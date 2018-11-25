Версия российских исследователей: "Самая старая женщина на земле" выдавала себя за собственную мать!

Жанна Луиза Кальман - мировая знаменитость. Официально она старейшая из когда-либо живших на Земле людей.

Курила, пила и ела мясо

Сей факт увековечен в Книге рекордов Гиннеса. А Гиннес, как известно, не врет! Впрочем, что там Гиннес? Мадам превысила лимит, отпущенный нам самим Богом. Первые потомки Адама и Евы, согласно Библии, жили сотни лет. Многие пустились в блуд и прочие грехи, чем страшно обидели Создателя. «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.» (А для надежности организовал для грешников всемирный потоп, оставив в живых лишь семью благочестивого Ноя.) Вот откуда на самом деле возник предельный возраст 120 лет, который называют ученые, врачи –атеисты.

Однако Жанна протянула на грешной земле 122 года и 5. 5 месяцев. Вопреки вердикту Господа и…врачей. Медики постоянно трындят, что курить, пить вредно, этим мы укорачиваем свою жизнь. Жанна начала дымить лет в 20. Уже в преклонном возрасте иронично отвечала врачам, требовавшим бросить опасную привычку. Дескать, ваши коллеги то же самое говорили мне ранее, но они уже померли, а я все курю. Завязала мадам с никотином лишь в 117 лет! Не из-за опасений за здоровье. Просто стала терять зрение, тяжело было самой прикуривать сигарету. А посторонних просить чиркнуть спичкой, зажигалкой не хотела. Гордая! За обедом всегда принимала бокал-второй вина. Обожала портвейн. Ела много шоколада, мяса. Демограф Жан-Мари Робин, много общавшийся с Кальман в интересах науки, признал: «Она никогда не делала ничего особенного, чтобы остаться в добром здравии.» Правда, до ста лет ездила на велосипеде, много гуляла, любила фрукты и оливковое масло.

За плечами старейшей жительницы планеты еще несколько рекордов. Самая пожилая актриса: в 114 лет сыграла саму себя в полнометражном канадском фильме «Винсент и я», вспоминала о встречах с великим художником Ван Гогом. В 115 стала самой пожилой пациенткой – сломала бедро, пришлось делать тяжелую операцию. Ну, и звание старейшей курильщицы – со стажем более 95 лет. Завязала, напомню, в 117. В 121 год начитывала рэп для компакт диска «Хозяйка времени»!

Периодически в Китае, Тибете, индийской долине Хунзов и прочих экзотических местах, на нашем Кавказе возникали рекордсмены по 150-180 и более лет. Но документами их супердолголетие не подтверждалось. Одни слова, слова, слова… В случае же с Кальман вся подноготная известна. Ее возраст верифицировали (подтвердили) ученые, эксперты Книги рекордов Гиннеса. Есть подлинник свидетельства о ее рождении 21 февраля 1875 года во французском городке Арле, церковная запись о крещении, заверенная священником Берлиозом. Крестными были Луи Паже и родная тетка Жанна Жиль. В их честь девочку назвали Жанна Луиза. Известны годы жизни, биографии ее родителей. Отец - богатый судостроитель, член Совета Арля. Мать – из семьи мельников. Поженились 16 октября 1861 года. Сохранились документы об учебе Жанны в начальной и средней школах Арля. В 21 год девушка вышла замуж за троюродного брата Фернана Николя Кальмана, владельца шикарного магазина. Венчались они в Соборе Святого Трофима 8 апреля 1896 года. Есть список свидетелей. После свадьбы Жанна никогда не работала. Жила постоянно в Арле. В 110 лет, давно растеряв всех родственников, случайно устроила пожар в квартире, готовя обед. Пришлось перебраться в местный дом престарелых. С тех пор она находилась под пристальным (и нарастающим с возрастом) вниманием общественности и научного сообщества. Часто общалась с журналистами, ее регулярно обследовали медики, писали диссертации о супердолгожительнице. Демограф Жан-Мари Робин утверждал, что еще за месяц до смерти Кальман находилась в добром здравии, хотя практически полностью лишилась слуха и зрения. По словам нейропсихолога Карен Ритчи, Жанна до конца жизни сохранила ясную память и ум.

Скончалась национальная героиня 4 августа 1997 года. Президент Жак Ширак назвал усопшую бабушкой каждого француза.

Короче, комар носу не подточит. Все в ажуре, подтверждено десятками документов, включая данные 16 переписей населения с 1875 по 1975 годы.

Математик Николай Зак нашел много странностей в биографии рекордсменки. ФОТО: Личный архив

Не стала праздновать столетие

Однако нашелся фома неверующий. Врач-гериатр Валерий Новоселов, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. Общество было создано еще в 1805 году, тогда оно называлось Императорским. В разные годы членами МОИП были Дарвин, Мечников, Вернадский и многие другие знаменитые ученые с мировыми именами. Так что организация авторитетная. Сам Новоселов тридцать лет профессионально занимается проблемами старения, возглавляет АНО "Научно-медицинский геронтологический центр".

Геронтолог Валерий Новоселов намерен официально дезавуировать мировой рекорд Кальман. ФОТО: facebook.com

- Больше всего меня в этой истории поражает клиническая сохранность мировой рекордсменки, - заявил Валерий Новоселов «Комсомолке». - На ее фотографиях я не вижу примет старческой хрупкости, т.е. синдрома, который характерен для всех лиц старше века. На фото 110- летней Жанны вижу крепкую даму чуть моложе 90.

- Все долгожители выглядят моложе своего возраста, Валерий Михайлович!

- Да. Но не на двадцать с лишним лет. Это не только мой взгляд профессионала. Есть любопытное свидетельство человека, видевшего Жанну «вживую». Бывшего мэра Арля Жака Перро. Когда кому-то из горожан исполнялось 100 лет, он по традиции приходил домой к юбиляру, поздравлял, вручал подарок, пил чай с праздничным пирогом или что покрепче. Это освещалось в прессе. Но Жанна категорически отказалась от торжеств. « Мадам Кальман не хотела церемонии: ни барабанов, ни труб, ни подарков, ни пирога. В результате ее столетие прошло незамеченным. Жанна все же согласилась сама прийти в мэрию. Я долго ждал ее в приемной, пока не выяснилось, что одна из сидящих женщин, которой по виду нельзя было дать больше восьмидесяти, и была юбиляром. Мы не сошлись в политических взглядах (Жанна, будучи представителем буржуазии, очень не любила коммунистов и социалистов), но поговорили об общих вещах. Когда она покинула кабинет, я заметил, что у нее походка охотника». Житель Арля Мишель Жилль также вспоминал, что Кальман выглядела лет на тридцать моложе своего возраста и у нее была походка молодой женщины.

Наводит на размышления и статистика. Кальман непостижимо долго была самым старым живущим человеком на планете – 6,5 лет. Хотя в геронтологии признание человека таким рекордсменом обычно указывает на то, что он скоро умрет. После кончины Кальман в 1997 году рекордсменом становится Мария Луиза Майер (Канада). Она умирает через 8 месяцев. Следующая дама - через 9 дней. Знамя долгожительства подхватывает Бетти Четмон (США) - 114 лет 108 дней. Через 21 день ее не стало. Такая, извиняюсь, чехарда идет по сегодняшний день. Сложно представить, как шесть с половиной лет быть чемпионом планеты по возрасту, когда речь должна идти о днях, неделях, в крайнем случае, месяцах.

Интересно, что разрыв Жанны Кальман с супердолгожительницей планетыпод номером два Сарой Кнаусс (США) - 119 лет 97 дней, умерла 30 декабря 1999 г. - более 3 лет. Для людей старше 115 лет, а это единичные случаи в нашей современной истории, просто колоссальный разрыв. Легче, наверное, пробежать марафон быстрее, чем 2 часа.

Сам рекорд Кальман - 122,45 года, держится уже 21 год. Хотя количество людей старше 110 лет, возраст которых документально подтвержден, в мире постоянно растет. Но среди них давно не появляются люди старше 117 лет и 11 месяцев. Из 49 человек во французской части базы сверхдолгожителей все прожили 111 и 112 лет, одна - до 115 лет и вдруг - 122 года. Это также вызывает некое недоумение и желание тщательнее перепроверить документы Жанны Кальман.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Своими сомнениями Валерий Новоселов поделился с молодым математиком Николаем Заком.

- Меня очень заинтересовала эта история, - говорит Николай. – Сначала, основываясь на базе данных долгожителей, я оценил вероятность такого рекорда. Она оказалась ничтожна мала.

- Значит, 120 лет – непреодолимая планка для человечества?

- Я думаю, этот барьер может быть взят в ближайшие 50 лет, если не случится каких-то серьезных катаклизмов. Но в прошлом веке жило слишком мало проверенных 110-летних, чтобы обеспечить возможность такого достижения.

Стал копать дальше. Внимательно изучал все книги, статьи, фильмы о Кальман, ее биографию, отчеты экспертов, документально подтвердивших суперрекорд. С некоторыми вступил в переписку, перезванивался. И обнаружил ряд нестыковок.

- Дьявол, как известно, кроется в деталях.

- Стал интересоваться нестыковками у авторов. Но никакого вразумительного ответа из не получил. Тогда я решил перепроверить официальную валидацию (документальное подтверждение) возраста Кальман по архивным данным Арля, доступным в интернете. Выяснилось, что валидация содержала много мелких неточностей. Часто не влияющих на суть, но показывающих, что, несмотря на максимальную цитируемость Кальман в геронтологических публикациях, по-видимому, я оказался первым желающим проверить работу экспертов.

- Маститые ученые, работавшие на грант крупной французской фармацевтической фирмы. Никто не сомневался в их выводах.

- Удивило, что мадам Кальман удавалось долго оставаться в тени. В год ее столетия городская газета «Провансаль» писала про другую долгожительницу, праздновавшую 95-летие. Упоминаний о Жанне не было. Таким образом, Кальман не соответствует первому критерию валидации долгожителей - публичная декларация достижения 100-летнего юбилея, освещение этого события в местной прессе.

Лишь в доме престарелых ее скромность как рукой сняло. Жанна стала обожать прессу, подарки, оркестры… «Я ждала 110 лет, чтобы стать знаменитой, и хочу выжать из этого максимум!» Но перед этим она приказала дальней родственнице сжечь все семейные архивы.

Мать и дочь: слева - Ивонна, справа - Жанна. ФОТО: Википедия

ПОМОГ ВАН ГОГ

- Видно, были скелеты в семейном шкафу.

- К ним мы и перейдем. Согласно экспертам, мадам Кальман стала знаменитой лишь в 113 лет, при праздновании столетия приезда Ван Гога в Арль: «Она говорила, что встречалась с ним. Без этой связи, вероятно, она так и осталась бы никому не известной. В 1994 вторая старейшая француженка умерла в 113 лет, неизученной и неизвестной. А Жанна быстро стала звездой мирового масштаба». Она любила рассказывать про свои встречи со знаменитым художником, отрезавшим себе в Арле мочку уха. «Муж, продававший Ван Гогу холсты, представил меня ему в своем магазине – вот, это моя жена». На самом деле Жанне в тот момент было всего 13 лет. А замуж она вышла лишь через 6 лет после самоубийства художника.

- Старческая деменция, Николай…

- Судя по отчетам медиков, экспертов, когнитивные способности Кальман в ту пору были на высоте. Обитательница дома престарелых, скорее всего, с Ван Гогом лично не встречалась.

- Как так?

- Я внимательно проанализировал многочисленные интервью мадам Кальман в доме престарелых. Она рассказывала множество труднопроверяемых деталей своего детства, начиная с трехлетнего возраста. Но ни разу не упоминала, например, об эпидемии холеры, буквально опустошившей Арль в 1884 году, когда девочке было 9 лет. Очень странно не заметить такую беду, панику…

Часто отказывалась говорить на темы, связанные с семьей. Слух ее тогда резко портился. А если журналисты, эксперты настаивали, ответы получались путанными: " Вы знали Мистраля? – Да, он был другом моего отца.. Точнее, он был другом моего мужа."

По документам умерла дочка

- Вот еще один любопытный пассаж, который и подтолкнул меня к разгадке «тайны мадам Кальман». Эксперты пишут, что она вспоминала в беседах с ними домработницу Марту Фуссон. И приводят данные переписи 1911 года, где вместе с семьей Кальман действительно указана такая женщина 1885 года рождения. Я внимательно прочитал все изданные биографии Кальман, и нашел единственную фразу Жанны: «В школу меня водил отец, или домработница Марта Тушон». В последние годы жизни у нее была трудно различимая дикция. Исходя из почти одинакового звучания фамилий и совпадения имени, я делаю вывод: это та самая домработница, о которой пишут авторы валидационного отчета. Но она была на 10 лет младше Жанны, так что могла водить в школу только ее дочку.

- А что, была дочь?

- Ивонна. Родилась в 1898 году. В 1926-м вышла замуж за капитана артиллерии Жозефа Шарля Фредерика Бийо, кавалера ордена Почётного легиона. Вскоре родился сын Фредерик. 19 января 1934 года Ивонна умерла от пневмонии. Имеется акт о смерти, основанный на показаниях 71-летней Жозефины Аудибер, утверждавшей, что видела ее мертвой. Подписан помощником мэра Арля Жюстином Валле, который утверждал, что уверен в факте ее смерти. Жанна стала воспитывать внука. Биографы неоднократно отмечают, что она относилась к Фредерику как к своему ребенку. Он называл бабушку «mamzanne» - мама Жан. Жанна и Ивонна – варианты одного и того же имени Иоанна, женской формы популярного в России имени Иван.

В переписях 1954 и 1962 годов Жанна живет вдвоем со своим зятем полковником Жозефом Бийо. Кальман была необычной тещей, прекрасно ладила с зятем, с которым ранее совместно растила Фредерика. В переписи 1962 года Жозеф Бийо изначально обозначен как “M” - женатый, потом “M” зачеркнуто и исправлено на “V” - вдовец.

- Не томите намеками на удивительную тещу, Николай, выкладывайте правду-матку!

- На мой взгляд, в 1934 году умерла настоящая Жанна Кальман. В 58 лет.

Однако на семейном совете покойную решили выдать за дочь Ивонну. Недаром свидетельницей пригласили пожилую женщину за 70. Она могла не разглядеть подмену. А помощник мэра вряд ли лично освидетельствовал труп.

В тюрбане Ивонна, которая в википедии обозначена как Жанна. ФОТО: Википедия

- Доказательства?

- Есть фото паспорта настоящей Жанны Кальман в тридцатых годах, когда ей было около 57 лет. В документе, выданном жандармерией, указаны рост – 152 см, цвет волос (черные), цвет глаз (черные), форма лба (низкий). Все эти параметры отличаются от тех, которые должны были бы быть у супердолгожительницы Кальман. Так, согласно доктору Гарояну, начавшему писать медицинскую диссертацию по здоровью долгожительницы, когда ей было более 110 лет, ее рост составлял 150 см. Выходит, за 60 лет она потеряла всего 2 сантиметра в росте? Это никак не согласуется с наблюдаемой динамикой возрастных изменений у людей. Она должна была потерять сантиметров 10.

Такие же нестыковки с цветом глаз, волос. Что касается высоты лба, то это довольно субъективный параметр, однако как у пожилой мадам Кальман, так и у молодой Ивонны лоб идет вертикально вверх, и низким его никак не назовешь. А на фото молодой Жанны лоб идет под углом, и его, при желании, можно назвать низким.

Я провел эксперимент. Взял самую четкую из имеющихся фото молодой Ивонны в фас и совместил в програме Photoshop с фото Кальман в доме престарелых (сделанное, предположительно, в 113 лет), сохраняя пропорции обеих фото. Меняя прозрачность фотографии, получил видео перехода молодого лица в старое. Глядя на эту последовательность фотографий, можно заметить, что в старости истончилась нижняя губа, обвисла кожа на подбородке, появились брыли и второй подбородок, опустился кончик носа. Но все черты (например, форма основной части носа) легко узнаваемы, и можно легко проследить, как они меняются при старении. Кроме того, на фото молодой Ивонны можно разглядеть небольшое образование на носу, возможно, фиброма. Аналогичное образование видно на фото Кальман в старости.

Совместить аналогичным образом фото молодой Жанны Кальман с Кальман в старости мне не удалось, возможно, дело в другой форме лицевого черепа.

Есть и другие доказательства, но не буду утомлять читателей.

На первый взгляд, документы долгожитенльницы были в полном порядке. ФОТО: Википедия

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДМЕНА

- Главный вопрос – зачем нужна была подмена покойниц в далеком 1934-м году? На мировой геронтологический рекорд Кальманы тогда явно не рассчитывали!

- Расследование продолжается. Но самая вероятная причина – жадность. После смерти матери Ивонне пришлось бы платить 35% налога на наследство. Семья уже дважды пережила такое. После смерти Марии Феликс (свекрови Жанны, хозяйки магазина) и отца Николя Кальмана, городского советника, судостроителя, в подчинении у которого было около семидесяти рабочих, основателя антинемецкого общества Арля, собственника земель и недвижимости в окрестных деревнях. Третий налог вообще разорил бы семейство. Поэтому решили представить дело так, что умерла дочь. Отсюда странное сожительство «тещи» с «зятем», «внук», называвший «бабушку» мамой. И скрытность долгожительницы, не желавшей праздновать столетие.

- Чего скрываться-то? В 70 -х «Жанну» не посадили бы за неуплату налога в 1934-м. Столько воды утекло!

- Был смысл не высовываться. В 1963-м в аварии погибает внук (или сын) Фредерик. На следующий год умирает «зять». Мадам Кальман остается одна. В 1965-м она заключила договор о пожизненной ренте с нотариусом Андре Раффрэ.

Нотариус должен был выплачивать Жанне 2500 франков ежемесячно в обмен на право после ее смерти получить в собственность ее апартаменты на пересечении улиц Гамбетта и Республики в городе Арль. Стоимость ренты вычислялась, исходя из ожидаемой продолжительности жизни 90-летних французских женщин в 1965 году – около трех лет.

- На самом деле она прожила еще 32 года. Влетел нотариус!

- Жанна на 2 года пережила его. Так что нотариусу, затем его вдове Хюгюэт Раффрэ, пришлось заплатить за апартаменты в 11 раз больше, чем планировалось. Мне удалось дозвониться до Хюгюэт, она подтвердила эту историю.

Также мне удалось найти книгу, изданную во Франции в 2007 году. В главе о мошенничестве со страхованием есть короткий абзац с подзаголовком «Идеальная афера»: «Все помнят, что Жанна Кальман умерла в 122 года. В то время говорилось, что у этой дамы была пожизненная рента, и это правда. Эта рента обеспечивалась крупной французской компанией, которую это исключительное долгожительство вовсе не радовало. Тем более, что компании стало известно, что на самом деле ренту получает не Жанна Кальман, а её дочь. Фактически, при смерти настоящей Жанны Кальман, ее дочь, которая явно не была девочкой, взяла личность ее матери. Страховая компания обнаружила кражу личных данных, но по просьбе властей не стала раскрывать обман, поскольку французская старейшина стала культовой персоной».

Не знаю пока, идет ли речь о ренте нотариуса Раффрэ или была вторая рента? Расследование продолжается. Есть ряд других любопытных моментов в деле «мадам Кальман», которые надо прояснить. Возможно, для этого мне придется съездить во Францию.

Фиброма на кончике носа у молодой Ивонны и супердолгожительницы Жанны

А В ЭТО ВРЕМЯ

ШУТКА БОГА?

- Получается, «мировая рекордсменка по долгожительству» прожила

всего 99 лет? – спрашиваю гериатра Валерия Новоселова, инициатора расследования века.

-Выходит, так.

- А что нам дает разоблачение мадам Кальман?

- Везде пишут, что дожить до 120 лет не проблема и показывают пальцем на Ж. Кальман. Откройте любую статью о долгожителях и везде вы увидите ссылку на этот рекорд. Самый высокий индекс цитирования именно у нее, даже у слова «долголетие» ниже. А вот оказалось - проблема, если, конечно, не «срезать дистанцию». И второе, я считаю, есть некий "феномен геронтолога". Когда ученые сами сбиваются с пути. И выдают желаемое за действительное. Как это случилось с Жанной. Это замедляет поступательное движение геронтологического знания, и «рекорд Кальман» только один из стигматов феномена. У меня готовится к печати книга на эту тему "Мифы и проблемы в современной геронтологии".

- Что будет дальше с «рекордом»?

- Секция геронтологии МОИП при МГУ на основании подробного исследования Николая Зака обязательно поставит вопрос перед Книгой рекордов Гиннеса, международными научными организациями, официально регистрирующими супердолгожителей планеты о необходимости дезавуировать «рекорд Жанны Кальман».

Я сообщил Председателю Геронтологического общества при Академии Наук России профессору Владимиру Николаевичу Анисимову о нашем исследовании. Он поддержал нас. Высказав мнение, что исследование обязательно нужно довести до логического завершения. Пока же могу сказать, что ребус «122-летней Кальман» настолько забавен, что если Бог все-таки есть, то это его добрая шутка над всеми нами.

«Комсомольская правда» будет внимательно следить за развитием событий.