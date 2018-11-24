2018-11-24T09:32:36+03:00
Звезды

У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын

О том, что пара ждет второго ребенка, стало известно в мае этого года
Денис СУХОВ
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У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сынУ Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сынФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У Народного артиста России Сергея Безрукова и его супруги, кинорежиссера и сценариста Анны Матисон родился сын. Радостной новостью актер театра и кино поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!», - написал Безруков практически сразу после родов, сопроводив сообщение своей фотографией на фоне супруги.

s_bezrukovs_bezrukov
СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)
63255 отметок «Нравится»4558 комментариевInstagram

Сообщение отметили десятки тысяч пользователей, многие из которых оставили комментарии с лучшими пожеланиями и поздравлениями.

Сергей Безруков и Анна Матисон поженились 11 марта 2016 года. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь Мария, о чем актер также оповещал подписчиков в Instagram. В мае этого года супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

Таким образом, 45-летний Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз - у артиста не было детей от первого брака с актрисой Ириной Безруковой, но есть два внебрачных сына от актрисы и певицы Кристины Смирновой.

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