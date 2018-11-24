Эксперты выяснили, сколько нужно денег для счастья россиянам

«Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» - с таким вопросом социологи портала SuperJob обратились к жителям крупных российских городов — с численностью населения свыше 500 тыс. чел.

Оказалось, что самые большие аппетиты у жителей столицы Приморья — у них получилось в среднем 208 тысяч рублей в месяц. Запросы москвичей на 1000 руб. меньше. Следом идут ростовчане — 203 тыс. руб.

Меньше всего денег для счастья нужно в Набережных Челнах и Оренбурге - «всего» 116 тыс. руб. в месяц. Исследователи еще и связали финансовый эквивалент счастья с региональным МРОТом. Тут тоже в лидерах Владивосток — приморцам для счастья нужно 18 МРОТ. Москвичам достаточно 11 минималок, а в Новокузнецке согласны на 9. К слову, в Санкт-Петербурге(если мерить счастье в МРОТ) просят не намного больше — 9,4 минималки (160 тыс. руб.).