали и, по их трактовке, находились под оккупацией. Здесь возникает, однако, принципиальный, именно с обозначенной Вами точки зрения, вопроса. В эти 50 лет, когда они якобы находились под оккупацией, сначала советской, потом нацистской, потом снова советской, кто ответственен за совершенные там преступления против человечности и т.д.? Из Риги, Таллинна и Вильнюса ответ нам идет совершенно один – виноваты оккупирующие страны. В данном случае, Советский Союз и нацистская Германия. И люди легковерные могут в это поверить. Но на самом деле все совсем не так. Ведь они сами говорят про 100 лет существования своих государств, в их концепции собственной истории.

- Поясните.

- Нынешние власти этих стран уделяют огромное внимание коллаборационистам. Тем, кто сражался на стороне Гитлера. Есть специальные декларации, например, сейма Латвии, в которой говорится, что правительство Латвии обязано защищать репутацию этих латышских воинов из латышского легиона СС, которые, дескать, ничего плохого не совершали. Они на государственном уровне вот такие декларации принимают. Есть целые программы по героизации и мемориализации нацистских пособников и коллаборантов из числа местного населения. Не так давно в Литве торжественно перезахоронили господина Амбразявичюса, главу временного правительства Литвы, созданного в 1941 году. И никто не сказал, что этот человек, которого хоронили, как имеющего огромные заслуги перед государством Литва, с государственными почестями, с салютом, за государственный счет, никто не говорил, что это один из создателей первого еврейского концлагеря на территории не только Литвы, а всего советского Союза.

- Последнее решение сейма Литвы о Раманаускасе-Ванагасе из этого же ряда, как я понимаю.

- Именно. В период с 1991 года ни в одной из прибалтийских стран серьезным образом нацистских коллаборационистов не преследовали. В 90-е годы с этим саботажем столкнулись даже американцы, которые пытались заставить прибалтов наказать нацистских преступников. Но и им это не удалось сделать… Если мы смотрим на эту вполне последовательную политику прибалтийских властей с эмоциональной точки зрения, что мы можем сказать? Ах, какие сволочи, покрывающие нацистских преступников! И, как признает тот же центр Симона Визенталя, ни одного нацистского преступника фактически не осудили и не посадили, а дождались, пока они не умерли своей смертью… Это мы эмоционально можем сказать – нехорошие люди. А с точки зрения международного права?

- А что с точки зрения международного права. Нюрнбергский процесс прошел, закончился, нацистских преступников наказали. Некоторые апологеты сейчас даже утверждают, что раз в Нюрнберге не осудили, то и не преступники вовсе.

- Вы правы, что идти надо от Нюрнбергского трибунала. Но неправы, что решениями, вынесенными на том процессе, все ограничивается. Согласно уставу Нюрнбергского трибунала, подтвержденному затем целым рядом международных законодательных актов, преследование нацистских преступников и пособников - это преследование людей, которые совершили международные преступления, на которые не распространяется срок давности. И международные преступления могут быть расследованы не только в тех странах, на территории которых они совершались, но и другими странами. То есть, расследование этих преступлений находится в сфере универсальной или международной юрисдикции.

- То есть мы, Российская Федерация, можем возбудить уголовное дело в отношении каких-то прибалтийских бывших эсэсовцев или коллаборантов и требовать их выдачи? Даже осудить их заочно, если они не будут выданы, направить запрос в Интерпол, в другие инстанции и объявить в международный розыск?

- По нормам международного права это вполне возможно. Меня удивляет, что подобный принцип до сих пор не применяется нашей страной. Но двери на самом деле открыты. Допустим, Следственный комитет РФ имеет полную возможность, руководствуясь уставом Нюрнбергского трибунала, принципами конвенции о неприменении срока давности за преступления против человечности и другими актами международного характера, может инициировать подобные дела против прибалтийских нацистских военных преступников. И, по-моему, это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы добиться справедливости в этой ситуации. Чтобы хоть как-то компенсировать ужасное поведение прибалтийских стран.

Еще в 60-е годы Генассамблея ООН приняла специальную декларацию о неприменимости срока давности к нацистским преступлениям, и смысл этой декларации в том, что все, кто совершал нацистские преступления – и пособники, и исполнители, и коллаборанты – должны быть наказаны. Ни один из них не может скрыться за сроком давности. И если государства Прибалтики, существующие сейчас, по определенным причинам отказываются их преследовать, любое другое государство, используя принципы международного права, используя принципы универсальной юрисдикции, может преследовать этих преступников.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ВОСХВАЛЯЮТ

- Ну, давайте честно признаем, Александр, что нас заботят даже не столько преступники – физические лица, которые, доживающие свой век, сколько политика героизации их преступлений, проводимая властями этих стран и воспитывающая в соответствующем направлении молодежь, новую смену для нацистов. Мы же не можем посадить то же государство Литва или Латвия. Нет тут у нас методов «против Кости Сапрыкина».

- Ошибаетесь. В праве международной ответственности существует такой подход, что ответственность государства за совершенные преступления может наступать и в том случае, если преступление совершили не люди, уполномоченные государством, а люди, действиях которых это государство принимает на себя. Грубо говоря, если какая-то группа товарищей совершила преступление, и потом, через 20, 30, 40 лет государство говорит, что это же наши замечательные герои, это наши борцы за свободу.

- То?

- То оно в этом случае берет на себя ответственность за совершенные ими преступления. Причем, ответственность юридическую, ответственность по международному праву. И тут есть множество казусов применительно к нашим балтийским друзьям, которые очень интересно было бы рассмотреть. Если мы зайдем на официальную страницу президента Эстонии и откроем там раздел о президентах, мы увидим, что там значится как один из временных руководителей Эстонской республики некий Юри Улуотс, который якобы исполнял обязанности президента в период второй мировой войны. Эстонское государство официально признает, что этот человек был его временным главой. А чем примечателен Улуотс? Сотрудничеством с нацистами. В 1943-44 годах он призывал эстонских мужчин вступать в ряды эстонского легиона СС, чтобы бороться против Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Следовательно, Эстония участвовала в этой войне на стороне гитлеровской коалиции. Получается, что Улуотс, которого признают легитимным представителем Эстонского государства, пользуясь своей законной властью, законно призывал в ряды Ваффен СС эстонскую молодежь и потом они воевали против стран антигитлеровской коалиции. Для юристов не возникнет особой сложности вменить современному Эстонскому государству те преступления, которые совершали эти две эстонских дивизии Ваффен СС.

Я уже упоминал господина Амбразявичюса, который возглавил так называемое правительство Литвы летом 1941 года. Чем занимались люди, входившие, как и он в подпольную организацию «Фронт литовских активистов», поднявшие восстание в июне 1941-го, когда Гитлер напал на СССР? Резали евреев, резали просоветских литовцев, этнических русских. Занялись своим любимым делом – этническими чистками. Создали первый концлагерь для евреев на всей оккупированной территории Советского Союза. А теперь – национальные герои, многим из которых в современном литовском государстве поставили памятники.

- А они скажут, что это общественность делает.

- В 90-х годах Сейм Литвы даже принял закон о том, что постановления временного правительства Литвы являются проявлением воли Литовского государства, то есть, они их фактически узаконили. Это уже не общественность. А парламент страны так решил. Случился страшный скандал и из США, из европейских стран их стали долбать дипломаты. И они решили дать задний ход, направив уже принятый закон вроде как на доработку и – похоронили. То есть, он находится в состоянии полупринятого.

- Но они не отказались от него…

- Нет. Его принял парламент, его не подписал президент, и его вроде как направили на доработку – то есть, он не вступил в силу, но при этом он принят Сеймом. Те же действия «Фронта литовских активистов» прекрасно могут быть вменены современному литовскому государству. А ведь эти господа совершали свои преступления не только на территории прибалтийских республик, но и в Белоруссии, в Польше, на территории России. Например, эстонские и латвийские полицейские батальоны участвовали в блокаде Ленинграда. Эстонские подразделения держали вторую линию блокады. На территории Ленинградской области нацисты тоже устроили такое, что люди, как и в Ленинграде, умирали от голода.

Литовские полицейские батальоны убивали евреев под Винницей. Эстонский полицейский батальон охранял лагерь для военных военнопленных в Сталинграде. В Пскове, например, было эстонское гестапо. В Белоруссии латышские полицейские батальоны уничтожали деревни, выжигая просто полосу деревень вдоль латвийской границы. И значительная часть из этих действий по международному праву может быть вменена современным государствам, прославляющим этих преступников и принимающим тем самым ответственность за их преступления на себя.

Понимаете, в чем здесь есть еще один нюанс. Раз нынешние государства Балтии утверждают, что это были руководители их стран во время Второй Мировой войны и их воинские формирования, воевавшие в составе гитлеровских оккупационных войск, делали это на законных основаниях, получается, что Латвия, Литва и Эстония выступали на стороне нацистской Германии, были ее союзниками, государствами, враждебными союзникам - СССР, Великобритании и США.

ЧЕМ ОТВЕТЯТ ЗА КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ?

- Враждебные государства, избежавшие Нюрнбергского трибунала из-за вхождения в состав СССР, которого они не признают. А как можно наказать государство в таком случае? Пальчиком погрозить?

- Государство – это субъект, против которого можно применять санкции, например. Мы можем также, поддерживать требовать выполнения так называемой Терезинской Декларации о возвращении собственности жертв холокоста и других нацистских преступлений.

- Реституция?

- Не совсем реституция, но близко. Это может быть и компенсация. Терезинская Декларация была принята еще в конце 2000-х годов и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы они уже давно урегулировали свои проблемы. Во всех современных документах говорится не только о жертвах холокоста. В той же Терезинской Декларации утверждено положение о жертвах холокоста и других нацистских преступлениях, а также преступлениях нацистов и их пособников.

- А прибалты подписали?

- Конечно.

- И есть прецеденты?

- Безусловно. Прецеденты того, как можно вынудить государство как-то урегулировать эту проблему имеются. Например, благодаря действиям американских законодателей и дипломатов, Франция согласилась выплатить компенсации евреям…

- Но Франция не была участников гитлеровской коалиции…

- Разумеется. Франция была оккупирована, во Франции были свои коллаборационисты, и вот эти коллаборационисты везли на поездах французских железных дорог евреев в концлагеря. И французские железные дороги за это получали свою копеечку. Причем, немножечко занимались и махинацией – выставляли счет как за перевозку в купейных вагонах, а везли в вагонах для скота. Эта история стала известна в 90-е годы и, естественно, Франция, которой принадлежали эти железные дороги, заявила, что она тут никаким боком… Но, благодаря действиям американской дипломатии, американских законодателей, американских судов, создалась такая ситуация, что Франция была вынуждена сказать – хорошо, мы создаем специальный фонд, в который направляется столько-то денег для выплаты компенсаций родственникам тех жертв, которые сейчас проживают в США…

Точно такие же методики могут быть применены и к прибалтийским странам по выплате компенсаций. Я хочу напомнить, что в мае этого года президент США Трамп подписал специальный закон, который называется «Справедливость для жертв холокоста». Этот закон предусматривает, что Госдепартамент США будет оказывать давление на страны, подписавшие Терезинскую Декларацию, обязавшиеся возвратить еврейское имущество и имущество других жертв нацистских преступлений, чтобы эта Терезинская Декларация выполнялась.

- То есть, если мы пойдем этим путем, то будем с США двигаться в одном направлении?

- Дело даже не вместе с США или нет, а в восстановлении справедливости. И необходимости пресечь взращивание новых нацистов в странах Прибалтики. Я думаю, что здесь то, что делают США, полностью совпадает с тем, что было бы полезно делать нашей стране. В Терезинской Декларации речь идет не только об имуществе жертв холокоста, но и об имуществе других жертв нацистских репрессий и преступлений. Это говорит о том, что те жертвы нацистских преступлений – не только евреи, а и русские, белорусы, украинцы – все они по принципам Терезинской Декларации тоже имеют право на компенсацию. И Россия должна добиваться реализации этого права.

Еще раз повторю - любое государство может делать то, чего, к сожалению, не делают прибалтийские государства –преследовать нацистских пособников. Что же касается привлечения государств к ответственности за совершенные противоправные деяния людьми, которых они героизируют и признают в качестве своих официальных лиц, то такая возможность также имеется. И, на мой взгляд, российской дипломатии следует на этом поле действовать более активно.

Надеюсь, вскоре мы это увидим.

(Беседа с Александром Дюковым на сайте Радио «Комсомольская правда»)

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