2018-11-24T15:39:34+03:00
Экономика

Эксперты выяснили, сколько нужно денег для счастья россиянам

Самый требовательный народ живет во Владивостоке, а самый скромный — в Оренбурге и Набережных Челнах
Владимир НИКОЛАЕВ
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Меньше всего денег для счастья нужно в Набережных Челнах и Оренбурге.Меньше всего денег для счастья нужно в Набережных Челнах и Оренбурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» - с таким вопросом социологи портала SuperJob обратились к жителям крупных российских городов — с численностью населения свыше 500 тыс. чел.

Оказалось, что самые большие аппетиты у жителей столицы Приморья — у них получилось в среднем 208 тысяч рублей в месяц. Запросы москвичей на 1000 руб. меньше. Следом идут ростовчане — 203 тыс. руб.

Меньше всего денег для счастья нужно в Набережных Челнах и Оренбурге - «всего» 116 тыс. руб. в месяц. Исследователи еще и связали финансовый эквивалент счастья с региональным МРОТом. Тут тоже в лидерах Владивосток — приморцам для счастья нужно 18 МРОТ. Москвичам достаточно 11 минималок, а в Новокузнецке согласны на 9. К слову, в Санкт-Петербурге(если мерить счастье в МРОТ) просят не намного больше — 9,4 минималки (160 тыс. руб.).

Больше всего денег для счастья нужно жителям Владивостока. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Больше всего денег для счастья нужно жителям Владивостока.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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