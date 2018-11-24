Эксперты сказали, какие главные риски российской экономики приходятся на 2019 год

В ближайшие три года темпы роста ВВП не превысят 1,6–1,9%, при этом основные риски для экономического роста приходятся на 2019 г. К такому выводу пришли эксперты Центра развития НИУ ВШЭ. Работа под названием «Среднесрочный прогноз развития российской экономики на 2019–2021 гг» размещена на сайте организации.

Среди факторов, вызывающих тревожный прогноз - неблагоприятная динамика цен на нефть, увеличение налогового бремени, приостановка снижения ключевой ставки, адаптация к введенным в 2018 г. санкциям, а также замедление роста экспорта товаров и услуг.

В этих условиях рост ВВП снизится с 1,8% в 2018 г. до 1,3% в 2019 г. Однако далее последует улучшение. По мере ослабления влияния некоторых из негативных факторов, характерных для 2019 г., и проявления первых положительных эффектов от проводимых реформ рост экономики может ускориться - до 1,6% в 2020 г. и 1,9% в 2021 г., считают эксперты.

Результаты 2020-2021 гг. могут оказаться и более благоприятными. Это произойдет при увеличении темпов роста экспорта и в случае повышения цен на нефть. Кроме того, необходимо улучшение инвестиционного климата и реализация ряда национальных проектов. Негативный эффект от повышения НДС может компенсироваться соответствующим увеличением расходов федерального бюджета.

Среди резервов роста эксперты называют и «радикальное уменьшение рисков административного и уголовного преследования предпринимателей, которое часто носит необоснованный или непропорциональный характер» - это негативно сказывается на развитии предпринимательской деятельности в России.

А вот вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м, считают экономисты ВШЭ.

Что же касается уходящего года, то с точки зрения темпов роста ВВП 2018-й складывается для российской экономики «немного удачнее, чем 2017 г.». Это происходит благодаря хорошей внешнеторговой конъюнктуре, наблюдавшейся большую часть года.